Juan Martín Del Potro fue nominado para entrar en el prestigioso Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín del Potro, leyenda del tenis argentino, número 3 del mundo en 2018 y ganador del Abierto de los Estados Unidos 2009, fue nominado por segunda vez para entrar en el prestigioso Salón de la Fama del Tenis Internacional, en Newport (estado de Rhode Island), un lugar para pocos. El tandilense había sido designado hace una temporada, entre los favoritos de la “clase 2026″, pero no ingresó y el galardonado de este año fue el legendario suizo Roger Federer.

Sin embargo, en el anuncio de los nuevos jugadores nominados para la premiación de la “clase 2027″, Del Potro está. También se encuentran la australiana Ash Barty (cuatro veces ganadora de Grand Slams y exnúmero uno del mundo), la rusa Svetlana Kuznetsova (2° en 2007, ganadora del US Open 2004 y Roland Garros 2009) y, en la categoría de Tenis en Silla de Ruedas, el japonés Shingo Kunieda (cuatro veces medallista de oro paralímpico y 28 veces campeón de Grand Slam en singles).

Del Potro, entre los nominados para ingresar en el Salón de la Fama del tenis, en 2027

La “Categoría Jugador” del Hall of Fame reconoce a los jugadores de la ATP y la WTA que “lograron un historial distinguido de logros competitivos al más alto nivel internacional”, apunta la entidad. A partir de este momento se abre un período de votación. Para ser elegido, un candidato debe recibir un voto afirmativo en el 75% o más de las papeletas enviadas por el Grupo de votación (compuesto por 140 periodistas de tenis, historiadores y miembros del Salón de la Fama) o un total combinado del 75% del resultado de ese mismo Grupo de votación y los puntos del voto de los fanáticos (vía web, en vote.tennisfame.com, hasta el domingo próximo, 25/10). En definitiva, hablando popularmente, la votación no es por uno o por otro de los nominados, sino que se vota por cada uno, por su “aprobación”. Los resultados se anunciarán en noviembre próximo.

Los Salones de la Fama tienen mucha historia, más allá del deporte. Hay entidades creadas para homenajear a músicos, artistas, deportistas, educadores y hasta caballos. El primero del que se tiene registro es el del béisbol, ideado en 1936 y creado en 1939. El del tenis se creó en 1954. Luego llegó el del básquetbol (Naismith Memorial Basketball Hall of Fame de Springfield, Massachusetts), en 1959, que es el que honró a Manu Ginóbili en 2022.

Juan Martín del Potro en el Empire State Building, tras ganar el US Open, en 2009 Mary Altaffer - AP

El Salón de la Fama del tenis sólo tuvo jugadores norteamericanos hasta 1975, cuando se decidió hacerlo internacional. Hoy, los requisitos para poder incorporarse son diversos. Por ejemplo, el jugador tiene que tener un “distinguido historial de logros competitivos al más alto nivel internacional”, “se tendrá en cuenta la integridad, el espíritu deportivo y el carácter” y la categoría de Jugador (también existe la de “Colaborador” o la de “Tenis en silla de ruedas”), se considera anualmente. Si un jugador nominado no reúne los votos suficientes parar entrar, permanecerá en la boleta durante los siguientes dos años (ello es, precisamente, lo que ocurre ahora con Del Potro y Kuznetsova).

En 2006, Gaby Sabatini ingresó en el Salón de la Fama del tenis, en Newport Hall of Fame/Historia del Tenis en la Argentina

Guillermo Vilas, en 1991, y Gabriela Sabatini, en 2006, son, hasta el momento, los únicos argentinos que pudieron entrar en el Hall of Fame. Del Potro, con 22 títulos (entre ellos, el US Open de 2009; también alcanzó la final de Flushing Meadows 2018), dos veces medallista olímpico (bronce en Londres 2012 y plata en Río 2016) y líder del equipo argentino que conquistó la única Ensaladera (en 2016), aspira a tener un lugar en Newport. Sin dudas, lo merece.