La derrota de Federer ante Simon fue la primera sorpresa del certamen

SHANGHAI (De un enviado especial).-La segunda jornada del Masters entregó la primera sorpresa. Más allá de que 2008 no fue su mejor año, una caída de Roger Federer siempre resulta inesperada. El ex N° 1 del mundo se presentó en Shanghai, donde busca su quinto título en este certamen, con una derrota por 4-6, 6-4 y 6-3 ante el francés Gilles Simon. El otro victorioso fue el británico Andy Murray, que se impuso al norteamericano Andy Roddick por 6-4, 1-6 y 6-1.

Federer, que se había retirado en la semifinal del Masters de París por una dolencia en la espalda, jugó de mayor a menor. Aquí, donde se consagró en 2006 y 2007, el suizo es un ídolo inmenso, a tal punto que decenas de banderas suizas lo acompañaron en este debut. Pero Simon, que ya había vencido a Roger hace tres meses, en Toronto, aprovechó sus ocasiones. Federer hizo un gran aporte en su derrota: de los 100 puntos que totalizó el francés en la victoria, 50 llegaron por errores no forzados del ex número 1 del mundo, que sufrió su decimocuarta caída en lo que va de esta temporada. Como le sucedió en varios encuentros en este año, el suizo alternó puntos descollantes con imprecisiones extrañas para la calidad que se le reconoce a su juego. Esas equivocaciones se incrementaron sobre el final del segundo capítulo, combinadas con una fuerte merma en los primeros servicios.

“En Basilea hubo partidos en los que conecté 15 aces, y aquí hice sólo tres. El servicio fue una clave. Quería ser cauteloso al principio por si no me sentía bien. Casi no practiqué saques en la semana. Estas cosas pasan y el hombro se oxida un poco”, explicó Federer. A pesar del traspié, mantiene posibilidades de clasificarse, aunque deberá derrotar a Roddick, primero, y a Murray, en el cierre, o en todo caso, vencer a uno y aguardar una combinación de resultados.

