Francisco Cerúndolo perdió con Tallon Griekspoor y quedó eliminado en el ATP 250 de Bruselas

La aventura de Francisco Cerúndolo (21°) por Bélgica llegó hasta las semifinales: el único representante del tenis argentino que había avanzado hasta esa instancia en alguno de los tres torneos del circuito que se están disputando en simultáneo, cayó este sábado por 2-6, 6-3 y 7-6 (7-4) con el neerlandés Tallon Griekspoor (60° en el ranking) y quedó eliminado en el ATP 250 de Bruselas.

Para el jugador de 28 años y tercer favorito, el sueño de conquistar un torneo sobre cemento y bajo techo sigue pendiente. Estuvo muy cerca, pero se le escapó: llegó a sacar en el tercer set 5-3 arriba y fue uno de sus momento de mayor debilidad. Y el europeo, de menor a mayor en su juego, no lo perdonó.

Cerúndolo tomó amplias ventajas pronto en el primer parcial con dos quiebres, en el tercer y el quinto game. Con solidez y un alto porcentaje de puntos con sus primeros saques, lo sacó de su eje al jugador de Países Bajos, quien recibió un apercibimiento después de lanzar su raqueta al quedar 1-4 e irse hacia su silla. Poco después, al cabo de 29 minutos, Fran cerró el primer set con un ace.

Acaso buscando más tiempo para una reacción emocional que por una razón física visible, Griekspoor recurrió a la asistencia de un fisioterapeuta antes del inicio del segundo parcial. Pero cada vez que el jugador de Países Bajos, de 30 años, intentaba otro plan de juego, las respuestas efectivas del argentino lo dejaban decepcionado, con la mirada perdida.

Con esfuerzo, buscó resistir y llegó a tener su primera ocasión de quedarse con el servicio de Cerúndolo en el sexto game, el más largo del juego. Pero, con coraje y tiros impecables, Fran salvó el saque. Fue una alerta. De inmediato, el neerlandés, que ya jugaba y sacaba mejor, sí logró quebrar para ponerse 5-3 y tener la oportunidad de cerrar el set. Con suspenso, tras levantar dos break point, igualó el partido y alargó la definición.

Con la tensión en alza, Francisco se sostuvo adelante en el tanteador en el set decisivo, pero ya ninguno de los dos estaba cómodo y cada game generaba incertidumbre. No había margen de error. En ese contexto, el argentino volvió a tener unos toques mágicos necesarios para consumar el quiebre ante un adversario que bajó la intensidad de aces y saques ganadores y, así, ponerse 5-3. Era la chance de cerrar el juego con su saque y falló mucho, como pocas veces en el duelo, entregando su servicio. Un mal augurio.

La presión se trasladó al otro lado de la red, pero el europeo, más suelto, lo sostuvo con autoridad. Enseguida, Fran recuperó algo de firmeza para volver al frente en el marcador y, tras un nuevo saque firme de Tallon, el desenlace llegó en el apretado tie-break, donde el neerlandés fue más sólido y se aferró al éxito. Incluso pese a que la suerte no parecía estar de su lado cuando una bola del argentino dio en la faja y cayó mansa en el campo de Griekspoor, que tenía ese punto bajo control.

The heart of a fighter 🥊@Griekii becomes the first Dutchman to reach an ATP Tour final on indoor hard courts since Haase at 2013 Vienna! @BNPPFEUOpen | #BNPPFEuropeanOpen pic.twitter.com/E7ss0pBifC — ATP Tour (@atptour) October 24, 2026

El rival en la final saldrá del vencedor del encuentro entre el francés Arthur Fils, 10° del ranking y máximo favorito, y el alemán Jan-Lennard Struff (58°).