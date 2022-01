Gisela Dulko, hoy: el reencuentro con la raqueta, comentarista y cómo vive su nueva etapa

El físico estilizado, la sonrisa amplia… Puede ser que hayan pasado casi diez años desde que guardó el tenis en el baúl de los días pasados, pero tranquilamente Gisela Dulko podría dar el perfil de una jugadora en activo. Tiene 36 años, y aún hay varias jugadoras de esa edad dando vueltas por el planeta de las raquetas. Pero hace casi una década se decidió a formar una familia, y se despidió del WTA Tour con una carta que hoy casi no recuerda. Diez años y tres hijos después, Dulko empieza otra etapa.

Hay algunas cosas que vuelven. Hace algunas semanas, desempolvó la añeja raqueta Tecnifibre para un torneo a beneficio junto a David Nalbandian. Días atrás pasó por Punta del Este, en Las Cárcavas, junto a Mariano Zabaleta y Gastón Gaudio, sus compañeros de gira como hace algunos años, también para una jornada de exhibición. “Nos invitaron a una clínica, en un lugar muy lindo. Fue muy divertido, jugamos con la gente y pude reencontrarme con los chicos también, porque hace mil años que nos veíamos, y charlar y pasar un rato”, cuenta.

Gisela Dulko: "Desde que me retiré, cero tenis, nunca me picó el bichito de volver a jugar" Ignacio Sánchez - LA NACION

¿Y si en una de esas se siente bien con el tenis? La respuesta llega pronto: “No, para nada. Es una etapa que ya terminó. Fueron muchos años sin jugar… . Ahora en diciembre surgió lo de la exhibición para la Fundación de David (Nalbandian) y me puse a entrenar un poco. No estuvo mal, los golpes no se olvidan, me sentí bien… por ahí de correr de un lado para el otro, sí. Mi época de tenista quedó muy atrás. Cuando me retiré, di vuelta la página, fui mamá muy rápido. Desde entonces, cero tenis, nunca me picó el bichito de volver a jugar. Por ahí un par de veces jugué por hobby, pero nada más”.

Dulko, durante la exhibición que dio en diciembre Matías Salgado

Por estos días, Dulko alterna su rol de madre con la vuelta a ESPN como comentarista, durante el Abierto de Australia, primer el Grand Slam de la temporada. Hace once años, en Melbourne, ganó en dobles ese Grand Slam, junto a la italiana Flavia Pennetta, y llegó al número 1 del mundo en esa especialidad. “Con Flavia tenemos una relación de amigas, de hermanas. Hablamos un montón; incluso ella hace poco tuvo su tercer hijo, casi como yo. Nos seguimos los pasos, je. Las dos tenemos tres hijos, es increíble. Con ella sí somos de conversar mucho”, comenta sobre quien fue su gran compañera en el circuito.

Dulko: "Estuve afuera muchos años fuera del tenis, pero hace un tiempo me puse al tanto" Ignacio Sánchez - LA NACION

Su función como comentarista de ESPN la vuelve a conectar con el mundo de las raquetas. “Estuve afuera muchos años, pero hace un tiempo me puse al tanto de los jugadores, volviendo a ver. Como fui jugadora, mi rol será el de distinguir las sensaciones de los jugadores en ciertos momentos. Creo que el circuito va cambiando, evoluciona, mejora. Se ven jugadoras fuertes, pero la cabeza, la mentalidad, sigue siendo fundamental como en todos los deportes. Yo veo que evoluciona mucho, hay jugadoras muy jóvenes, con unos físicos tremendos”, reflexiona. Dulko, claro, tiene sus preferencias. “Me gusta cómo juega (Garbiñe) Muguruza. También Nadia Podoroska, creo que tiene mucho talento. Fue una pena que haya tenido esos inconvenientes físicos; espero que se pueda recuperar bien y volver, porque juega bien y tiene mucho futuro”.

Gisela Dulko: "Hay muchas jugadoras con potencial en Argentina" Ignacio Sánchez - LA NACION

Dulko fue una de las tenistas argentinas que se lanzó al circuito desde que era muy chica –a los 15 años- y habla sobre la problemática de la rama femenina en nuestro país: “Siempre cuesta. Pero no creo que no haya talentos; al contrario, me parece que hay chicas con mucho potencial, que juegan bien. Pero es una carrera difícil, es un deporte solitario, que se empieza desde muy chica, es complicado para una mujer. Al mismo tiempo, veo que se está trabajando fuerte para desarrollar, y espero que pueda dar pronto sus frutos. De mi lado, siempre que pueda aportar algo de mi conocimiento, lo haré”.

Gisela Dulko, en Nordelta. A los 36 años, comenta el Australian Open para ESPN Ignacio Sánchez - LA NACION

Hace unas semanas, Dulko se separó de Fernando Gago, el entrenador de Racing. Una situación que, por lógica, modificó su rutina diaria y se enfocó aún más en sus tres hijos, todavía pequeños (Mateo, Antonella y Daniele, de 8, 6 y 3 años, respectivamente). “¿Si ellos saben que fui tenista? Sí. Nunca me vieron jugar, claro. Pero saben que viajé mucho, que me entrené mucho, que me fue muy bien. Por ahí ven los trofeos y no mucho más que eso. A medida que vayan creciendo irán preguntando algo más. Ellos hacen deporte, toman clases de tenis, fútbol, natación, hacen un poco de todo. Son hiperactivos, están todo el día a full”.

“Estoy mucho tiempo en casa, dedicada a ellos al cien por ciento. Estoy con algunos proyectos por delante que iré evaluando y veré qué hacer, pero por ahora estoy muy entusiasmada y contenta con esta oportunidad de ser comentarista, que es algo muy lindo. Empezamos con el Australian Open y después iremos viendo”, comenta. Continúa con su propio emprendimiento, una marca de ropa para chicos (“Stai Zitta”).

“Estoy contenta. Este 2022 arrancó de una manera distinta para mí. Es una etapa linda, positiva, desde ya”, cuenta. Más allá de ser una tenista de primer nivel, con el consiguiente reconocimiento público, y de estar casada por más de diez años con un futbolista –ahora DT-de un club grande, Dulko siempre mantuvo un perfil bajo. La separación de Gago, obviamente, la llevó a una exposición fuera de lo habitual. “Me sentí incómoda, sí. Fue algo que no estuvo bueno. Pero es un tema que ya está cerrado. Es claro que yo siempre preferí manejarme así, con bajo perfil”, cuenta sobre un tema que quiere dejar atrás. “Tengo ganas de empezar muchas cosas, pero mis hijos hoy son mi prioridad, e iré viendo qué cosas puedo hacer. Ellos están al frente de todo”, finaliza. A su modo, Dulko le abre las puertas al tenis y a una etapa nueva.