El tenista Sebastián Báez, de ganar su primer partido ATP a ser positivo de Covid-19

El tenista argentino Sebastián Báez, de 20 años y 164º del ranking, que este lunes se dio el gran gusto de lograr su primera victoria en un cuadro principal de la ATP, en Hamburgo ante el francés Corentin Moutet, dio positivo de Covid-19 y, por ende, no sólo fue retirado del tradicional certamen alemán, sino que además deberá permanecer aislado durante varios días en la habitación del hotel.

“Mi resultado de PCR de hoy dio positivo. Esta noticia me puso muy triste porque tenía grandes expectativas, pero gracias a Dios no tengo ningún síntoma, me siento bien. Sé que con la contención de mi equipo, de mi familia y de mis amigos voy a poder salir delante de este duro momento que me toca atravesar. Sé que el camino es largo y que el año próximo voy a volver mucho más fuerte que este”, comunicó Báez, apesadumbrado, en las redes sociales.

Báez, que empezó el año fuera de los mejores 300 del mundo y en el próximo ranking aparecerá muy cerca del top 150, esta temporada ganó tres títulos del Challenger Tour (Concepción, Santiago y Zagreb) y fue finalista en otro (Bratislava). Arribó a Hamburgo el martes pasado para jugar la clasificación. Después de caer en la última ronda de la clasificación, ingresó en el main draw como perdedor afortunado y tuvo una destacadísima tarea frente a Moutet (6-1 y 6-2). Tenía programado medirse este miércoles con el georgiano Nikoloz Basilashvili por los octavos de final, pero este martes por la mañana le realizaron una prueba de PCR y le dio positivo. Báez y su equipo entienden, entonces, que jugó contra Moutet ya siendo positivo de coronavirus.

El bonaerense, número 1 del mundo junior en 2018, se encuentra en Hamburgo con Matías Cáceres, un entrenador que es parte del equipo de su coach principal, Sebastián Gutiérrez. La prueba de Covid-19 a Cáceres le dio negativo, pero de todos modos deberá permanecer aislado, por ser contacto estrecho.

Deportivamente para Báez la interrupción llega en un momento en el que estaba creciendo muchísimo en el tour. Luego del ATP 500 de Hamburgo, el argentino, miembro de una generación de jóvenes jugadores nacionales que empujan para ingresar en el top 100, tenía previsto competir en dos challengers en Europa para sumar una buena cantidad de puntos y llegar con fortaleza anímica y tenística a la gira norteamericana sobre superficie dura. En el torneo de Hamburgo sumará 55 puntos que le servirán para continuar mejorando su posición en el ranking.

Por el momento, Báez permanecerá en la habitación del hotel. Los organizadores del certamen alemán y las autoridades de la ATP se encargarán de monitorear su estado de salud.

