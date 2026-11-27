El 27 de noviembre de 2016, durante el otoño europeo, la temperatura en Zagreb, la capital croata, no superaba los 8 grados. Sin embargo, en el interior del estadio cubierto Zagreb Arena, con las 15.000 butacas ocupadas (casi 5.000 de ellas, por argentinos), el clima abrasaba. Electrizaba. Humedecía los ojos. Conmovía.

El cronómetro oficial, en una esquina del court de tenis armado para la final, marcaba dos horas, nueve minutos. Con match point en su favor, Federico Delbonis, azuleño de piernas largas, entonces N° 41 del mundo, lanzó muy alto la pelota para sacar, como era habitual en él. El impacto fue rápido y al centro del cuadrado de servicio. Su rival, Ivo Karlovic (N° 20), golpeó de drive como pudo y su devolución quedó detenida en tiempo y espacio. De golpe fue como si todo se congelara. Como si se produjera una suspensión temporal, un fallo en la Matrix o vaya uno a saber qué.

Es que, en esa inofensiva esfera amarilla de menos de 60 gramos devuelta con apuro por el gigante croata, viajaban 93 años de historia. Años de pasiones y conflictos, de ilusiones y autosabotajes, de alianzas y peleas, de vanidades y decencias, de miserias y reproches; también de planificaciones serias y abrazos sentidos, claro. Años de (cuatro) finales perdidas, algunas más tóxicas que otras.

Eternos: Federico Delbonis, tras conseguir el histórico quinto punto en la final de la Copa Davis con el croata Karlovic, queda debajo de una montaña humana Darko Vojinovic - AP

Cuando la película se reactivó, a las 21.47 hora local, la pelota de Karlovic se perdió larga y Delbonis concretó un triunfo épico, por 6-3, 6-4 y 6-2, logrando el quinto punto de la serie final, el 3-2. El equipo argentino de Copa Davis, que había competido por primera vez en 1923, al fin rompió el hechizo y pudo rugir: “¡Campeón!”.

En la montaña humana que, de inmediato, se levantó sobre el cuerpo derrumbado de Delbonis, coincidió un grupo de optimistas, de jugadores inteligentes que empujaron hacia adelante sin intenciones de repetir bravuconadas e inmaduros errores del pasado. Un plantel de hombres que, poco a poco, se fue envalentonado en busca de la gloria esquiva, desafió la lógica y no se amedrentó por jugar siempre de visitante: frente a Polonia en Gdansk (3-2; en una cancha con velocidad fuera de reglamento), Italia en Pésaro (3-1; la única serie del año sobre polvo de ladrillo), Gran Bretaña (el campeón de 2015, con Andy Murray, que pronto sería número 1, como bandera) en Glasgow (3-2) y, finalmente, Croacia, en su capital (3-2).

Daniel Orsanic, el capitán campeón de la Copa Davis, con la réplica de la Ensaladera, en su visita a LA NACION Soledad Aznarez

Atrás quedaron las derrotas en Cincinnati 1981 (con Guillermo Vilas y José Luis Batata Clerc sin dirigirse la palabra), Moscú 2006 (contra Marat Safin y Nikolay Davydenko), Mar del Plata 2008 (nociva por donde se la estudie, con disyuntivas de todo tipo, sobre todo entre David Nalbandian y Juan Martín del Potro, más la subestimación por la baja de Rafael Nadal) y Sevilla 2011 (sin reproches deportivos, ante los dos mejores jugadores sobre polvo de ladrillo de ese entonces, Nadal y David Ferrer). En ese desplome de personas emocionadas sin saber cómo festejar y tomándose la cabeza como si estuvieran aturdidas, sobre la amena superficie dura elegida por los balcánicos, quedaron enterrados todos los demonios.

Aquel fue un equipo unido y sin malicia, con un único súper crack, Del Potro, que apenas un año antes había evaluado el retiro por su maltrecha muñeca izquierda y, sin embargo, terminó ganando la Ensaladera de plata que tantos sinsabores le había causado. Un conjunto con tres piezas clave que rindieron con brillantez en los momentos más oportunos, como Delbonis, Leonardo Mayer y Guido Pella (Carlos Berlocq, Renzo Olivo y Juan Mónaco también participaron en las primeras dos series, aunque sin obtener puntos). Un cuerpo técnico perspicaz y encima de cada detalle, liderado por un capitán de bajo perfil que supo domar cualquier tipo de ego, tomó fuertes decisiones y potenció a todos, como Daniel Orsanic. Una dirigencia que les brindó las herramientas necesarias a los protagonistas para que pudieran desenvolverse sin alteraciones. Y una fiel hinchada que acompañó y celebró con ardor.

