Francisco Cerúndolo le ganó a Caspr Ruud en la Laver Cup con un toque mágico en el último punto

Francisco Cerúndolo generó el primer gran impacto en la Laver Cup 2024: el argentino le dio el punto inaugural al equipo de Mundo ante Europa en Berlín con una victoria por 6-4 6-4 sobre Casper Ruud, número 9 del ranking mundial. El argentino capeó el temporal de un impresionante inicio del noruego para volcar el partido a su favor y dar a los visitantes el primer triunfo en la competición de tres días de tenis por equipos.

A pesar de haber empezado mejor, Ruud se vino abajo a partir de la mitad del primer set. Perdió su propio servicio en tres ocasiones, y sólo consiguió su primera ruptura cuando el argentino, número 31 del ranking, sirvió para el partido con 5-2. Sin embargo, a pesar de su flojo servicio, Cerundolo no cometió el mismo error dos veces y se llevó el encuentro, de 98 minutos de duración, en la característica pista dura negra de la Laver Cup.

El toque de magia del partido fue justamente el último punto. Cerúndolo lo dominó desde la base con tiros profundos, que Ruud defendía como podía, hasta que el argentino resolvió con un drop shot magistral, al que el noruego no pudo llegar. Sirvió para definir el juego y darle la delantera a Resto del Mundo en este tradicional torneo.

Tras el final, John McEnroe, capitán de su equipo, se puso de pie para aplaudir la definición y saludar al argentino. Y luego otra leyenda, Björn Borg -capitán de Europa- también felicitó a Cerúndolo. Los compañeros del equipo también se acercaron a palmearlo, después de semejante triunfo.

“Fue un gran partido de mi parte, jugué bien. Me gusta jugar este tipo de competencias en equipo, estoy muy feliz de haber ganado. Vengo de jugar Copa Davis y estoy muy contento con esta seguidilla”, fue lo primero que declaró el argentino, todavía en la cancha, tras su gran triunfo. Así, pasó a liderar el historial entre ambos: el tenista porteño ganó cuatro enfrentamientos y el noruego, tres. El previo al de este viernes lo había ganado Ruud, en los octavos de final de los Juegos Olímpicos, en el complejo Roland Garros.

“El tenis es así”, matizó sonriente Cerúndolo. “Hay mucho ímpetu, puede cambiar de repente, así que tenés que ir tanteando el partido. Los primeros siete juegos fueron duros, peloteos largos, juegos realmente difíciles, pero cuando le rompí empecé a jugar mejor. Quizá se sintió un poco más frustrado o ansioso por jugar más agresivo o cambiar su plan. Es una lucha uno contra uno, así que a veces tenés que sacar las frustraciones del otro jugador”.

Cerúndolo lanza el drive, que hizo estragos en Ruud Andreas Gora - dpa

Cerúndolo viene de liderar la clasificación de Argentina a la fase final de la Copa Davis: fue artífice de dos triunfos clave ante Gran Bretaña y Finlandia, la semana pasada, que ayudaron al equipo a lograr el pase al Finals 8 que se disputará en Málaga, en noviembre. Ahora forma parte del equipo capitaneado por McEnroe, que se completa con el chileno Alejandro Tabilo (22°), los estadounidenses Taylor Fritz (7°), Frances Tiafoe (16°) y Ben Shelton (17°) y el australiano Thanasi Kokkinakis (78°).

El equipo europeo está integrado por el alemán Alexander Zverev (2°), el español Carlos Alcaraz (3°), el búlgaro Grigor Dimitrov (10°), el ruso Daniil Medvedev (5°), el mencionado Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas (12°).

“Fue duro”, dijo Ruud. “Sentí que tenía la oportunidad de adelantarme pronto. Tuve un poco de mala suerte, pero así es el tenis a veces. Empecé sacando muy bien, pero luego él se apoderó de mi servicio, me devolvió muy bien, cometí algunos errores no forzados en ese [séptimo] juego, y no es que perdiera la fe, pero él jugó bien, y me resultó difícil encontrar huecos en su juego”, analizó.

«Es complicado, porque su segundo servicio es una bola con la que creés que podés ganar, y luego golpeás una o dos fuera, y te volvés indeciso y pensás demasiado la situación. Puede que esta pista no se adapte demasiado bien a mis golpes liftados, pero ése es mi problema. Necesito desarrollarme y mejorar, pero hoy me he atascado entre quedarme atrás y ser más agresivo, y lo he dejado demasiado tarde para romperle el servicio”, completó.

Casper Ruud no logró mantener un nivel consistente RONNY HARTMANN - AFP

