Jelena Djokovic, la esposa de la leyenda del tenis: “Novak es el campeón del pueblo”

Escuchar

BELGRADO (Enviado especial).- Jelena Djokovic (Ristic, su apellido de soltera) fue una de las aproximadamente quince mil personas que el 4 de agosto pasado ocupó una butaca del Philippe-Chatrier, el estadio central de Roland Garros, por entonces vestido en modo olímpico. Aquel domingo radiante, su esposo, Novak, escribió uno de los capítulos más emotivos de su cinematográfica carrera, obteniendo la medalla dorada, el único trofeo “grande” que le faltaba. Jelena y los hijos de la pareja, Stefan y Tara, se emocionaron hasta las lágrimas.

“Me la pasé llorando de felicidad, pero mientras lo hacía estaba pensando: ‘Oh, Dios mío, ¿cuál será su próximo objetivo? Porque seguro que no se detendrá aquí. ¿Y qué sigue?’. No lo sé, pero es increíble”, le expresa Jelena a LA NACION, durante la visita a esta ciudad balcánica para una entrevista exclusiva con el máximo campeón de Grand Slams (con 24). Durante muchos años su presencia en los palcos de los mejores courts del circuito fueron una atracción para las cámaras de TV y las revistas (no deportivas), pero hoy toma distancia del brillo; su función actual tiene otro tipo de perfil.

Jelena Djokovic recibió a LA NACION en la fundación que lleva el nombre de su marido, en Belgrado novakdjokovicfoundation.org

Son casi las cinco de la tarde en la capital serbia y las oficinas de la Fundación Novak Djokovic, frente al Bulevar Arsenija Carnojevic, en el distrito Nuevo Belgrado, ya está casi vacío. Sin embargo, Jelena sigue allí, trabajando, planificando, atendiendo llamados, hiperactiva. Es la cofundadora y directora ejecutiva global de la institución que lleva el nombre del exnúmero 1 del ranking mundial y que tiene como prioridad la construcción de escuelas preescolares (llevan construidas 58), la formación de profesores, el apoyo a los padres y la atención en momentos críticos como pueden ser inundaciones, pandemias o inestabilidad financiera. El programa, que tiene patrocinadores públicos y donantes privados, lleva unos US$ 16.000.000 invertidos.

“¿Cuántos años hace que estamos juntos? Veinte”, dice Jelena. Se conocieron con Nole en un contexto escolar, siendo adolescentes. Cuando luego Djokovic comenzó a viajar más por su carrera tenística, Jelena optó por estudiar la licenciatura en administración de empresas en la Universidad Bocconi en Milán. Ya graduada, empezó a trabajar en una empresa petrolera. Todavía con Novak siendo un jugador “sin dinero de sobra para hacer viajes costosos”, se veían pocas veces al año, ella se pasaba “todo el tiempo” en la oficina, hasta que Nole le propuso dar un nuevo paso en la relación: Jelena dejó la petrolera, se puso al frente de la fundación y la pareja siguió fortaleciéndose. Se comprometieron y, en 2014, se casaron (el festejo fue en una playa en Montenegro).

Djokovic ganó la medalla dorada en París 2024; celebró acompañado por su esposa, Jelena, y sus hijos, Tara y Stefan @ITFTennis

Desde la luminosa oficina de Jelena se puede observar -a poca distancia- el Arena Belgrado, estadio multiuso en el que el equipo argentino de Copa Davis venció 3-2 a Serbia en las semifinales de 2011 (Juan Martín del Potro derrotó, en el punto decisivo, a Djokovic, que llegaba de ganar el US Open, por 7-6, 3-0 y retiro). Entre los objetos que decoran los salones de la fundación hay cuadros de los triunfos de Nole en los Grand Slams pero con ilustraciones infantiles, muy simpáticas.

-Jelena, ¿cuál es la misión de la fundación?