Leo Mayer, en su casa, con LA NACION: el correntino se potenciaba en la Copa Davis @lgprod_tv I @24digitalhouse

La Copa Davis, bendito trofeo colectivo en una actividad de esencia individual, era, junto con el rugby, el único “título mundial” que faltaba entre los deportes más populares de la Argentina. La selección de básquetbol había sido campeona en 1950, en el Luna Park. En la máxima categoría del automovilismo, la Fórmula 1, se ostentaba a Juan Manuel Fangio y sus cinco campeonatos en la década del 50. El fútbol, lógicamente, atesoraba las Copas del Mundo de Argentina 1978 y México 1986. En 1970, en el boxeo, en la categoría mediano, Carlos Monzón había conquistado el título al vencer a Nino Benvenuti, en Roma. En 2002, la selección de hockey femenino sobre césped, las Leonas, se había consagrado en Australia (acción que repitieron en Rosario 2010). Es decir que, en ese aspecto, el tenis era el único que todavía estaba huérfano, incluso habiendo tenido a Vilas y a los jugadores de la Legión (Nalbandian, Gastón Gaudio y Guillermo Coria, entre otros). Por todo ello, el logro en Zagreb fue tan trascendental. Fue uno de los impactos más destacados de todos los tiempos.

Fede Delbonis, con el trofeo de la Copa Davis: quedará marcado a fuego por haber ganado el último punto de la serie en Zagreb @lgprod_tv I @24digitalhouse

Y fue aún más cinematográfico porque, en Zagreb, el equipo albiceleste estaba 2-1 abajo. Y porque el domingo, en el cuarto punto, Del Potro -entonces 38° del tour- llegó a encontrarse dos sets a cero abajo ante Marin Cilic (6° del ranking), por 7-6 (7-4) y 6-2, además de estar quiebre en contra en el quinto parcial (0-1). Pero el tandilense, que se fisuró el meñique izquierdo en medio del partido, ganó los últimos tres sets (7-5, 6-4 y 6-3) y se convirtió en leyenda. No es exagerado aseverar que la Argentina hizo historia: fue apenas el tercer país en ganar la Copa Davis remontando un 2-1 en la definición, junto con Rusia en 2002 -con Safin y Yevgueni Káfelnikov, ante Francia- y Serbia, con Novak Djokovic, en 2010 -también frente al país galo-. Milagroso.

“Se fue generando un ambiente tan sano, tan ameno, que no entraban las balas”, recapituló Orsanic en Se hizo justicia, el documental lanzado por LA NACION. “¿Qué sentí cuando Delbonis ganó el último punto? Una sensación de trabajo realizado, paz interior, la euforia quedó para la montaña humana de jugadores y cuerpo técnico que se construyó arriba de Fede. Algunos explotan de manera efusiva. Yo, conscientemente, busqué no hacerlo porque nunca puse el resultado como la prioridad del trabajo que íbamos a realizar. Fue un sueño que no tuvo que ver únicamente con el resultado deportivo, sino con el mensaje de vuelta que recibimos de los jugadores. Claro que éramos súper competitivos y poder levantar la Copa era algo que… nada… cuando la vimos ahí la Ensaladera [se emocionó]. Fue increíble”, añadió Orsanic, que ostentó capacidad para unir polos opuestos y potenciar una camada de jugadores más austera de lo que fue, por ejemplo, la Legión (quitando a Del Potro de ese estatus, claro). El equipo de 2016, desde los números, no tuvo ningún top 10 (tampoco top 20).

El equipo argentino campeón de la Copa Davis saludando desde el balcón de la Casa Rosada, tras regresar de Zagreb Télam

Valioso doblista (24° del mundo en 1998, ganador de ocho títulos), Orsanic quedó distinguido en la función de capitán, el 29° de la historia en el equipo nacional. En 2015, en su primer año como conductor, vivió un terremoto en su gestión al no citar a Mónaco en el cruce contra Brasil, en la primera serie. Capeó el temporal, habló con el tenista de Tandil para explicarle que los motivos habían sido deportivos -y no por su distanciamiento con Del Potro, como maliciosamente algunos quisieron creer- y salió sin heridas de esa situación, sobre todo al demostrar un año después que aquella explicación había sido genuina, convocando a Pico para los cuartos de final, ante Italia.

