El ranking ATP: Novak Djokovic volvió al número 1 del mundo tras la conquista del Australian Open y renueva un récord histórico

La conquista de su décimo Australian Open, y el 22° titulo de Grand Slam, incluyó un bonus para Novak Djokovic: el regreso al número 1 del mundo, posición que había ocupado por última vez el 12 de junio pasado. En el Melbourne Park, la victoria le permitió sumar los 2000 puntos que necesitaba para desplazar a Carlos Alcaraz, que llegará en los próximos días a Buenos Aires para jugar el Argentina Open como segundo jugador de la clasificación semanal del ATP Tour. Y consiguió otro récord: el de este lunes es el salto de más posiciones a la cima (cuatro peldaños, del 5° al 1°) logrado en un solo torneo, por delante de los tres puestos (del 4° al 1°) que lograron Alcaraz (12 de septiembre de 2022), Pete Sampras (11 de septiembre de 2000), Andre Agassi (5 de julio de 1999) y Carlos Moyà (15 de marzo de 1999).

En concreto, Djokovic suma ahora 7070 puntos. Es una cifra fantástica si se tiene en cuenta que el serbio jugó muy pocos torneos en los últimos meses, por su decisión de no vacunarse contra el Covid, lo que le impidió el ingreso a varios de los torneos más importantes del circuito. Y algo más: aquí vale mencionar que no están los 2000 puntos que podría haber acumulado en su cuenta como campeón de Wimbledon en julio pasado. Pero el Grand Slam británico fue sancionado con la quita del puntaje por la determinación de no permitir el acceso de jugadores rusos y bielorrusos; una decisión controvertida que, no obstante, tuvo entre los encargados de apoyar la sanción al propio Djokovic, aun a sabiendas de que podía verse perjudicado, tal como sucedió. De hecho, en noviembre pasado, había retrocedido hasta el octavo peldaño de la clasificación.

Intimidad: Novak Djokovic abraza la copa Norman Brookes Challenge en el vestuario del Melbourne Park

¿Cómo llega Djokovic a reunir más de 7000 puntos si jugó tan poco? Con un récord notable en los últimos meses: ganó el Australian Open (2000), el ATP Finals, de manera invicta (1500), fue finalista en el Masters 1000 de París-Bercy (600) y fue campeón del Abierto de Astana (500) y los torneos de Adelaida (250) y Tel Aviv (250). En este tramo de la gira que abarca desde fines de septiembre pasado concentró 5100 puntos; buena parte del resto está en la gira de polvo de ladrillo de 2022, con un título en Roma (1000), las semifinales de Madrid (360) y los cuartos de final de Roland Garros (360).

A partir de Wimbledon 2022, su única derrota oficial ha sido ante Holger Rune en la final de París, con un récord de 37-1 desde su participación en el All England (y 12-0 en lo que va de este año). Como se ve, para llegar a la cima Djokovic ha tenido que ganar prácticamente todo lo que jugó. Sin permiso de ingreso por su decisión personal, Nole no pudo participar en pruebas que le podrían haber redituado mucho, como los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Cincinnati y Canadá, y el US Open. Allí hubo al menos 6000 puntos de campeón que se repartieron entre otros jugadores.

Volando a lo más alto: Djokovic no pierde en el Australian Open desde la temporada 2018 JAMES ROSS - AAP

Este lunes, el serbio empezó su semana 374 como líder del ranking, que lo tiene como máximo puntero histórico por cantidad, 64 por delante del segundo (Roger Federer, 310), y 88 más que el tercero, el estadounidense Pete Sampras (286). Eso sí: con 35 años, 8 meses y un día, todavía le falta un poco para alcanzar otro récord que ostenta Federer, el de ser el número 1 de mayor edad en la historia, ya que el suizo ocupó el Nº 1 por última vez en la semana del 18 de junio de 2020, y terminó su mandato con 36 años, 10 meses y 16 días.

Para superar esta marca, Djokovic debería ocupar el primer escalón en la semana del 8 de abril de 2024. Un objetivo que no es sencillo, más allá de que el balcánico ha acumulado varias marcas para la historia. Ya tiene las plusmarcas de más semanas, y también el de más años finalizados (7) como número 1. Mucho más improbable es igualar las 237 semanas consecutivas en lo más alto, registro que Federer acumuló entre el 2 de febrero de 2004 y el 17 de agosto de 2008. El máximo de semanas seguidas al frente que ostentó Djokovic fue de 122.

Pero, por lo pronto, tiene otro récord al alcance de la mano: si se mantiene como No. 1 del mundo hasta la semana del 20 de febrero, igualará la plusmarca de Steffi Graf de más semanas como líder en la historia (incluidos hombres y mujeres). La alemana acumuló 377 semanas en la cima de la WTA. Si el serbio sigue al tope hasta la semana del 27 de febrero, superará la marca de Graf.

En cuanto al resto del ranking, y como suele suceder después de un Grand Slam, hubo varios movimientos. El finalista Stefanos Tsitsipas regresó a su mejor posición histórica (3°), al igual que Andrey Rublev (5°), mientras que Rafael Nadal, que defendía la corona, retrocedió al sexto escalón. Daniil Medvedev, finalista en 2022, también perdió cuatro posiciones y salió del Top 10 (al 12°). Entre los máximos ascensos se destaca el del estadounidense Tommy Paul, que por llegar a las semifinales en el Melbourne Park se metió por primera vez en el Top 20 (es 19°), y su joven compatriota Ben Shelton saltó 45 posiciones, del 89° al 44°.

En cuanto a los argentinos, el que logró sumar fue Federico Coria, que luego de perder en Melbourne viajó a Chile y ganó el challenger de Concepción; así subió del 76° al 69° puesto. Diego Schwartzman retrocedió al 28°, y también bajaron posiciones Francisco Cerúndolo (31°), Sebastián Báez (47°), Pedro Cachin (68°) y Tomás Martín Etcheverry (82°).

Así quedó el ranking ATP del 30 de enero:

Novak Djokovic 7070 puntos

puntos Carlos Alcaraz 6730

Stefanos Tsitsipas 6195

Casper Ruud 5765

Andrey Rublev 4200

Rafael Nadal 3815

Felix Auger-Aliassime 3715

Taylor Fritz 3410

Holger Rune 3046

Hubert Hurkacz 2995

Los argentinos en el Top 100

28. Diego Schwartzman 1550

31. Francisco Cerúndolo 1377

47. Sebastián Báez 940

68. Pedro Cachín 777

69. Federico Coria 775

82. Tomás Martín Etcheverry 659

88. Facundo Bagnis 595