No todo el mundo en el tenis argentino se alegró con el título nacional en la Copa Davis 2016. No todos los que componían, de una u otra manera, el ecosistema de las raquetas en la Argentina, crisparon el puño conmovidos cuando Federico Delbonis se derrumbó sobre el cemento croata. ¿Cómo? Sí, como se lee, aunque hoy, una década más tarde, cueste entenderlo o algunos se hagan los distraídos. Y eso dice mucho (o todo). Ello explica, al menos, una porción de las perjudiciales razones por las que la Argentina fue el último país grande de la historia del tenis en obtener la Ensaladera.

La Copa Davis, apasionante competencia colectiva en un deporte de naturaleza individual, se le negó a la Argentina durante 93 años. El tenis albiceleste se encargó de mostrar miserias y zarandear conflictos durante décadas, sin aprender de los errores. Luchas de egos entre figuras, discusiones de dinero entre jugadores y dirigentes (y entre jugadores y jugadores), capitanes (y, también, autoridades) endebles que no lograban ponerse firmes en la conducción, subestimaciones de los rivales, desconfianza interna, soberbia, intereses (no sólo deportivos, sino también políticos), contradicciones... Desde la primera final de 1981, en Cincinnati, ante Estados Unidos, con Guillermo Vilas y Batata Clerc sin hablarse, pasando por Moscú 2006, la tóxica Mar del Plata 2008 y Sevilla 2011 (superados con justicia y sin reproches por España), el equipo abolló la Ensaladera. Una y otra vez.

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La emoción de Del Potro y Delbonis, dos de los máximos protagonistas del épico triunfo en Croacia 2016 Santiago Filipuzzi

Algunos personajes que hoy gritan “¡dale campeón!”, se muestran conmovidos por lo vivido en 2016 o postean sus exaltaciones, fueron los mismos que en aquel momento (y antes también, claro) colocaron piedras en el camino por interés personal, sin pensar en el tenis argentino. Hipocresía, se llama.

Sin embargo, para fortuna del riquísimo (a nivel deportivo) tenis nacional, hubo un equipo perspicaz y con apertura emocional, sin divisiones, que se adaptó a los desafíos y se potenció, bajo una línea del respeto, ante cada oportunidad.

El capitán Daniel Orsanic, de moderado perfil y rasgo componedor, muchísimo tuvo que ver con esa bajada de línea, obviamente. Observado de reojo (y subestimado) al inicio de su gestión, demostró (junto con su cuerpo técnico) astucia para colocar cada pieza en el lugar indicado; el Jenga no perdió el equilibrio. Delbonis, Guido Pella y Leo Mayer, determinantes, coperos, oportunos y confiables, asumieron con humildad que había que alinearse tenísticamente detrás del líder, Juan Martín del Potro. El tandilense, que también se había equivocado, que tanto tiempo (cuatro años) había estado distanciado de la Copa Davis (y de la Asociación Argentina de Tenis) y que tantas barbaridades había tenido que escuchar (incluso, de actores importantes del tenis local), se sintió arropado como nunca por todos. Y así rindió, con registros inéditos en su cinematográfica carrera (jugando los tres días de una serie, como en la final ante Croacia) y partidos memorables, de los más destacados de la historia de la Copa, como en las semifinales frente al británico Andy Murray y en la definición contra Marin Cilic (remontando un 2-0 en sets).

El festejo eterno, en Zagreb 2016: Mayer, Delbonis, Pella, Del Potro y Orsanic Santiago Filipuzzi

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En 2008, la Argentina jugó las cuatro series de local, sin embargo, se conoce cómo terminó esa historia... En 2016 todos los desafíos fueron de visitante, en Europa. La Ensaladera se ganó en una temporada inesperada y, el último punto, lo obtuvo un jugador (Delbonis) que era 41° del ranking y, apoyado por sus compañeros, rindió con la autoridad de un top 5.