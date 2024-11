Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev, en vivo: cómo ver online el partido por el ATP Finals de Turín

Este miércoles, no antes de las 10 (hora argentina), el español Carlos Alcaraz (N°3 del ranking ATP) y el ruso Andrey Rublev (8°) se enfrentan en el marco de la etapa de grupos del ATP World Tour Finals 2024. El encuentro, que se disputa en la Pala Alpitour de Turín, Italia, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que transmite todos los partidos del último torneo de la temporada.

El murciano de 21 años comenzó el certamen con el pie izquierdo al caer en sets corridos ante el noruego Casper Ruud (7°) por 6-1 y 7-5. No está en plenitud física según lo confirmó su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en la previa del duelo ante ‘Rublo’: “En cuanto se pone a moverse un poquito le cuesta; sobre todo el hecho de respirar. Todos hemos jugado bajo circunstancias en las que no nos encontrábamos bien. Supongo que Carlos lo hará también mañana (por este miércoles). No va a llegar a tanto como para no entrar a la cancha o como para tener que bajarse del torneo”, afirmó.

Carlos Alcaraz no está en su mejor momento físico y su continuidad en el torneo está en duda Franco Arland - Getty Images Europe

El campeón del ATP 250 de Hong Kong y el Masters 1000 de Madrid en este 2024, en tanto, también perdió en su debut en el vigente Nitto ATP Finals: fue por doble 6-4 contra el alemán Alexander Zverev, flamante N° 2 del mundo. Es su cuarta participación en este torneo, en el que buscará meterse en semifinales por segunda vez tras lo hecho en 2022, cuando fue eliminado en esa instancia por Ruud.

Cómo ver online el ATP Finals 2024

Todos los partidos del ATP Finals 2024 se pueden ver por streaming a través de la plataforma Disney+, que requiere tener una suscripción activa y ofrece la posibilidad de ver la acción en vivo. A su vez, la señal televisiva ESPN 2 transmite los encuentros más relevantes. Quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se necesita ser cliente).

Alcaraz y Rublev se enfrentaron apenas dos veces y el historial está igualado, con un triunfo por lado. El español ganó justamente en el Round Robin del último ATP Finals por 7-5 y 6-2; mientras que el ruso festejó en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid de este año, en el que ‘Carlitos’ defendía su condición de bicampeón, por 4-6, 6-3 y 6-2. En cuanto a sets entre sí, Alcaraz ganó tres y Rublev, dos.

Tabla de campeones del ATP Finals

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Roger Federer (Suiza) - Seis

Iván Lendl (Checoslovaquia) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Cinco cada uno

Ilie Năstase (Rumania) - Cuatro

Boris Becker (Alemania) y John McEnroe (Estados Unidos) - Tres cada uno

Björn Borg (Suecia), Lleyton Hewitt (Australia) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos cada uno

Stan Smith (Estados Unidos), Jimmy Connors (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos), Guillermo Vilas (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Manuel Orantes (España), Alex Corretja (España), Stefan Edberg (Suecia), Michael Stich (Alemania), Gustavo Kuerten (Brasil), Nikolay Davydenko (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Daniil Medvedev (Rusia) - Uno cada uno

