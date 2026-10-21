Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final de Bruselas y logró un valioso registro en canchas duras

Francisco Cerúndolo, el tenista argentino mejor rankeado (21°), suele ser versátil a los cambios de superficie y condiciones de los courts. En la cuenta regresiva hacia el final de la temporada, exhibió su carácter competitivo en esta etapa de torneos sobre superficie dura y bajo techo, donde el pique de la pelota es perfecto. En el ATP 250 de Bruselas y como sexto preclasificado, lo que le permitió salir adelantado, el porteño debutó directamente en los octavos de final y venció al lucky loser estadounidense Martin Damm (107°; de 2,03 metros) por 6-4 y 7-6 (7-4), en una hora y 35 minutos.

Francisco Cerúndolo en el ATP 250 de Bruselas @bnppfeuropeanopen

Acompañado en Bélgica por su entrenador, el chileno Nicolás Massú (el uruguayo Pablo Cuevas ya no es parte del grupo), Cerúndolo logró destacados registros en el servicio. Superó a Damm anotando doce aces, cometiendo cuatro dobles faltas, logrando el 64% de primeros servicios, ganando el 80% de puntos con el primer saque y el 56% con el segundo. El norteamericano le generó siete chances de quiebre al mayor de los hermanos Cerúndolo, pero únicamente logró torcerle el brazo una vez. Con el triunfo en Bruselas, Cerúndolo alcanza sus 38° cuartos de final en el tour, octavos en la temporada y cuartos sobre cancha dura bajo techo (después de Gijón 2022, Almaty 2024 y Belgrado 2024).

Ahora Cerúndolo es el primer argentino en llegar a los cuartos de final en el torneo belga (que se juega en el centro de exposiciones Brussels Expo) desde Diego Schwartzman en 2021. “Es mi primer torneo en cancha dura cubierta esta temporada. Empecé muy bien, estoy muy contento. Me gusta jugar en estas condiciones. Martin es un rival muy difícil. Tiene mucha potencia, un gran saque, grandes golpes, sabía que iba a ser muy duro. Ahora voy a intentar recuperarme mañana (por este jueves), entrenar de nuevo y volver lo más fuerte posible para el partido del viernes”, señaló Cerúndolo, sin saber aún si su próximo rival será el británico Jacob Fearnley (87°) o el francés Clement Chidekh (152°).

Lo mejor de Cerúndolo vs. Damm

Algo más. El éxito ante Damm lo convirtió en el noveno jugador argentino que llega a las 70 victorias en el tour sobre superficie dura. El récord lo tiene Juan Martín del Potro, con 311; seguido por David Nalbandian (187), Juan Ignacio Chela (121), Schwartzman (120), Guillermo Vilas (107), Guillermo Cañas (98), Juan Mónaco (96) y Leonardo Mayer (70).

Despedida de Etcheverry en Kazajistán

Tomás Martín Etcheverry (29° del mundo) cayó en la primera ronda del ATP 250 de Almaty, Kazajistán (sobre superficie dura y bajo techo). Como sexto preclasificado, el jugador platense perdió ante el italiano Mattia Bellucci (68°) por 7-6 (7-5), 2-6 y 6-4, en 2h29m.

Fue la quinta derrota consecutiva de Etcheverry: desde los 8vos de final del US Open, perdió en Hangzhou, Tokio y Shanghái.

Otro argentino que cayó, pero en los octavos de final, fue Facundo Díaz Acosta (71°): 6-2 y 6-4 contra el georgiano Nikoloz Basilashvili (128°, 34 años).