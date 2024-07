Juegos Olímpicos 2024: Francisco Cerúndolo y la travesía para viajar después del título en Umag y llegar a tiempo a París

Escuchar

PARÍS (Enviado especial).- “¿Viste cuando al otro día de salir te levantás muy temprano y ni sabés cómo estás parado? Bueno… estoy igual. No sé si son las tres de la mañana o las seis de la tarde, jaja”. La simpática frase sale de la voz fatigada de Francisco Cerúndolo , el tenista argentino que el sábado por la noche se coronó en el ATP 250 de Umag, en Croacia, y en menos de doce horas, tras volar 1300 kilómetros, volvió a pisar un court para competir en París 2024 y ganar su primer partido olímpico. Lo movilizó la adrenalina, se plantó en la cancha 12 de Roland Garros y batió por 6-2 y 6-1 al chileno Tomás Barrios Vera.

“¿Ahora son las ocho de la noche? Sí. Bueno, a esta misma hora estaba entrando a jugar ayer y ya todo lo que pasó en el medio, jaja”, le agrega Cerúndolo a LA NACION, revisando su reloj, en un rincón del habitual hogar del Abierto francés, durante estos días decorado con los colores de los Juegos Olímpicos.

Cerúndolo está por impactar de revés; este lunes volverá a competir en los Juegos Olímpicos Santiago Filipuzzi/ Enviado

“Uf… fue tremendo todo, una locura. Lo describo: terminé el partido (venció al italiano Lorenzo Musetti por 2-6, 6-4 y 7-6 [7-5], luego de tres horas) casi a las once y media de la noche. Entre la ceremonia, la entrega de premios y todo, salí de la cancha a las doce y media. Hice un poco de bici, ducha, hice prensa. Me fui a aflojar al hotel y llegué a las 2.15. Cerré la valija como pude y a las 3 de la mañana ya estaba durmiendo. A las 5.45 me buscó el auto, imagínate… dormí dos horas y 45... Bueno, ‘dormí’, eso es otra cosa. Con la adrenalina y todo, dormité. A las 8 de la mañana salió el vuelo, en el que no dormí nada. Llegué a París a las 10, fui a la Villa, me acredité volando, agarré todo, llegué acá al club a la una de la tarde, fui a pegarle un poquito con Machi (González), para tocarla un rato. Estaba destrozado. Me tiré a dormir una hora y salí a la cancha. Estaba terminando Nadia (Podoroska, que jugó en el mismo court) y yo todavía estaba con las raquetas, cambiando los grips, haciendo bici, todo muy rápido”, describe el porteño, con aceleración y alegría. Y aporta: “Estoy muy cansado, pero tenía muchas ganas de jugar”.

La semana pasada, los organizadores del ATP de Umag les avisaron a los cuartofinalistas que el sábado costearían un vuelo chárter para quienes perdieran en las semifinales y, un día después, para los finalistas . “La logística estuvo impecable”, celebró Cerúndolo. En Croacia quedaron Nicolás Pastor (uno de sus entrenadores, junto con Kevin Konfederak) y su hermana, Constanza, que finalmente quedó a cargo del trofeo. “Pesaba 15 o 20 kilos, era enorme y no lo podía meter en ningún lado. Se lo llevó ella para Buenos Aires; me salvó”, sonríe el actual número 37 del ranking. Y agrega detalles sobre la travesía: “Vinimos con Musetti. Vi que Lore ganó también (el italiano derrotó en la primera ronda olímpica al local Gaël Monfils), así que trajimos buenas sensaciones los dos. Fue bárbaro tener un vuelo así, porque salir rápido de Umag es complicado: tenés que hacerlo en auto, hacer conexión… entonces si no era con el vuelo privado seguramente no iba a llegar a jugar en París”.

