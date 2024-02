escuchar

Fue de mayor a menor, de un primer set en alto nivel, a un declive doloroso Diego Schwartzman, lejos de su mejor versión, quedó eliminado muy pronto del Argentina Open, el torneo que supo ganar en 2021. Se despidió con la cabeza gacha y visiblemente apesadumbrado del court central del Buenos Aires, con una derrota en la primera ronda frente al colombiano Daniel Elahí Galán, por 2-6, 6-1 y 6-4.

Schwartzman, relegado al puesto 116 del ranking mundial, y que recibió una invitación para ser parte del cuadro principal, sufrió su cuarta derrota en cinco partidos en lo que va de esta temporada, frente a un rival ubicado en el puesto 80 y que venía de superar la qualy en el polvo de ladrillo de Palermo. El Peque venía de perder rápido también en el Córdoba Open, entonces con caída en la ronda inicial ante el argentino Román Andrés Burruchaga.

Schwartzman y su esfuerzo, en el partido contra Galán Sergio Llamera

”Jugué un buen primer set, pero después no pude sostenerlo. Estoy triste de que esto me pase acá en Buenos Aires. Creía que podía ganar el partido, pero no se dio”, analizó el “Peque” en la rueda de prensa posterior a su derrota. “Me cuesta mucho cuando las cosas salen mal en la competencia. Uno hace un esfuerzo muy grande en el día a día, y sostenerme mentalmente con los resultados que vengo teniendo, es complicado”, amplió en su análisis.

Con el rostro serio, abatido, Schwartzman destacó: “Rescato como la gente me trató. El apoyo es mayor porque veo que intentan sacarme del mal momento deportivo. Creo que por esa ayuda jugué un par de games más. Pero veremos hasta dónde la puedo estirar de esta manera. Si no aparecen las victorias, para poder disfrutar en cancha, es difícil. Queda muy poco en el tanque y no estoy seguro de cuánto puedo estirar esto sin ganar. Es algo que tengo muy claro”.

El Peque fue de mayor a menor en su debut en el Argentina Open Sergio Llamera

“No sé lo que está pasando, es como que en los momentos del partido aparecen distintas cuestiones que me hacen hacerlo mal. Este año tenía la ilusión de mejorar, de hacerlo bien y veremos si en los próximos meses puedo encontrar soluciones”, concluyó el Peque. El próximo paso previsto es el torneo de Los Cabos, en México, para el que recibió una invitación especial. Después, la clasificación para el ATP 500 de Acapulco.

La semana pasada, en una entrevista con LA NACION, Schwartzman revelaba que atravesaba “un momento más complicado en lo deportivo”. “Estoy ganando pocos partidos, sintiéndome con más inseguridades después de muchos años dentro de una cancha. Creo que son procesos normales, en una edad en la que empezás a tener todos esos análisis dentro de la cabeza, y buscás tomar otros caminos. Estoy un poco en ese momento de mi vida. (El tenis) yo siempre lo viví como si estuviera en un trabajo. Si estoy en un momento malo, qué hago, ¿renuncio? No, no voy a renunciar”, contaba.

El resumen de la derrota de Schwartzman

Por otra parte, en la cancha número 2 del Buenos Aires, el argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi (76°) ratificó su excelente momento y se instaló en los octavos de final al vencer a Mariano Navone (117°), procedente de la qualy, por 6-2 y 6-1 en una hora y cuarto de juego. Nacido en Villa Gesell y campeón el domingo pasado en el Córdoba Open, jugará en la próxima etapa con el ganador del encuentro que cerrará la jornada del martes entre Sebastián Báez (30°) y el español Bernabé Zapata Miralles (78°).

”Viví una semana increíble, recién estoy cayendo. No esperaba llegar tan suelto y bien físicamente, estoy muy contento y espero seguir así en lo que viene”, comentó Darderi, de 21 años, que por el momento se asegura los ingresos a Roland Garros y Wimbledon, los próximos dos torneos de Grand Slam.

