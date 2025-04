Carlos Alcaraz se lució ante Daniel Altmaier y avanzó a los cuartos de final de Montecarlo

Carlos Alcaraz ama competir sobre polvo de ladrillo como en ninguna otra superficie. Es brillante sobre courts duros, es fabulosamente creativo sobre césped, pero se formó en canchas lentas y allí se desliza y derrama lo mejor de sus cualidades. Campeón en Roland Garros 2024, esta semana el español está compitiendo por primera vez sobre tierra batida -en Montecarlo- desde agosto del año pasado, cuando ganó la medalla plateada en los Juegos Olímpicos de París 2024 (cayó en la definición con Novak Djokovic). De menor a mayor, el murciano ya se ganó un lugar en los cuartos de final del Principado.

Carlos Alcaraz se lució en el court central de Montecarlo, venció al alemán Daniel Altmaier y avanzó a los cuartos de final VALERY HACHE - AFP

El día después de derrotar al porteño Francisco Cerúndolo (3-6, 6-0 y 6-1), el actual número 3 del mundo pisó el court central Raniero III del Monte-Carlo Country Club con mayores certezas, aunque ello no impidió que comenzara el partido con dudas, cometiendo errores no forzados frente al alemán Daniel Altmaier (84°, entrenado por el uruguayo Martín Bebu Cuevas, hermano de Pablo). De todos modos, muy rápido intentó divertirse y despojarse de la modorra animándose a crear un punto fantástico que despertó la ovación de los espectadores.

Se trató de un punto que concluyó con una mala defensa de Altmaier en la red, es verdad, pero que antes tuvo un sinfín de condimentos, incluidos dos drop-shots milimétricos y, especialmente, una Gran Willy de Carlitos con la que se defendió de un tiro profundo y pasó de globo al germano. Una delicia. Y una marca registrada para un tenista lúcido que, en tiempos de un tenis físico y a toda velocidad, tiene la capacidad para dibujar jugadas espectaculares y vistosas.

“Amo el polvo de ladrillo. Es la verdad. Me gustan los peloteos largos. El saque no es tan importante en polvo de ladrillo. Lo que a veces echo de menos es ver un buen tenis y creo que en el polvo de ladrillo se puede ver tenis de verdad. No es solo ver grandes saques o golpes determinantes. Se ven intercambios largos. Eso es lo que me gusta, ver tenis y jugar en tierra”, expresó Alcaraz, que no dejó escapar más de tres games por set desde que vio cómo Cerúndolo se adelantaba en su presentación en el torneo.

“Hoy (ante Altmaier) en el segundo set pude ser un poco más yo mismo, jugar agresivo, sin miedo”, añadió Alcaraz, que este viernes, cerca de las 8 de nuestro país, se medirá con el francés Arthur Fils (12° preclasificado; único jugador del año entre los ocho mejores en Indian Wells, Miami y Montecarlo).

Carlos Alcaraz se divierte y hace divertir: el murciano ganó un puntazo que hizo delirar al público en el Principado VALERY HACHE - AFP

Con el avance de ronda en Montecarlo, Alcaraz ya sabe lo que es presentarse en los cuartos de final en ocho de los nueve torneos de Masters 1000 del calendario (únicamente le falta lograrlo en el Foro Itálico de Roma). Esta semana, en la que está siendo acompañado por su segundo entrenador, Samuel López (excoach de Pablo Carreño Busta; el Mosquito, Juan Carlos Ferrero se sumará próximamente, en el ATP 500 de Barcelona), Alcaraz tiene la posibilidad de regresar al número 2 del mundo, hoy propiedad del alemán Alexander Zverev. El jugador nacido en la localidad murciana de El Palmar perdió ese lugar de privilegio en noviembre pasado y volverá a estar allí (debajo del italiano Jannik Sinner) en caso de conquistar el torneo el próximo domingo. Zverev, primer preclasificado en Montecarlo, quedó eliminado rápido, en su debut, ante Matteo Berrettini.

Campeón de cinco Masters 1000 y con Rafael Nadal (once veces campeón en Montecarlo) retirado, Alcaraz se ilusiona con levantar el trofeo el próximo domingo y prolongar el vínculo del certamen monegasco con los españoles (además de Rafa lo conquistaron Manuel Orantes, Sergi Bruguera, Carlos Moya y Ferrero). A este ritmo...

