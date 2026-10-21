El curioso saque de la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich y la mirada de un experto: “Es sólo una cuestión estética”

Llegó a ser 30a del ranking mundial de la WTA en octubre de 2018, pero a los 32 años, la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich, que ocupa el puesto 132° en la clasificación no fue noticia por una victoria resonante. En el último mes, el foco de atención está puesto en sus curiosos movimientos de saque, que obviamente no tardaron mucho tiempo en viralizarse.

Hablamos de rutinas. Cada tenista tiene la suya. Es algo muy personal. La búsqueda de concentración antes de iniciar el punto de su servicio es un valor muy preciado. Les pasa también a los pateadores del rugby, que tienen distintos métodos para lograr el punto más alto de focalización detrás del objetivo: sumar puntos.

Hace un mes, en el WTA 500 de Singapur, Sasnovich llamó la atención en sus partidos frente a la australiana Daria Kasatkina y la rusa Mirra Andreeva. Sobre todo con un movimiento de rotación de la pierna derecha y un giro de cadera al lanzar la pelota para el impacto. En realidad, ya la había puesto en práctica a comienzos de año en el Open australiano frente a la italiana Jasmine Paolini, pero no causó tanto furor en las redes y en los análisis como en esta oportunidad.

La bielorrusa Aliaksandra Sasnovich durante una participación en Roland Garros, donde obtuvo una de sus mejores actuaciones en los Grand Slam: llegó a octavos de final

Sasnovich, que no ha ganado ningún título en su carrera y está teniendo magros resultados en la temporada 2026 (31 victorias y 24 derrotas), jugó luego en Pekín y en Suzhou, y esta semana lo hizo en el Ningbo Open, donde cayó frente a la canadiense Leylah Fernández.

El caso tomó tal repercusión que hasta el reconocido entrenador Rick Macci, uno de los formadores de las hermanas Serena y Venus Williams, Jennifer Capriati, Andy Roddick y Maria Sharapova, entre otros, dio su opinión sobre el verdadero valor de este curioso saque que practica la oriunda de Minsk.

En su red social X, Macci señaló: “El saque de Sasnovich puede parecer extraño, pero eso es sólo una cuestión estética que poco tiene que ver con el momento de la verdad. En realidad, desde un punto de vista biomecánico, cumple con muchos requisitos excelentes en la ejecución del saque”.

Y puntualizó: “La posición de los hombros y el codo son correctas, y existe una buena separación entre la fase de preparación (armado) y la cabeza. El impulso de la pierna se integra en la entrada de la raqueta casi a tiempo. El lanzamiento de la bola se libera a la altura de los ojos. Se observa un descenso de la cadera posterior, seguido de un desplazamiento vertical de la misma. Existe una buena rotación interna y externa del hombro, y una transferencia de energía eficiente desde la cadera posterior, la cual se sitúa hacia atrás y hacia abajo. Además, mantiene una buena posición lateral”.

Ahora bien, ¿en qué influye estadísticamente la modalidad de la bielorrusa en el servicio? En lo que va de la temporada, concretó 27 aces y cometó 51 doble faltas. Con un 63,1 de porcentaje en primeros servicios y de 61,2 puntos obtenidos con el primer saque.

El movimiento curioso

El saque de Sasnovich

Con casi US$ 7 millones en ganancias a lo largo de su carrera, Sasnovich registra una marca de 477 triunfos y 339 derrotas. Una jugadora que busca desequilibrar a través de su potencia, llevando la iniciativa, pero con bajos porcentajes de efectividad. Relegada por las principales figuras del tenis bielorruso, Victoria Azarenka y Aryna Sabalenka, su juego agresivo siempre llamó la atención, aunque no se tradujo en grandes resultados.

En los Grand Slams, sus mejores actuaciones fueron en Wimbledon 2018 y en Roland Garros 2022, ocasiones en las que accedió hasta los octavos de final. En el Open australiano (2018 y 2019) y en el US Open (2018 y 2020), llegó hasta la tercera rueda. Y en dobles, en el US Open, fue semifinalista en 2019.

Para los seguidores del circuito y amantes de las peculiaridades de los protagonistas, a Sasnovich le marcan que, con su servicio, ofrece una suerte de “show de ballet”.

Otro saque de Sasnovich

El método Batisttone

Más allá de la humorada, lo de Sasnovich quedó lejos del método “Brian Batisttone”, un singular tenista estadounidense, hoy con 47 años, que realizaba un movimiento sorprendente en el servicio. Casi como si fuera un saque de potencia del voleibol, con salto incluido.

Batisttone no tuvo una trayectoria relevante (853° en singles y 88° en dobles), pero su destreza para impactar la pelota en el aire fue muy llamativa. E incluso, aun sacando como diestro, podía empuñar con la mano izquierda para definir una pelota en la red.