Orsanic mostró un diálogo abierto, dándole lugar a los integrantes de los equipos privados de los jugadores, que hasta participaron de las cenas en las concentraciones, una situación poco frecuente hasta entonces. Pacificador, tampoco le tembló el pulso para dejar afuera a jugadores que le habían rendido, como sucedió con el propio Delbonis en las semifinales en Glasgow: el zurdo tenía el mejor ranking del equipo, pero como las condiciones de la cancha no eran óptimas para su juego, no participó en toda la serie. También se ganó la confianza de Del Potro. Lo acompañó, incluso, en momentos de incertidumbre, cuando el tandilense se estaba entrenando solo, para tratar de volver.

Del Potro, con LA NACION y la Copa Davis, el trofeo que le generó sinsabores pero, al final del camino, mucha alegrías: "Pude dormir tranquilo" @lgprod_tv I @24digitalhouse

“Traer la Copa que se merecía la Argentina, que se merecía nuestro tenis, fue muy lindo. Nosotros cumplimos el sueño de todos. Fuimos los que pusimos la frutilla arriba del postre. Este deporte tendría que haber tenido la Davis antes, no se logró y no estoy hablando de culpables ni de nada, sino que la Argentina lo merecía por su historia. Entonces, siento que nosotros hicimos justicia”, apuntó Delbonis, que ante Karlovic jugó con una serenidad abrumadora, como si estuviera peloteando en las canchas del Club de Remo de Azul, donde se formó.

“Los jugadores tuvimos muy buena onda entre todos, no hubo egos grandes. Eso hizo que todos tiráramos para adelante, sin importar quién jugara. A Juan Martín, obviamente, le dimos el lugar del número uno del equipo y se bancó esa presión, que era muy grande; se la recontra aguantó. El resto, en su lugar, también bancó y aguantó la que tocó en cada serie. Fuimos muy compactos”, añadió el Yacaré Mayer, que se potenciaba en la Copa Davis. “Viniendo de un país que era campeón del mundo de muchísimos deportes, estaba la cuenta pendiente y la herida. No voy a decir que fuimos el equipo perfecto, pero sí que hubo un entendimiento espectacular de todas las partes. Fue una locura espectacular”, sumó Pella, el único jugador presente en las cuatro series de esa temporada.

Guido Pella, mirando con cariño el trofeo de campeón: fue el único jugador presente en las cuatro series de 2016 @lgprod_tv I @24digitalhouse

Entre tantas historias periféricas al título de hace una década, Del Potro tuvo un capítulo dorado. Tantas veces en el foco de la tormenta por discusiones con Nalbandian y una parte de la Asociación Argentina de Tenis, en 2016 regresó a la Copa Davis luego de cuatro años (en dos de ellos, pasando por cirugías de la muñeca izquierda). Coincidió con la filosofía de la conducción, jugó sintiéndose arropado y ostentó rendimientos cinematográficos, como en el éxito ante Murray en la apertura de las semifinales, por 6-4, 5-7, 6-7 (5-7), 6-3 y 6-4. O jugando los tres días de una serie por primera vez, como en Zagreb.

Del Potro se vistió de superhéroe en la final de la Davis 2016: por primera vez en su carrera jugó los tres días de competencia Santiago Filipuzzi

Se lo dijo a LA NACION en la mañana del 28 de noviembre, en el lobby del hotel DoubleTree de Zagreb (donde se concentró el grupo), pocas horas después de la consagración: “A partir de ahora voy a empezar a dormir tranquilo”. Y lo repitió ahora, diez años después: “Acá está la Copa en Argentina. Así somos nosotros: no alcanzaba con estar en los primeros puestos con las medallas olímpicas. Siempre se busca un poco más y cuando pude revertir esos comentarios que me afectaban en algo positivo, lo empecé a tomar con alegría. Pudimos traer la Copa. Empecé a dormir tranquilo. Empecé a tener el reconocimiento final que a muchos les costaba para poder decirme palabras lindas”. Su caso, sin dudas, fue inspirador.

La Copa Davis se le negó al tenis argentino durante 93 años hasta que, en 2016, en el momento menos sospechado, se rompió el maleficio, se conquistó y todos sus protagonistas lograron un estatus de perpetuidad. Inolvidable.