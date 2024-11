Jannik Sinner vs. Taylor Fritz, en vivo: cómo ver online la final del ATP Finals de Turín

El italiano Jannik Sinner, N° 1 del mundo, se enfrentará este domingo desde las 14 (horario argentino) al estadounidense Taylor Fritz, por el título del ATP Finals que se disputa en Turín y reúne a los mejores ocho tenistas de la temporada. En semifinales, el nacido en la región de Trentino y que es local y favorito, se impuso al noruego Casper Ruud (7°), mientras que el estadounidense dio el golpe al sacar de carrera al alemán Alexander Zverev (2°). El encuentro que vale un título y determinará al nuevo campeón se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 o seguir por la plataforma de streaming Disney+.

El partido entre Sinner y Fritz será el quinto en el circuito profesional y seguirá alimentando el historial en el que por ahora se impone el italiano por 3 a 1. La última victoria del campeón del Australian Open y US Open 2024 fue justamente en la instancia de Round Robin de este torneo, hace algunos días, por doble 6-4. Anteriormente hizo lo propio en Flushing Meadows, venciéndolo por 6-3, 6-4 y 7-5 en la final.

Taylor Fritz y Jannik Sinner disputaron este año la final del US Open: fue triunfo del italiano SARAH STIER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jannik Sinner tendrá de esta manera una especie de revancha respecto al año pasado: el N° 1 perdió la final de 2023 a manos de Novak Djokovic, bicampeón en ejercicio que decidió no participar esta temporada en el último certamen del calendario de de la ATP. Asimismo, es un hecho que más allá del resultado, el italiano no perderá la cima del ranking y concluirá el año en lo más alto.

Con su acceso a la definición, Fritz se convirtió en el primer norteamericano en dar con ese logro luego de que James Blake lo hiciera en 2006, cuando cayó en la final con Roger Federer. A su vez, intentará ser el primer tenista de su país en levantar el trofeo que es esquivo desde 1999. El último estadounidense que festejó en el certamen de fin de año fue ni más ni menos que Pete Sampras. El californiano, de gran temporada, fue subcampeón este año en el US Open, donde justamente perdió la final con Sinner. Para él, también será una especie de revancha esta definición.

Taylor Fritz festejó con alma y vida su acceso a la final: enfrentará a Jannik Sinner por el título MARCO BERTORELLO - AFP

Jannik vs. Taylor Fritz: todo lo que hay que saber

Finales del ATP Finals de Turín 2024

Día : Domingo 17 de noviembre.

: Domingo 17 de noviembre. Hora : 14 (horario argentino).

: 14 (horario argentino). Estadio : Court Central del Inalpi Arena de Turín, Italia.

: Court Central del Inalpi Arena de Turín, Italia. TV : ESPN 2.

: ESPN 2. Streaming: Disney+.

Jannik Sinner se quedó con la segunda semifinal con una solidez abrumadora sobre Casper Ruud MARCO BERTORELLO - AFP

Cómo llegaron a la final

Jannik Sinner y Taylos Fritz compartieron el grupo Ilie Nastase. El líder de la tabla de posiciones fue el italiano con puntaje perfecto, tras sendas victorias ante el californiano por doble 6-4, contra el ruso Daniil Medvedev por 6-3 y 6-4 y frente al australiano Álex De Miñaur por 6-3 y 6-4. En segundo lugar finalizó justamente Fritz con un saldo de dos triunfos (6-4 y 6-3 vs. Medvedev y 5-7, 6-4 y 6-3 vs. De Miñaur) y la derrota vs. Sinner.

En semifinales, el tenista de 23 años se impuso a Ruud con una contundencia abrumadora: 6-1 y 6-2 en una hora y nueve minutos de juego. Previamente, el de San Diego debió batallar mucho contra ‘Sascha’ Zverev, pero no perdió ni la calma ni la concentración y se llevó un partidazo: 6-3, 3-6 y 7-6 (3) en dos horas y 21 minutos.

La decepción del alemán Alexander Zverev: 'Sascha' cayó en semifinales ante Taylor Fritz MARCO BERTORELLO - AFP

‘Nole’ cederá el trono al nuevo campeón

El gran ausente del certamen es Djokovic, quien quedó sexto en la carrera al ATP Finals con 3910 unidades pero desistió de competir y defender la corona que obtuvo en 2023. Se trata del máximo ganador del Masters con siete estrellas -Shanghai 2008, Londres 2012, 2013, 2014 y 2015; y Turín 2022 y 2023- y el último bicampeón, por lo que el campeonato tendrá un nuevo monarca luego de dos temporadas. El lugar del balcánico lo ocupó Rublev.

Tabla de campeones del ATP Finals

Novak Djokovic (Serbia) - Siete títulos

Roger Federer (Suiza) - Seis

Iván Lendl (Checoslovaquia) y Pete Sampras (Estados Unidos) - Cinco cada uno

Ilie Năstase (Rumania) - Cuatro

Boris Becker (Alemania) y John McEnroe (Estados Unidos) - Tres cada uno

Björn Borg (Suecia), Lleyton Hewitt (Australia) y Alexander Zverev (Alemania) - Dos cada uno

Stan Smith (Estados Unidos), Jimmy Connors (Estados Unidos), Andre Agassi (Estados Unidos), Guillermo Vilas (Argentina), David Nalbandian (Argentina), Manuel Orantes (España), Alex Corretja (España), Stefan Edberg (Suecia), Michael Stich (Alemania), Gustavo Kuerten (Brasil), Nikolay Davydenko (Rusia), Andy Murray (Gran Bretaña), Grigor Dimitrov (Bulgaria), Stefanos Tsitsipas (Grecia) y Daniil Medvedev (Rusia) - Uno cada uno

Federer y Djokovic jugaron muchas finales en el circuito: son los grandes ganadores del ATP Finals Reuters