En otras condiciones, sin el incentivo de un Juego Olímpico, Cerúndolo no hubiera competido esta semana. Mucho menos el día después de ganar su tercer trofeo ATP Tour. “El hecho de jugar por Argentina, un torneo olímpico… sacó un extra en mí. Capaz que si era un torneo normal no hubiera sacado ese plus. Yo ya había jugado en Tokio 2020 y había perdido en la primera ronda, aunque era otro jugador, estaba recién arrancando a jugar ATP; quería ganar mi primer partido olímpico. Entonces, estar en París era una chance de trasladar la confianza del torneo ganado. Encima era en Roland Garros, el torneo que nos gusta a todos los argentinos”, evalúa Cerúndolo.

El porteño ya protagonizó momentos inusuales, como cuando jugó cuatro partidos en un día, en mayo de 2019 , en el M25 de Kiseljak, Bosnia. La lluvia provocó interminables interrupciones y en la última jornada se jugó casi todo junto: ganó el torneo, sobre polvo de ladrillo, al otro día se tomó un vuelo a Estados Unidos, llegó a Little Rock (Arkansas) para disputar su primer Challenger sobre superficie dura. La gente lo miraba porque entró en el club con las valijas y las zapatillas llenas de polvo de ladrillo.

“Esa vez jugué tres singles y un dobles en el día. Jugué cuartos, semifinales y final, además de la final de dobles. Al día siguiente volé a Estados Unidos y jugué el martes en cemento. Aquella y esta experiencia… compiten”, celebra Cerúndolo. El título en Umag es un impulso. “Fue un arranque de año difícil -reconoce-. En Río hice semis, pero no jugué bien. A partir de ahí perdí partidos muy cerrados, pero ya estaba mejor. Y fue todo un empezar a remar, a remar, a escalar y creo que ya la gira de polvo había jugado bien, en Madrid, en Roland Garros. En pasto no gané partidos, pero jugué bastante bien y haber hecho cuartos de Hamburgo y campeón en Umag me dio ese plus de confianza que necesitaba para seguir creyéndomela y ganar mi primer partido olímpico”.

La celebración de Fran Cerúndolo en París 2024 Santiago Filipuzzi/ Enviado

¿Cómo siguen los planes de Cerúndolo? Este lunes competirá por la segunda ronda de singles, cerca de las 14 de esta ciudad (las 9 de la Argentina), frente al francés Ugo Humbert. El match será en el bellísimo estadio Simonne Mathieu, junto al Jardín Botánico del Bois de Boulogne. Será interesante ver cómo reacciona el público local en medio de la rivalidad entre argentinos y franceses.

“El único plan que tengo ahora es recuperarme -apuntó uno de los cuatro singlistas argentinos en París 2024-, que el Rifle (el kinesiólogo Mariano Seara) me afloje y después a dormir y dormir. La cabeza me explota. Siento que salí al boliche y después a jugar directo, básicamente, ja”.

Los otros resultados

De seis, cinco. Además de Francisco Cerúndolo, en el debut olímpico en París 2024 ganaron todos los singlistas, salvo Nadia Podoroska. Sebastián Báez se impuso a Thiago Monteiro (Brasil) por 6-4 y 6-3; Tomás Martín Etcheverry a Thiago Seyboth Wild (Brasil) por 7-6 (9-7) y 6-2; Mariano Navone a Nuno Borges (Portugal) por 6-2 y 6-2, y María Lourdes Carlé a Tatjana Maria (Alemania) por un doble 6-0, récord para una debutante en un Juego Olímpico. Podoroska perdió 7-6 (7-5) y 7-5 ante la francesa Diane Parry.

Este lunes, ya por la segunda ronda, jugarán Carlé vs. Coco Gauff (Estados Unidos), Cerúndolo vs. Ugo Humbert (Francia), Etcheverry vs. Roman Safiullin, y Báez vs. Benjamin Hassan (Líbano). En dobles, jugarán Carlé/Podoroska vs. Korpatsch/Maria (Alemania), y Cerúndolo/Etcheverry vs. Haase/Rojer (Países Bajos).