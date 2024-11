Daniil Medvedev perdió la cabeza: el particular show del ruso en el ATP Tour Finals

TURIN.- El estadounidense Taylor Fritz, número 6 del ranking mundial, se apuntó el domingo la primera victoria en el ATP Tour Finals -ex Masters- que se realiza en Turín, al superar por 6-4 y 6-3 al ruso Daniil Medvedev (4º), que volvió a mostrar signos de debilidad emocional.

El ruso, que en esta temporada no obtuvo ningún título pero llegó a las finales del Australian Open y del Masters 1000 de Indian Wells, desaprovechó las tres oportunidades de quiebre que tuvo durante el partido y cerró el primer set con tres dobles faltas que lo impulsaron a romper su raqueta contra el suelo en el camino hacia su silla.

El primer set había sido muy equilibrado, con ambos jugadores muy efectivos al servicio, sin dar oportunidades de break, hasta que Fritz dispuso de la primera en el décimo juego y Medvedev sucumbió con el doble error en el servicio.

En el inicio del segundo parcial, Medvedev mejoró en la devolución y consiguió tres puntos de quiebre en los dos primeros juegos al servicio de Fritz. Sin embargo, el norteamericano mantuvo la sangre fría, salvó la amenaza y a su vez logró el break en el sexto juego para obtener una ventaja que ya no desperdició. Después de ese quiebre, el ruso revoleó la raqueta, y como ya arrastraba un warning advertencia), sufrió un punto de penalización, por lo que Fritz arrancó su game de saque 15-0.

Medvedev, ganador del Torneo de Maestros en 2020 y finalista al año siguiente, recibió los abucheos de parte del público por algunas reacciones inesperadas, como cuando intentó devolver el servicio de Fritz con la raqueta al revés -tomada por el lado de la cabeza- en el séptimo juego del segundo set, con 40-0 a favor de su rival.

Fritz, que participa en el Masters ATP por segunda vez en su carrera, y había llegado a las semifinales en 2022, tendrá que sumar al menos una segunda victoria en el grupo “Ilie Nastase”, que completan el italiano Jannik Sinner (N.1 mundial) y el australiano Alex de Miñaur, que se enfrentan este domingo en la sesión nocturna.

“La clave fue mi servicio. (Medvedev) Devuelve muy bien, pero he logrado ganar mis juegos sin demasiada presión, lo que me ha permitido concentrarme bien en los games de devolución”, explicó el californiano tras el partido. Sobre las actitudes de su rival, expresó: “Me estaba riendo. Creo que él es gracioso, de verdad. Incluso cuando no juega contra mí, siempre me hace reír. Me reía entre los puntos, cuando estaba haciendo malabares con su raqueta. Así es él. Estaba con la raqueta al revés al ir 0-40, aun así metió adentro la devolución. Me tuve que decir a mí mismo: ‘Concéntrate’. En ocasiones, cuando tus rivales hacen ver que apenas lo están intentando, puedes perder la concentración. De repente, empiezan de cero y te toman con la guardia baja. Pasa mucho más de lo que te puedes imaginar a nivel profesional. Si yo no sacaba bien, él no me iba a regalar el partido. Afortunadamente para mí, he tenido un buen juego al saque, muy sólido. No le di opciones de jugar”.

Taylor Fritz estuvo muy sólido en su estreno en el ATP Tour Finals MARCO BERTORELLO - AFP

Medvedev, por su parte, admitió en conferencia de prensa que quiere que llegue el final de temporada: “Quiero que se termine. Estoy cansado de luchar contra cosas que no dependen de mí. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos y si no funciona, estaré feliz de estar eliminado, y me iré de vacaciones. Muy feliz”, dijo con ironía. El ruso también habló de sus actitudes: “No espero nada. Me enfado, me frustro. En esta ocasión, totalmente conmigo, no con nadie más. Fue un punto de quiebre muy duro, y me dije: ‘Me da igual, he perdido el partido’. Pero tienes que terminar el encuentro, no te puedes retirar”. Y contó sus sensaciones: “Podría haber ganado si hubiera estado en mejor forma, o si hubiera tenido más suerte. Siento que estoy en gran desventaja, pero tengo que hacer algo al respecto. No he encontrado la solución exacta para salir a la cancha sabiendo cómo quiero jugar al tenis”.

Daniil Medvedev arroja una raqueta rota; el ruso no ocultó su frustración por un mal partido en Turín Marco Alpozzi - LaPresse

Derrota argentina

No fue el mejor comienzo para Horacio Zeballos y Marcel Granollers en el torneo de dobles del ATP Tour Finals, en Turín. El marplatense y el español, segundos en la preclasificación, cayeron en el debut ante el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten por 7-6 (7-2) y 6-4. Finalistas el año pasado en el certamen de los ocho mejores del año, Zeballos y Granollers quedan ahora casi obligados a ganar el duelo del martes contra los terceros del ranking, el croata Nikola Mektic y el neerlandés Wesley Koolhof, que este domingo cayeron ante los australianos Jordan Thomson y Max Purcell por 7-6 (7-1) y 6-3.

El saludo tras la derrota; Marcel Granollers y Horacio Zeballos felicitan a Harri Heliovaara y Henry Patten Valerio Pennicino - Getty Images Europe

Para el zurdo marplatense se trata de su quinta participación en el torneo de Maestros, tres menos que Guillermo Vilas y una más que Juan Martín del Potro. El año pasado, Zeballos y Granollers quedaron a una victoria de conquistar el trofeo: cayeron en la final frente a Rajeev Ram y Joe Salisbury.

LA NACION