-Nuestra misión es incluir a la mayor cantidad posible de niños en la educación infantil. Son programas que están diseñados especialmente para niños de 0 a 6 años, para que puedan convertirse en adultos sanos. Y lo hacemos abriendo jardines de infantes. En Serbia hay muchos lugares donde no hay suficientes jardines. También formamos a los profesores y hasta educamos a los padres si los niños se quedan con ellos y no van a la escuela por alguna razón. Claro que en el mundo moderno no muchos padres tienen este privilegio de quedarse en casa con sus hijos en sus primeros años. Ayudamos a superar sus problemas.

Djokovic es la imagen de una fundación que tiene como prioridad la construcción de escuelas preescolares novakdjokovicfoundation.org

-¿Sentís que los patrocinadores y donantes asumen como una garantía que la fundación lleve el nombre de Novak?

-Novak es un nombre muy respetado en el mundo. Y tenemos mucha confianza de la gente, sobre todo porque llevamos trabajando 17 años. Estamos obteniendo grandes resultados y el nombre de Novak nos está ayudando a conseguir la atención de los medios de comunicación y del público.

-Uno de los asuntos que hoy preocupan es el uso excesivo de la tecnología por parte de los niños y adolescentes. ¿Cómo encaran ese tema?

-Estamos trayendo a muchos expertos para hablar con los padres y también para educar a los educadores y a las personas que están involucradas en la crianza de los niños para que podamos entender mejor lo que tiene sentido. Por ejemplo, ahora tenemos una tendencia de crianza suave, cuando los padres no ponen límites a los niños; la tendencia es que el niño no debe llorar, que sólo debe estar feliz. Y la crianza tiene muchas direcciones diferentes. Los niños también pueden experimentar la tristeza y es normal. Como dije, en este mundo en el que vivimos sería extremadamente extraño no estar triste. Y por eso no puedes no enseñarles a los niños a no experimentar la tristeza. No puedes sobreprotegerlos. Tienes que ponerles límites y decirles: basta de chocolate, basta de televisión, no te voy a comprar este juguete porque ya tienes muchos en casa. Pero hay que hacerlo sin dureza, con comprensión. Hay que tratar de que el niño comprenda todas las emociones. Lo que está haciendo el mundo ahora mismo con los teléfonos, las computadoras, los televisores… es un problema de la sociedad y por eso los niños necesitan que los adultos los guíen. Eso es lo que considero importante.

En las oficinas de la fundación, un cuadro de un éxito de Nole en Wimbledon con ilustraciones infantiles novakdjokovicfoundation.org

-¿Tus hijos, Stefan y Tara, de 10 y 7 años, ya comprenden qué simboliza el padre?

-Son muy jóvenes, así que no entienden muchas cosas importantes que él representa para la gente. Pero sí entienden que es un gran trabajador y que es muy respetado. Porque lo ven cuando viajan y hay muchos fans y ven la atención que recibe. Así que lo entienden. Y puedo oírlos decir: ‘Ya sabes quién es mi papá’. Es una especie de fanfarronería infantil, pero el otro significado lo están aprendiendo a través del trabajo de la fundación. Porque esto es lo que Novak también quiere, que su legado sea cambiar el mundo para los niños. Porque una vez tuvo un sueño cuando era niño y lo alcanzó.

-Tu función en la fundación y la crianza de tus hijos te permite viajar menos con Novak por los torneos, ¿verdad?

-Sí, ya viajo menos. Viajo menos por los niños. Hay muchos torneos y aun así su carrera sigue en marcha. Él ahora está eligiendo los lugares correctos a los que ir. No es mi asunto. Él hará lo que quiera durante el tiempo que quiera. Yo lo apoyo. Y a los niños les encanta lo que hace y están muy orgullosos de él. De hecho, si podemos ayudarlo a quedarse más tiempo, lo haremos.

-Sí estuvieron en agosto en París, en los Juegos Olímpicos. ¿Qué significó semejante logro?

