Alcanzó la definición de Wimbledon 2022 siendo el número 40 del ranking, registro que lo convirtió en el primer finalista masculino no cabeza de serie en Grand Slams desde 2008. El año pasado logró 61 victorias, ganó su séptimo título individual (en Washington) y el trofeo de dobles en el Abierto de Australia. Casi todo coincidía para que esta temporada terminara de dar el gran salto. Sin embargo, el tour fue una verdadera pesadilla para Nick Kyrgios . El australiano padeció demasiadas dificultades físicas, ingresó varias veces en el quirófano y, apenas, jugó un partido (en Stuttgart, en junio).

A los 28 años, Kyrgios se quedó sin puntos ni ranking y su futuro es una incógnita . Es más: en las últimas horas confesó que, de no haber sido por el empuje de sus seres queridos, ya se hubiera retirado. Una intervención de rodilla y una severa lesión de muñeca lo pusieron en jaque. Se acaba de dar de baja del Australian Open, el primer grande del año, que comenzará el 14 de enero.

Nick Kyrgios, tan talentoso como polémico e impredecible

“Si fuera por mí... para ser honesto, realmente no quiero jugar más. Estoy exhausto, estoy cansado... Ya me han operado tres veces. Sólo tengo 28 años. Siempre quise poder tener una familia y no sentir dolor. Cuando me levanto, no puedo caminar sin sentir dolor”, relató Kyrgios, en el podcast On Purpose. Nunca pasó inadvertido dentro y fuera del court: ni por su creativo y explosivo juego, ni mucho menos por sus severos actos de indisciplina que le significaron multas y sanciones.

“Tuve un año realmente difícil con una lesión, me operaron de la rodilla y regresé demasiado pronto, lo que me hizo retroceder un poco. Así que este es un momento muy decepcionante para mí, porque además no podré competir en el Abierto de Australia 2024″, añadió Kyrgios, número 1 del mundo en la etapa junior (en 2013) y, ya como profesional, con victorias sobre Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, entre otras figuras.

Desde lo promocional y la venta de entradas, la ausencia de Kyrgios en el Abierto de australia es un duro golpe para Tennis Australia, la organizadora del evento, aunque se espera que jueguen los mejores del circuito, incluidos los regresos de Nadal, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber y Emma Raducanu, que figuran en la lista de inscriptos.

Nunca pasa inadvertido: Nick Kyrgios y un golpe entre las piernas en la final de 2022 que perdió ante Novak Djokovic Adam Davy - PA Wire

Hace algunos días Kyrgios había sorprendido al abrir una cuenta en la red social Onlyfans, en la que los usuarios pagan por contenido exclusivo, cuyo acceso está restringido para mayores de 18 años. El jugador aussie, a diferencia de la mayoría de los creadores en el sitio, aseguró que el acceso al contenido en su cuenta será sin cargo, según lo anunció en su cuenta de X: “Esto se puso mucho más loco… ¡Únanse a mi Onlyfans! ¡La suscripción es gratis para todos! Hay de todo, desde el detrás de escena hasta la vida diaria y lo que pasa en la cancha. Los veo a todos allí”.

Nick Kyrgios, nacido en Canberra el 27 de abril de 1995, es profesional desde 2013. Ganó siete títulos individuales: Marsella, Atlanta y Tokio 2016, Brisbane 2018, Acapulco y Washington 2019, y Washington 2022. Suma 205 triunfos y 114 derrotas.

Kyrgios, tan talentoso como polémico e impredecible, durante esta temporada mostró su lado más vulnerable: en el documental Break Point, la saga que retrata el mundo del tenis y que se estrenó en la plataforma Netflix, confesó que se le cruzó por la cabeza la temeridad de quitarse la vida.

Nick Kyrgios y uno de sus clásicos ataques de furia en el court FREY - Getty Images North America

“Bebía alcohol, tomaba droga, me alejé de mi familia y de mis personas cercanas. Perdí en Wimbledon y cuando me desperté mi padre lloraba sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘OK, no puedo continuar así’. Y acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”. Él, sus seres queridos y el mundo del tenis desean que, finalmente, pueda volver al tenis.

