Copa Davis: Guillermo Coria dejó la capitanía del equipo argentino tras la eliminación en Málaga

Luego de tres temporadas como capitán, y apenas días después de la eliminación en los cuartos de final ante el campeón Italia, Guillermo Coria dejó este lunes su cargo al frente del equipo argentino de la Copa Davis. Fue “una decisión de común acuerdo” a partir de una reunión entre el ex N°3 del mundo y el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, según anunció la entidad.

El mandato de Coria, como suele suceder con los capitanes de Copa Davis en nuestro país, había comenzado a fines de 2021 y culminó con la participación argentina en el Final 8 que se disputó la semana pasada en Málaga, donde el equipo nacional perdió por un ajustado 2-1 en los cuartos de final con Italia, que se consagró bicampeón de la Ensaladera con una formidable tarea de Jannik Sinner, el número 1 del mundo.

Guillermo Coria en la banca en Málaga; frente a Italia se despidió del conjunto copero THOMAS COEX - AFP

A fines de 2023, una vez que se completaron los dos años de contrato, el nacido en Rufino y la dirigencia de la AAT habían acordado la extensión del ciclo por una temporada más. En febrero de este año, la Argentina consiguió clasificarse a la etapa de grupo de las Finales al superar por un dramático 3-2 sobre Kazajistán, en Rosario, tras salvar dos match-points.

En el medio, el capitán protagonizó un entredicho con Horacio Zeballos, número 1 del ranking de dobles, al que marginó de la formación que acudió a los Juegos Olímpicos. “Nuestra relación no es buena”, declaró el zurdo marplatense. “A mí, la verdad, es que no me agrada para nada leer que no está en el equipo por un tema personal. Creo que de mi lado no tengo nada en contra de Horacio; es una persona que respeto. Pero hay un ida y vuelta que no sirve”, le dijo el capitán hace un par de meses a LA NACION, una vez que el doblista también quedó al margen del equipo de Copa Davis.

Agustín Calleri, presidente de la AAT, junto a Coria OMAR_ERRE - Prensa AAT

Ya en septiembre, el equipo consiguió en Manchester el punto más alto de la etapa de Coria como capitán, al finalizar en el segundo puesto del Grupo D con victorias sobre Gran Bretaña, el local, y sobre Finlandia, el rival que le había impedido el pase a esa misma instancia en 2023. Con esos triunfos, la Argentina volvía a la etapa de los ocho mejores después de cinco años, ya que en 2019 había jugado los cuartos de final por última vez.

En Málaga, el equipo cayó frente a Italia, con un buen triunfo de Francisco Cerúndolo sobre Lorenzo Musetti. Pero el bicampeón de la Davis dio vuelta la serie con Sinner como estandarte. El líder del ranking venció primero a Sebastián Báez, y luego acompañó en el dobles a Matteo Berrettini para derrotar a Máximo González y Andrés Molteni, y sentenciar la suerte argentina. Ya en semifinales, la Azzurra superó a Australia (2-0) y en la final a Países Bajos (2-0) para retener el título.

“El balance es negativo porque uno quiere ganar. Los chicos estaban ilusionados con ganar esta serie, nos teníamos fe, en frío es difícil sacar una conclusión. Sí puedo decir que estoy orgulloso del equipo. Fran y Seba querían jugar contra Sinner, Tommy (Etcheverry) también quería jugar su single, pero fue la opción que manejamos. Creíamos que esta era la mejor formación. Salió como esperábamos. Sabíamos que iba a ser difícil que jugara la pareja de doblistas italianos. Fueron justos ganadores. Los chicos no estuvieron finos en las devoluciones porque la pelota venía muy rápida y así y todo se definió por pequeños detalles”, expresó Coria luego de su último partido como capitán.

Coria cerró su ciclo como capitán con cinco triunfos y seis derrotas, y el avance a los cuartos de final como mejor participación Prensa AAT

“Estamos muy agradecidos tanto con Guillermo como con sus principales colaboradores, Leonardo Mayer y Martín García, por estos años al frente del equipo. Consideramos que su trabajo fue de menor a mayor, consolidando un grupo de jugadores jóvenes que le darán muchas alegrías al tenis argentino en los próximos años. Les deseamos el mayor de los éxitos y los invitamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo de nuestro deporte”, comentó Calleri.

La participación de la Argentina en la Copa Davis 2025 se resolverá la semana próximo: el lunes 2 de diciembre se realizará el sorteo y ordenamiento del torneo de la próxima temporada. Por otro lado, la Asociación Argentina de Tenis anunció que comunicará en el corto plazo quién será el próximo capitán del equipo nacional.

El eufórico festejo en febrero pasado, cuando Sebastián Báez salvó dos match-points ante el kazajo . Dmitry Popko en Rosario LA NACION/Marcelo Manera

El ciclo de Coria en la Copa Davis

• Asumió en octubre de 2021

• Permaneció 1147 días en el cargo (3 años y dos meses)

• Condujo a la Argentina en 11 series de Copa Davis, con un récord de 5 triunfos y 6 derrotas

• Venció a Chequia (4-0), Lituania (4-0), Kazajistán (3-2), Gran Bretaña (2-1) y Finlandia (3-0)

• Perdió con Suecia (1-2), Italia (1-2, en 2022, y 1-2, en 2024), Croacia (0-3), Finlandia (1-3), y Canadá (1-2)

• Fue capitán de equipo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y en los Juegos Olímpicos París 2024

• Convocó a 10 jugadores: Tomás Martín Etcheverry, Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Máximo González, Andrés Molteni, Horacio Zeballos, Diego Schwartzman, Federico Coria, Pedro Cachin y Facundo Bagnis

LA NACION