Sebastián Báez perdió frente a Holger Rune y en el ATP 500 de Barcelona ya no quedan argentinos

La Pista Rafa Nadal, el court principal del tradicional ATP 500 de Barcelona, mostró dos versiones distintas del tenista argentino Sebastián Báez (35°). Lució una figura concentrada, lúcida y creativa durante el primer set; pero exhibió una interpretación errática, inestable y algo amedrentada durante el resto del partido frente a Holger Rune (13°, sexto preclasificado). El danés, finalmente, avanzó a los cuartos de final, al triunfar por 4-6, 6-1 y 6-2, en 1h48m.

Sebastián Báez cayó en Barcelona y ya no hay argentinos en el main draw del Conde de Godó Alejandro García - EFE

Báez, que llegó al desafío ante Rune acumulando la mayor cantidad de victorias en polvo de ladrillo en el ATP Tour durante el año (13), buscaba mantener la presencia albiceleste en los cuartos de final de Barcelona por sexta edición consecutiva. Y, durante los primeros 40 minutos de juego, hizo mucho por conseguirlo. Eléctrico de piernas, ágil para deslizarse sobre el polvo de ladrillo catalán y oportuno con los drop-shots, complicó al europeo de 21 años, a quien había vencido en dos de los cuatro enfrentamientos previos (el último, en el Masters 1000 de Roma, el año pasado).

Holger Rune, de menor a mayor frente a Báez en los 8vos de final de Barcelona Alejandro García - EFE

Durante el primer parcial, Báez logró una mayor cantidad de tiros ganadores que Rune (12 contra 10) y cometió menos errores no forzados (6 vs. 15). Además, le rompió el saque a Rune en el primer game y aprovechó la distancia.

Sin embargo, el jugador nacido en Billinghurst (partido de San Martín) no pudo sostener el buen nivel a partir del segundo set. Es verdad que Rune mejoró su concentración, dejó de mostrarse fastidioso, elevó su rendimiento e hizo daño con su poderoso drive. Pero el argentino dudó, cedió su saque tres veces en el parcial: en el segundo game, en el cuarto y en el sexto. El rompimiento del servicio de Rune en el tercer game fue una esperanza albiceleste que se diluyó pronto.

Un punto con el encordado roto

Rune, 4° del ranking en agosto de 2023, comenzó el tercer set tomando la iniciativa de los puntos y le quebró el saque a Báez, una vez más. Más allá de algunos intentos de reacción del segundo mejor argentino del ranking, peligrosamente perdió la pimienta de sus tiros, no logró tomar el protagonismo del court y lo padeció. Rune finalizó con más winners (22 contra 21), cometió un error no forzado más que el argentino (36 vs. 35), pero ganó un mayor porcentaje de puntos con el primer saque (62% vs. 58%). Así, el Conde de Godó se quedó sin argentinos en el cuadro principal: Tomás Etcheverry ya había quedado eliminado en la primera ronda, ante el australiano Alex De Miñaur.

Así cerró el partido Rune

Báez suele ser muy confiable y competitivo en torneos ATP 250 y 500 sobre polvo de ladrillo. De hecho, en esas condiciones ganó seis de sus siete títulos y esta temporada ya acumula tres finales disputadas (se coronó en Río de Janeiro y perdió en las definiciones de Santiago de Chile y Bucarest). Pero muchas veces le falta dar un paso más cuando el desafío crece en jerarquía. Con la derrota ante Rune en Barcelona, el registro de Báez (de 24 años) frente a jugadores del top 20 quedó en tres victorias y 30 derrotas. Su próximo torneo será, desde el miércoles de la semana próxima, en el Masters 1000 de Madrid.

