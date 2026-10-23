Francisco Cerúndolo ganó en sets corridos y está en las semifinales del ATP 250 de Bruselas

Francisco Cerúndolo venció por 6-2 y 6-4 al francés Clement Chidekh y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Bruselas, que se juega bajo techo en la capital belga. En la próxima instancia, el argentino -tercer preclasificado del torneo- se medirá con el neerlandés Tallon Griekspoor o el checo Jiri Lehecka (segundo favorito), quienes jugarán más tarde.

Con su victoria ante el tenista galo -ingresó por primera vez a un torneo ATP desde la clasificación, será 134º del ranking a partir del lunes-, Cerúndolo emula lo conseguido por Diego Peque Schwartzman, último argentino en llegar a las semifinales del torneo. En 2021, el “Peque” (ya retirado y próximo a ser papá por primera vez) avanzó hasta el encuentro decisivo y fue subcampeón: perdió por un doble 6-2 contra el italiano Jannik Sinner.

El punto decisivo que le dio el triunfo a Cerúndolo

Getting the job done 💪



Francisco Cerundolo is through to a 20th career semi-final, defeating Clement Chidekh 6-2 6-4! ✅



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“Estoy súper contento: jugué un partido muy sólido”, dijo Cerúndolo tras algo más de una hora de partido en el que sufrió más de la cuenta para cerrarlo en el segundo set. Al final, lo definió con un ace, una de sus armas favoritas. El argentino, 20º del ranking, añadió: “Él (por Chidekh) es un jugador increíble al que le doy mucho crédito porque ha tenido un gran año. El partido fue realmente difícil”, concedió Cerúndolo. “Siempre me gustó jugar bajo techo y disfruto mucho acá. Con mis amigos, con mi entrenador, las comidas. Ha sido una gran semana hasta acá”. La victoria depositó a Cerúndolo en la cuarta semifinal de la temporada: ya había alcanzado esa instancia en Londres (campeón), Santiago de Chile y Buenos Aires (campeón).

Cerúndolo llegó al encuentro de este viernes mucho más descansado que su rival: avanzó directamente a los octavos de final sin jugar -tuvo bye gracias a su ranking- y en esa instancia batió al estadounidense Martin Damm (ingresó en el cuadro principal como lucky looser) por 6-4, 7-6(4) en una hora y 35 minutos. Chidekh, en cambio, debió pasar la clasificación. Y después vencer al neerlandés Botic van de Zandschulp (séptimo favorito) y al inglés Jacob Fearnley.

Lo mejor de la victoria de Francisco Cerúndolo en Bruselas

El partido mostró al argentino con la iniciativa en el primer set: lleno de confianza, se lo llevó con un cómodo 6-2. Su rival, habituado a los challengers, se había ganado un lugar en el cuadro principal desde la clasificación. Entre ambos había más de 120 puestos de distancia en el ranking mundial. Esa diferencia se notó, sobre todo, a la hora de jugar los puntos decisivos.

El segundo parcial, en cambio, fue mucho más parejo. Con el marcador 4-2 a su favor y 0-40, Cerúndolo tuvo tres puntos de quiebre para definir con su saque al game siguiente. Sin embargo, su impericia para definir y un rival que acertó cuando se supo contra las cuerdas pusieron el marcador 4-3. Un error en el servicio y un quiebre para el galo podrían haber empeorado el panorama para el argentino, que incluso empezó el juego con un punto perdido: 0-15.

Pero Cerúndolo apretó los dientes, mejoró la precisión de sus golpes y se terminó quedando con el juego para dejar al francés con la obligación de mantener su servicio. Chidekh lo hizo, aunque el argentino dispuso de un match-point para quedarse con el partido. El 5-4 a su favor en el marcador y su saque eran una plataforma inmejorable para instalarse en las semifinales e igualar su mejor actuación bajo techo (Almaty 2024, cayó con el canadiense Gabriel Diallo). Y fue, nomás, con el saque: un ace -el octavo en el encuentro- le permitió al argentino clasificarse a las semifinales.