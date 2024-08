Masters 1000 de Montreal: Jannik Sinner sigue como un rayo, el aparatoso “accidente” de Dimitrov, y la crítica de Tsitsipas hacia su padre

Escuchar

Mientras los Juegos Olímpicos de París acaparan buena parte de la atención del mundo del deporte, el circuito tenístico reanudó su gira luego del paso de las raquetas por la capital francesa. Esta semana, el foco está puesto en el Masters 1000 de Canadá, que esta temporada se desarrolla en Montreal (alterna con Toronto).

El italiano Jannik Sinner salió como un rayo en su primer partido ATP desde Wimbledon. El defensor del título derrotó al croata Borna Coric por 6-2 y 6-4 este jueves en esta tradicional competencia. El número uno del mundo compitió por última vez en los cuartos de final del torneo que se juega en el All England Club hace un mes, donde fue tratado por una lesión en una derrota ante el ruso Daniil Medvedev. Sinner se perdió los Juegos Olímpicos debido a una amigdalitis y llegó hace una semana a Canadá para acostumbrarse de nuevo al tour.

Más allá de los resultados, en el centro de la escena quedó el búlgaro Grigor Dimitrov, que se impuso sin problemas sobre el australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-0. Durante la entrada en calor, mientras el talentoso tenista dispuso de un ensayo del servicio, recibió un impacto del otro lado de la red en las zonas bajas. Quiso correr la dirección de la pelota, pero falló el impacto y sufrió un dolor mayúsculo.

Primero, su rival sonrió. Como el dolor continuó varios segundos, cruzó la red y fue a socorrerlo. Ambos terminaron sonriendo por el accidente. Y volvió la acción.

Sinner, el campeón del Abierto de Australia, calificó de “positivo” su comienzo en individuales. ”Estoy muy contento con mi actuación”, declaró. “El partido ha estado más reñido de lo que indica el marcador. Tuve que salvar un punto de ruptura en el segundo set; si no lo hubiera conseguido, el partido podría haber cambiado”, amplió el italiano, de 22 años.

El alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie, dominó y avanzó a la tercera etapa, mientras que otros tres cabezas de serie cayeron derrotados. Zverev, cuartofinalista en París, logró un triunfo dominante con un doble 6-1 sobre el australiano Jordan Thompson. ”Es muy difícil pasar directamente de la tierra al cemento, no se pueden comparar las condiciones. Además, aquí las pelotas son difíciles de controlar”, dijo Zverev.

Jannik Sinner, con todo Ryan Remiorz - The Canadian Press

”Estoy contento de haber pasado, pero no es fácil jugar un Masters de inmediato. Por eso han habido algunas salidas de los mejores”, advirtió el alemán. Mientras que para el campeón de 2017 en Canadá el inicio fue auspicioso, para Daniil Medvedev, tercera cabeza de serie, Stefanos Tsitsipas, octavo, y Tommy Paul, décimo, el torneo significó la despedida.

El español Alejandro Davidovich se deshizo de Medvedev con parciales de 6-4, 1-6 y 6-2 en casi dos horas, mientras que el japonés Kei Nishikori, que está recuperando las mejores sensaciones, despachó con un doble 6-4 a Tsitsipas en una hora y 18 minutos. ”No ha sido un año fácil para mí”, declaró el español, 42º del mundo. “Pero vencer a un jugador como Daniil me da mucha fuerza y poder para continuar. Estoy muy contento por esta victoria”.

Tomás Etcheverry cayó por 7-6 (3) y 6-2 ante Andrey Rublev. El platense estuvo 5-3 en el primer set, luego 5-4 y su servicio. Sacó para el set, pero rápidamente se derrumbó.

Por el paso a los cuartos de final, Davidovich se cita este viernes con el ganador del duelo entre el ruso Karen Khachanov, decimosexto favorito, y el italiano Mateo Arnaldi. Nishikori, que lleva varias temporadas con problemas de lesiones de cadera, rivalizará en la tercera rueda con el portugués Nuno Borges, quien venció al francés Ugo Humbert, duodécimo preclasificado, en un reñido partido de casi tres horas con marcadores de 3-6, 7-6 (7-2) y 7-6 (7-4).

Nishikori se dio un gusto grande al superar a Stefanos Tsitsipas por 6-4 y 6-4. Fue un durísimo golpe para el griego, que en medio del primer set empezó a discutir con su padre y entrenador Apostolos. Más aún: le pidió que se fuera. La demora, porque la charla se produjo en medio de un game, le costó a Tsitsipas una advertencia (warning) por tiempo excedido.

La discusión entre Tsitsipas y su padre

Después del partido, Tsitsipas no anduvo con vueltas sobre la relación con su padre. “Necesito y merezco un entrenador que me escuche y que escuche mis comentarios como jugador. Mi padre no ha sido muy inteligente ni muy bueno a la hora de gestionar esas situaciones, no es la primera vez que lo hace. Estoy muy decepcionado con él. En realidad, ahora mismo no sé si consideraría algún cambio, pero estoy muy frustrado. Lo más importante para un jugador es tener un feedback directo y bueno con un entrenador. El coach no es sólo el que tiene una raqueta en la mano, tiene que ayudar a que el jugador tenga un plan de juego. Es un trabajo de colaboración, en conjunto. Tiene que ser algo recíproco para que yo pueda desarrollar mi tenis, no quiero quedarme estancado en eso”, explicó el número 11 del ranking.

LA NACION