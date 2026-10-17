Davidovich venció a Zverev y dio la gran sorpresa en Shanghái

Vaya año para Alejandro Davidovich Fokina. El tenista malagueño confirma día a día el estupendo 2026 en el que rompió con el maleficio y pudo sumar títulos a sus vitrinas personales. Campeón de los ATP 250 de Mallorca y Chengdu este año, el español dio el batacazo en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái al vencer al virtual número 1 del mundo, el alemán Alexander Zverev, por 5-7, 6-4 y 6-3. De esta manera, Davidovich disputará este domingo el encuentro decisivo ante el ganador de la otra semifinal, que disputan Daniil Medvedev y Rafael Jódar.

“La verdad que la final es muy bonita, pero ganar hoy al jugador que mejor está jugando ahora mismo en el circuito me da mucha confianza. Estoy muy contento del nivel al que he jugado”, dijo el español, de 27 años, tras vencer a Zverev, que finalizará la temporada en lo más alto del ranking gracias en buena parte a que Jannik Sinner anunció que no jugará hasta el año que viene. “Estoy con ganas de seguir jugando, a pesar de que mañana es una final, pero quiero seguir disfrutando, sin importar si es primera ronda, tercera o la final”, agregó el ganador, que estaba en el puesto 26° del escalafón, pero que se aseguró al menos llegar al 14° gracias a estos días en Shanghái.

El saludo final entre Davidovich Fokina y Zverev HECTOR RETAMAL - AFP

“Más que la final, ganar a un Zverev que estaba sacando y jugando a un nivel increíble”, destacó Davidovich del triunfo. “[Zverev] va a ser No. 1 al final del año, entonces es la mejor victoria de mi carrera”, añadió el español al borde de la cancha, todavía con las pulsaciones aceleradas. Será su segundo oportunidad de consagrarse en un Masters 1000, tras la derrota en la final de Montecarlo en 2022.

Disputado por primera vez en 2009, el de Shanghái es el único torneo Masters 1000 que no ha podido conquistar ningún tenista español. Rafael Nadal (2009 y 2017), David Ferrer (2011) y Roberto Bautista Agut (2016) son los que han llegado a la final, sin poder ganarla.