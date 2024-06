Juan Martín del Potro y sus nuevos proyectos: una academia en EE.UU. ¿y una exhibición a fin de año?

Escuchar

Desde que jugó su último partido, en febrero de 2022 en el ATP de Buenos Aires, Juan Martín del Potro, el tenista argentino más trascendente de la historia después de Guillermo Vilas, atraviesa sus días entre diversos proyectos deportivos, publicidades, paseos y, también, en la continua búsqueda de un tratamiento de rodilla (derecha) que finalmente le brinde tranquilidad en su día a día cotidiano. Según le confirmó el tandilense a LA NACION, un nuevo emprendimiento empezará a tomar forma desde septiembre: una academia con su nombre en los Estados Unidos.

“Después de este tiempo en la periferia del tenis, encuentro en mi propia academia un sueño hecho realidad”, comunicó el campeón del US Open 2009, de 35 años. Está previsto que la “Del Potro Tennis Academy” funcione en la ciudad de Boynton Beach, ubicada en el condado de Palm Beach, en el estado estadounidense de Florida, dentro de las instalaciones del Indian Spring Country Club.

Del Potro en China, el año pasado, cuando jugó una exhibición Zhe Ji - Getty Images AsiaPac

“No quiero que sea solo un lugar en Florida, sino que esté abierta al mundo y que alimente al tenis en general. La idea es que el aporte que hagamos no sea sólo local, sino que abrace a todos esos chicos que sueñan con llegar a lo más alto del deporte, comenzando con la Argentina, donde nos sentimos tan lejos de todo”, expresó Del Potro a través de un comunicado replicado por la agencia EFE.

Según explicó el exnúmero 3 del mundo, la academia ofrecerá un “método propio”, un programa integral en el que niños, adolescentes y adultos podrán aprender los beneficios técnicos, físicos, mentales y emocionales del deporte de las raquetas.

Del Potro en Nueva York, durante una entrevista con LA NACION, en septiembre de 2022 REGINA CORTINA

Del Potro, además, dijo que el de la academia en EE.UU. es el primero de varios proyectos que piensa ir anunciando en los próximos meses. “Se vienen buenas sorpresas”, aventuró. Desde que se retiró no dejó de recibir propuestas para disputar partidos de exhibición y giras, pero casi siempre respondió que “no” debido a los dolores de rodilla derecha, la lesión que lo terminó retirando.

Sin embargo, el doble medallista olímpico y campeón de Copa Davis 2016 ahora está más abierto a poder concretar algún partido antes de fin de año. Concretamente, está evaluando distintas opciones. Vale recordar que en junio del año pasado jugó una exhibición en China, pero únicamente en dobles, en pareja con el español Carlos Moya, contra el ruso Marat Safin y el español David Ferrer.

Del Potro en Hangzhou, China, el año pasado, antes de entrar en la cancha para participar de una exhibición Juan Acuña

En septiembre de 2022, en una entrevista con LA NACION en Nueva York, Del Potro contó que todavía estaba en la búsqueda de “un tratamiento para calidad de vida, no busco un tratamiento para jugar París-Bercy o el Australian Open”. En abril pasado, durante su visita al Masters 1000 de Madrid, le preguntaron si se veía como entrenador en el futuro y respondió: “No tengo claro si seré coach. Disfruto más estar en casa, no tener obligación de la rutina y responder a ciertas cosas como viajes. Me gusta más estar cerca de los jóvenes y transmitir cosas que aprendí a los más chicos. Estoy encontrándome más a gusto en esta posición, Pero eso es ahora, en los próximos años quizá todo cambie un poco, o algún jugador quiera alguna otra cosa y ahí lo pensaré”.

LA NACION