Guillermo Coria justificó la polémica decisión de no citar a Horacio Zeballos para los Juegos Olímpicos de París

Desde el momento en el que la Asociación Argentina de Tenis convocó a la prensa a un hotel del centro porteño para oficializar al equipo olímpico que competirá en París 2024, el interés se concentró en cómo explicaría el capitán Guillermo Coria la polémica decisión de dejar afuera a Horacio Zeballos, el mejor doblista nacional de la historia y primer N° 1 argentino en el ATP Tour.

Visiblemente incómodo ante la insistencia del auditorio por saber las razones de una elección incompresible desde lo deportivo, el Mago sostuvo su nominación en que, “desde el primer momento”, pensó llevar a cuatro singlistas, que “no era fácil romper una pareja consolidada” (en referencia a Andrés Molteni y Máximo González) y que la decisión fue “100% deportiva” y no por cuestiones “externas” (en septiembre de 2022, en una serie de Copa Davis en Bolonia, ambos tuvieron un fuerte entredicho en el vestuario que, aparentemente, quedó aclarado).

Guillermo Coria en el anuncio del equipo olímpico de París 2024, acompañado por Agustín Calleri, presidente de la AAT Gonzalo Colini

Cada nación puede llevar hasta seis jugadores y seis jugadoras a París 2024. Coria, según repitió, resolvió citar a cuatro singlistas y dos doblistas en octubre pasado, cuando Facundo Díaz Acosta ganó el oro panamericano en Chile, situación que lo clasificaba para los próximos Juegos Olímpicos, siempre y cuando, tuviera sólo tres compatriotas por delante en el corte final del ranking (del 10 de junio pasado). Pero el circuito es dinámico, cada semana se mueve y lo que pasó en octubre hoy puede resultar distinto; allí está la perspicacia del coach/capitán para pilotear en lo que presenta la ruta. Zeballos llegó a la cima del ranking en mayo y su presencia (y la de su compañero, el español Marcel Granollers, que sí va a París) en la definición de los mejores torneos del mundo es usual.

El año pasado, Molteni y González tuvieron una tarea destacada, ganando cinco títulos; esta temporada ganaron en Córdoba y Barcelona, pero hasta ahora no pudieron vencer a parejas del top 20 y, por lesiones o asuntos personales del tandilense, no jugaron todos los torneos juntos (esta semana en Mallorca, por ejemplo, Molteni actuó con el neerlandés Robin Haase).

Coria y Zeballos, en septiembre de 2022, antes de la serie de Copa Davis en Bolonia, la última que jugó el doblista marplatense archivo

“Es lógico que (Díaz Acosta y Zeballos) estén con un dolor grande porque no van a participar de los Juegos Olímpicos, pero para eso estoy yo, para tomar decisiones” , dijo Coria. Y justificó: “Los chicos supieron desde hace meses cuáles eran las condiciones. Las explicaciones se la di a los jugadores y entrenadores, para que las cosas queden claras. No fue fácil. Lamentablemente Horacio no pudo estar en dos series importantes de la Copa Davis, que fue cuando entró Molteni contra Finlandia (en febrero de 2023) a jugar con Machi (González). En la Davis vienen respondiendo muy bien y lo reafirman en el circuito”.

Sobre la ausencia de Zeballos, Coria contó que la decidió “tomando una lógica coherente”, acción que, sin embargo, no se ajusta a la actualidad. El tenista de Mar del Plata es número 2 del ranking mundial y último semifinalista en Roland Garros, donde también se jugará la prueba en París 2024. Durante la rueda de prensa, Coria sentenció que “haber puesto a Zeballos con un singlista” no era factible. “No lo vimos como una posibilidad. Los que jugamos al tenis sabemos que no te garantizan una medalla porque no jugaron juntos; tampoco la pareja de dobles lo garantiza. ¿Por qué a Navone le íbamos a sacar esa posibilidad con el año que está haciendo? A Tommy Etcheverry, que viene teniendo dos años espectaculares, lo mismo. Todos tienen su merecimiento. Es mi responsabilidad tomar decisiones”, dijo. Al margen de los méritos deportivos, para Zeballos (39 años) probablemente ya no habrá chances de un nuevo Juego Olímpico.

Coria junto con Molteni y González, en febrero pasado, durante la serie de Copa Davis en Rosario ante Kazajistán Marcelo Manera - LA NACIÓN

“A la hora de decidir, uno se inclina por lo que está convencido de que es lo mejor para el país. Estamos convencidos de que son los mejores que podemos llevar”, agregó Coria. Además de Molteni/González, se hizo oficial que en París 2024 estarán Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Tomás Etcheverry, Nadia Podoroska y Lourdes Carlé. Cerúndolo-Etcheverry será la segunda pareja de dobles masculino y, recién unas horas antes de la competencia (comienza el 27 de julio), la delegación nacional sabrá si existe la chance de sumar una pareja de dobles mixto (sería González/Podoroska).

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Tomás Etcheverry, Nadia Podoroska, Lourdes Carlé, Andrés Molteni y Máximo González, la nómina argentina para desembarcar en París 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/WC0HMRSrRT — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) June 25, 2024

Consultado por LA NACION sobre la ausencia de Zeballos y qué habría pensado si en su época de jugador no hubieran convocado a un top 2 del mundo, Agustín Calleri, presidente de la AAT, presente en la rueda de prensa (no estuvo Mariano Zabaleta, el vicepresidente 1° y referente de Summa, la agencia de representación de jugadores que tiene como clientes, entre otros, a Molteni/González), sostuvo: “Apoyo plenamente la decisión de Guillermo y Mecha (Mercedez Paz, capitana del equipo femenino) en el armado. No nos involucramos en el armado. Siempre se vino hablando que se iban a llevar cuatro singlistas y dos doblistas… siempre lo apoyamos. Nos mantenemos al margen”. Calleri, también presidente de la Agencia Córdoba Deportes, comunicó que viajará a París con el equipo. Florencia Labat, vicepresidente 3° de la AAT, será la jefa del equipo en Francia.

Aún hoy, casi quince días después de que se conociera que Zeballos no será parte del equipo en los Juegos Olímpicos, la determinación sigue haciendo ruido. La decisión de Coria, apoyada por la AAT, llamó la atención en una amplia porción del mundo de las raquetas en el país y en la mesa chica de los organismos vinculados con el deporte olímpico nacional. No es para menos.