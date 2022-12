Fue una superdotada del deporte, número 1 del tenis y se retiró a los 25 en la cima, pero no duda: “Me ha sorprendido lo cómoda que me he sentido”

escuchar

NUEVA YORK.- Cuando las mejores jugadoras de tenis se reúnan en Melbourne (Australia) en enero para disputar el primer torneo de Grand Slam del año, la actual campeona femenina Ashleigh Barty volverá a estar entre ellas, pero no para defender su título.

En uno de los acontecimientos más sorprendentes del deporte en 2022, Barty se retiró en marzo a la edad de 25 años, en lo más alto de la clasificación femenina y en la cima de su soleada parte del mundo tras convertirse en la primera australiana en 44 años en ganar el título individual del Abierto de Australia .

Ash Barty, con una de sus mascotas, lejos de las canchas y del bullicio Instagarm @ashbarty

Su temprana salida del circuito fue aún más llamativa en una temporada en la que Roger Federer se retiró a los 41 años y Serena Williams, también de 41, jugó el que podría ser su último torneo en el Abierto de Estados Unidos.

Los jugadores más destacados del siglo XXI han establecido nuevas referencias de excelencia duradera, permaneciendo en el juego mucho más allá de las edades en las que los campeones anteriores se retiraron. Barty se saltó la tendencia.

-¿Se arrepiente nueve meses después?

“Para ser sincera, creo que lo que más me ha sorprendido es lo cómoda que me he sentido”, declaró Barty por teléfono desde Brisbane (Australia) la semana pasada. “Creo que probablemente había un miedo o incertidumbre normal, al no saber cómo sería mi vida después del tenis después de estar tan centrada”.

El golf es otro de los deportes en los que Barty brilla Instagarm @ashbarty

Barty se había acostumbrado a la “vida muy estructurada” del circuito de tenis. “Estaba un poco insegura de cómo me enfrentaría a eso porque soy una persona a la que le gusta ser organizada”, dijo. “Probablemente había un poco de miedo en eso, pero en general, no ha sido un problema, una preocupación o una inquietud. Lo más sorprendente, en el buen sentido de la palabra, es que me he adaptado sin problemas a una vida como la de los demás, que es lo que siempre quise”.

Barty, que se describe a sí misma como una “persona hogareña”, se casó en julio con su pareja de muchos años, Garry Kissick, y pasó mucho tiempo con amigos y familiares desde su jubilación. Pero su vida sigue sin ser como la de los demás.

Barty, un talento multideportivo, ha descartado convertirse en golfista profesional o volver al criquet profesional, que jugó brevemente cuando se tomó su primer descanso indefinido del tenis a los 17 años, debido a la tensión mental y la soledad de la vida en la gira. Regresó 17 meses después, en 2016, con un nuevo entrenador, Craig Tyzzer, y ganó tres grandes títulos individuales, incluido Wimbledon en 2021. Estuvo 121 semanas en el número 1.

Barty disfruta de la vida común Instagarm @ashbarty

Estaba afianzada en el primer puesto cuando se retiró, y aunque Iga Swiatek, un talento explosivo de Polonia, rápidamente tomó el relevo en el número 1 y dominó la temporada, era difícil no preguntarse cómo la presencia de Barty habría cambiado la ecuación.

“Fue un poco extraño, supongo”, dijo Barty. “Pero creo que eso era probablemente lo menos importante para mí: dónde estaba ubicada en la clasificación. Eso era difícil de entender para mucha gente”.

Barty tras ganar el Australian Open, en enero de 2022: un mes después se retiró como número 1 MARTIN KEEP - AFP

-¿Cómo resumir mejor por qué se retiró?

“Cumplí mis sueños”, dijo. “Todo el mundo tiene sueños diferentes y formas distintas de definir el éxito. Pero en mi caso, sabía que había dado todo lo que podía, y que había tenido la suerte de cumplir mi último sueño de la infancia, y ahora era el momento de explorar qué más había ahí fuera y no ser, supongo, codiciosa en el sentido de seguir jugando al tenis porque eso es lo que se esperaba de mí, y entonces parpadeas y puede que las otras cosas te hayan pasado de largo”.

Tras su retiro, Barty trabajó en una serie de libros infantiles y en su autobiografía, “My Dream Time”, que se publicó en Australia y saldrá a la venta en Estados Unidos el 10 de enero. Dijo que el proceso de escribir sus memorias fue “terapéutico”.

“Una forma de cerrar un capítulo de algunos momentos realmente duros y de volver a visitar y celebrar algunos de los momentos más increíbles”, dijo. “Fue un gran año en ese sentido. Han pasado muchas cosas fuera de la pista, y ahora estoy bastante cansada al final del año, y da miedo pensar que normalmente estaría en plena pretemporada de tenis preparándome para un verano australiano que está a la vuelta de la esquina”.

Barty de entrecasa, como le gusta Instagarm @ashbarty

En lugar de eso, Barty pasará las vacaciones con su familia y luego hará apariciones para sus patrocinadores en el Abierto de Australia, que comienza el 16 de enero.

Se está preparando para poner en marcha su propia fundación en 2023, que se centrará en ayudar a la juventud australiana y hará hincapié en el deporte y la educación. También ha anunciado sus planes de unirse a Tyzzer y Jason Stoltenberg, otro de sus antiguos entrenadores, para poner en marcha una academia de tenis de elite en Australia. Está dispuesta a ser mentora de adolescentes en particular, pero no a entrenar en giras.

Al tenis no le han faltado regresos: Margaret Court, Bjorn Borg, Kim Clijsters y Justine Henin regresaron al circuito tras retirarse prematuramente, y Court y Clijsters volvieron y ganaron Grand Slams. Pero aunque retirarse a los 25 años da a Barty muchos años para reconsiderarlo, parece poco probable que lo haga, incluso después de su comentario en marzo de que la puerta a un regreso “está cerrada, pero no con candado”.

Fanática de los autos, Barty se da sus gustos Instagarm @ashbarty

Ganó casi 24 millones de dólares en premios y millones más en patrocinios, y pudo pagar la hipoteca de las casas de sus padres para expresar su gratitud por los sacrificios que hicieron para ayudarla a convertirse en campeona de tenis. Tras su jubilación, Barty, una excelente golfista de tiempos libres, fue invitada a jugar un partido en el Old Course de St. Andrews, y prolongó su estancia allí para seguir a su compatriota Cameron Smith, ganador del Open Británico.

“Cuanto más tiempo he tenido para sentarme a pensar y asimilar este año, creo que nunca será en el sentido de que vuelva a competir profesionalmente”, dijo. “Pero nunca dejaré de estar involucrada en el deporte. Así que creo que ahí es donde siempre conseguiré mi dosis de tenis, ese sabor del deporte que me dio tanto”.

The New York Times