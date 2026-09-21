Nadia Podoroska cayó en tres sets en la final del WTA de San Pablo

No pudo ser para Nadia Podoroska. La rosarina, de 29 años y regreso en el tour femenino después de mucho tiempo, había dado la gran sorpresa al alcanzar la final del WTA 250 de San Pablo, su mejor actuación en mucho tiempo, y la chance de darle un título de WTA a la Argentina después de 15 temporadas de sequía. Pero en el mediodía del lunes, no pudo con la española Kaitlin Quevedo (20 años, 94°), que ganó su primer trofeo de WTA al imponerse por 4-6, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 8 minutos de juego.

Podoroska llegaba a este encuentro como la jugadora 317 del ranking mundial, en un regreso al circuito femenino después de estar 14 meses fuera de las canchas por lesiones que pusieron en riesgo su carrera. La rosarina detuvo su campaña en el Australian Open 2025. El 13 de enero de ese año se presentó en la cancha 5 del complejo de Melbourne Park, por la primera ronda y cayó sin atenuantes por 6-1 y 6-1 ante quien era la 20° del mundo, la checa Karolina Muchova. Los dolores la obligaron a frenar.

El 31 de marzo pasado, después de 441 días, Nadia volvió a jugar oficialmente un partido de tenis. La rosarina lidió durante más de 14 meses con una lesión en la cadera y otra en el hombro, que fueron derivando en distintas molestias y dolencias que la obligaron a una búsqueda constante de soluciones.

El revés de dos manos de Podoroska Prensa SP Open

Por eso tuvo que empezar de cero, muy lejos de aquella élite a la que perteneció cuando ocupó el puesto 36° del ranking mundial de la WTA. El regreso fue en abril de este año, en un torneo WTT W35 -la más baja de las categorías del tour- en Junín; sin ranking, obviamente, por la extensa ausencia. Luego conquistó un W15 en Madrid, en mayo, entrando desde la clasificación. Obtuvo otro título en el W35 de San Gregorio, en Italia; con el beneficio del ranking protegido, participó en Wimbledon y el WTA de Hamburgo; se dio el gusto de pasar la primera ronda en el US Open antes de caer ante la polaca Iga Swiatek en segunda, y también pisó la segunda rueda en el WTA 125 de Barranquilla, antes de viajar a San Pablo.

Sobre sus problemas físicos, la rosarina contó: “Después de Australia, en 2025, paré una semana por una lesión en la cadera y terminé permaneciendo cuatro meses afuera. Se desencadenó una serie de problemas y, cuando estaba por volver, sentí un dolor en el hombro y no podía dormir. Llevó mucho tiempo encontrar el tratamiento adecuado, porque no quería operarme”.

In control in set one 💪



Nadia Podoroska takes charge against Quevedo in the Sao Paulo final and secures the first set 6-4!#SPOpen pic.twitter.com/L1jaBv0GGf — wta (@WTA) September 21, 2026

Para Podoroska, se trataba de la primera final de su carrera en el nivel WTA, seis años después de ser semifinalista en Roland Garros 2020 y alcanzar el puesto 36° del ranking. En el cemento brasileño, accedió al partido decisivo con un gran triunfo por 6-3 y 6-4 sobre la segunda preclasificada, Paula Badosa (70ª), ex número 2 del planeta, contra la que había perdido sus dos cotejos previos.

Fue, también, la primera final WTA del tenis argentino en 13 años. La última había sido Paula Ormaechea en Bogotá 2013, cuando perdió por 6-1 y 6-2 ante la serbia Jelena Jankovic. Vale destacar que Podoroska obtuvo un torneo de la serie 125 en Cali, en febrero de 2023, pero la entidad que rige el circuito femenino no cuenta los títulos de ese rango como un WTA. Con este tropiezo, el último trofeo de campeona para una argentina es el que obtuvo Gisela Dulko en el torneo de Acapulco el 26 de febrero de 2011, hace 15 temporadas, cuando superó a la española Arantxa Parra Santonja por 6-3 y 7-6 (7-5).

Nadia Podoroska, al saque durante la final ante Quevedo Prensa SP Open

La definición, además, sumó suspenso. Debía disputarse en la tarde del domingo, pero las tormentas en San Pablo obligaron a cancelar la jornada y mudar la final a la mañana del lunes. Lamentablemente, la postergación impidió la presencia de la rusa Maria Sharapova, exnúmero 1 del mundo, que había acompañado el torneo paulista durante toda la semana, pero tenía su vuelo de regreso en la noche del domingo.

En el encuentro decisivo, la rosarina tomó rápida ventaja al adelantarse 3-0, con dos quiebres. Pero Quevedo reaccionó y emparejó el desarrollo; la española recuperó uno de los breaks, pero la argentina consiguió mantener su servicio en el décimo game para quedarse con el primer set. El segundo parcial arrancó con un quiebre por lado, pero luego se hizo más cerrado. A Nadia se le escapó una chance en el quinto game para sacar diferencia. En el décimo game, la española presionó y capturó el saque de Podoroska: 6-4 para Quevedo y la definición se estiraba a un tercer parcial.

En el set decisivo, todo fue para Quevedo; con la confianza a pleno después de tomar el segundo capítulo, la española dominó el juego por completo. Muy pronto se escapó con un 5-0 en el resultado, dos quiebres por delante y con Podoroska casi sin sumar puntos. La argentina consiguió recuperar uno de los breaks, e incluso salvó un match-point en el séptimo game (2-5), pero Quevedo tomó el control de nuevo y sentenció el partido con el servicio de Nadia.

Nadia Podoroska y un toque con slice Prensa SP Open

Podoroska, que reside en Alicante, España, desde 2019, con su excelente desempeño en suelo brasileño, protagonizó un ascenso meteórico. En la mañana del lunes ya asomaba como la 200° de la clasificación WTA.

“Es mi primera final después de tantos años en el circuito. Estoy muy feliz por la semana, por la manera en que estuve jugando y por cómo afronté las adversidades. Más aún porque es en América del Sur. Soy argentina y jugar mi primera final en Brasil es muy especial”, había expresado Nadia después de su victoria sobre Badosa.

“Poder jugar al tenis es un premio. El año pasado lo pasé muy mal y había mucha incertidumbre sobre cuándo podría regresar a una cancha. Es muy emocionante jugar en este nivel, ya que volví recién en abril”, amplió.