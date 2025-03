Juan Martín del Potro en modo modelo: posó en las Bahamas y revolucionó las redes

Juan Martín Del Potro revolucionó las redes con un posteo en modo modelo. De viaje en las Bahamas, un archipiélago ubicado en el océano Atlántico, el extenista sorprendió a sus seguidores con un posteo diferente, lejos de la imagen que mostró a lo largo de su carrera profesional.

El posteo de Del Potro en modo modelo que levantó suspiros

“Bahamas Style”, describió el oriundo de Tandil en su publicación de Instagram, donde incluyó el emoji de un guiño, una palmera y una cámara de fotos. Con un semblante serio e imponente, Delpo posó para varias postales que rápidamente tuvieron impacto en las plataformas digitales.

Alejado definitivamente de las canchas de tenis, Del Potro busca reencausar su vida, la cual, en el último tiempo, estuvo marcado por intervenciones en quirófanos, rehabilitación e intentos frustrados por retomar la actividad profesional.

Juan Martín Del Potro posó ante las cámaras

Con una postura seria y las manos los bolsillos, el tenista hizo gala de su gran porte físico al vestir una campera color gris oscuro que cautivó la mirada de todos.

Del Potro visitó las Bahamas y se hizo un lugar para modelar

A su vez, la instantánea que más levantó suspiros fue una donde se lo ve de cuerpo entero, posando, con el cierre de su campera bajo que deja entrever su torso desnudo. Para completar su outfit, Delpo eligió unas zapatillas blancas, que combinan con el outfit en tono gris.

Del Potro ubicado en un sendero interno del Four Season de las Bahamas

En distintos escenarios del The Ocean Club, ubicado en el lujoso hotel Four Seasons Resort de las Bahamas, Delpo eligió mostrarse en un sendero interno del lugar, como así también en inmediaciones de la pileta del establecimiento, donde no cambió su semblante, pero sí mostró una faceta completamente distinta a la que se lo conoce públicamente.

Tras su partido despedida contra Nole Djokovic, Del Potro asumió que su retiro “fue forzado” a causa de las lesiones que lo aquejaron en el final de su carrera.

Del Potro se retiró jugando contra su amigo, Nole Djokovic LUIS ROBAYO - AFP

“Me creía una persona bien parada para afrontar cualquier cosa que se me pusiera en el camino, pero la verdad que en este último tiempo aprendí que… ‘¿Saben qué? No soy tan fuerte como creía o ustedes me veían. ¿Y saben qué? Sí, lloro y no duermo y tengo ansiedad y a veces estoy deprimido’. Y de repente hago más terapia de la que tenía que hacer porque no soy tan capaz de sobreponerme a ciertas cosas de la vida”, deslizó, en diálogo con LA NACION.

Una vez que se bajó oficialmente la persiana de su trayectoria, Del Potro, en el centro de la escena en el Parque Roca, miró a Djokovic y al público presente y aseguró, emocionado: “Les prometo que me voy feliz, muchas gracias”.