-No me creerías cuando te digo lo que sentí. Estaba llorando de felicidad y pensando qué sería lo siguiente. El oro olímpico fue un objetivo muy difícil de lograr, le llevó mucho tiempo [París 2024 fue su quinta participación olímpica]. Sé con certeza que no se detendrá aquí. Es un gigante en capacidad mental y espiritual. Es un honor vivir con él y, de alguna manera, inspirarme en él.

Djokovic besando a Jelena tras ganar el oro olímpico en París 2024 MIGUEL MEDINA - AFP

-¿A veces mirás hacia atrás para ver todo lo que sucedió en veinte años?

-Sí. Es una historia que me encanta contar. La historia de cuento de hadas que viví con él. Y no podría haber imaginado que esta sería una historia que viviríamos porque era un sueño imposible de lograr lo que él imaginaba siendo chico. Y realmente había muy pocas personas que estaban en su camino para ayudarlo. Pero como dije, él es un gigante mental. Creo que encontró un propósito en esto. No son números materiales lo que está buscando; encontró algo más. Y es por eso que pudo lograr mucho más de lo que nadie esperaba. Sé lo difícil que es conseguirlo. Algunas personas dirían que el éxito es de la noche a la mañana, pero su vida no ha sido fácil.

-¿Todavía te pone nerviosa ver sus partidos?

-Sí. Mucho.

-¿Todavía hoy?

-Sí. Bueno, como soy su pareja, también me ocupo de su nerviosismo (sonríe). Vuelvo a casa y él vuelve a casa conmigo para obtener el combustible que necesita. Y este nerviosismo existe para él. Esa es la conexión; la heredo de él.

-Durante estos años, ¿cuál fue el torneo que más disfrutaste?

-Wimbledon. Sí. Me gusta mucho. Me gusta porque es verde, tranquilo, está fuera del bullicio de la ciudad. Y todos, como familia, pasamos mucho tiempo juntos porque no perdemos el tiempo en el tránsito. Simplemente estamos en el trabajo, en la casa, en el parque, disfrutando del tiempo juntos. Parece un trabajo normal cuando estamos en Wimbledon.

La figura de Djokovic es una atracción para los patrocinadores y donantes privados de la fundación que lleva su nombre novakdjokovicfoundation.org

-Más allá de los títulos, ¿cuál es el legado que dejará Novak?

-Cuando vemos lo que está pasando en el mundo, el tenis es un prisma tan pequeño de la vida, pero trae felicidad a la gente. Trae alegría. Trae esperanza. Y hay algo así que él quiere dejar. Me gusta verlo como un campeón de la gente común. No de la gente rica. Porque es un hombre común que viene de una familia muy sencilla, de una familia de trabajadores y soñadores. Y viajando por el mundo ves a mucha gente que se inspira en su historia, porque también son similares a él. Entonces, el tenis es un deporte muy lujoso, un deporte blanco, un deporte de gente rica… Pero los fans de Novak son gente normal, gente con un trabajo normal y no siempre pueden permitirse tener entradas para ir a ver sus partidos. Pero cuando caminás por la calle y ves a los trabajadores que construyen edificios o del rubro que sea, que gritan: ‘¡Eh, Novak!’. Todo el mundo lo detiene. Creo que eso es lo que le da el poder y la energía para seguir adelante. Aunque ya lo logró todo creo que su mejor victoria es ser un campeón del pueblo, sí. Es el campeón del pueblo.

Entrevista exclusiva con Djokovic

Ping-pong con Novak Djokovic: Maradona, Messi y Del Potro

Más artículos tras la visita de LA NACION a Serbia.

-Djokovic y su conexión argentina:

El shock por Maradona, el fenómeno Messi y por qué vendrá a despedir a Del Potro

-La cuna del campeón:

Cómo es Banjica, el humilde barrio en el que Djokovic se refugió de las bombas durante la infancia