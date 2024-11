“No tenemos fiestas en familia”: el tenista quejoso, la melancolía por el ídolo y el regreso de un talentoso impredecible

Acababa de ganarle la semifinal del ATP Finals al español Carlos Alcaraz por 7-6 /7/5) y 6-4, en Turín, en uno de los clásicos duelos entre ambos, y el alemán Alexander Zverev no dejó pasar la oportunidad para abrir el libro de quejas. Habló algo de su nivel, claro, de las expectativas para el cierre del torneo, obvio, pero tenía algo atragantado y entendió que era la ocasión propicia para hacerse escuchar. Y disparó contra la dirigencia.

“El calendario del circuito ATP es una locura, por su sobrecarga de partidos y la breve pausa entre temporadas. ¿Conocéis otro deporte profesional en el que la pausa entre temporadas sea de apenas cuatro semanas?”, dijo al ser consultado sobre la reorganización de torneos en el calendario del tenis masculino. Fue tomando temperatura, recordando episodios. ”Yo no he podido pasar más de tres días seguidos en casa este año. Ahora hay Masters 1000 que se extienden en dos semanas. Nos dicen que eso nos permite tener un día de descanso, pero para mí un día de descanso es cuando estoy en casa, cuando duermo en mi cama, cuando paso tiempo con mi hija y con mis dos perros” , explicó Zverev, que forma parte del Consejo de Jugadores de la ATP.

Zverev se quejó del calendario, de las vacaciones cortas y de tener que jugar torneos durante las fiestas de fin de año Antonio Calanni - AP

Y como todavía le quedaba material en el bolso. No precisamente raquetas, remeras y toallas. ”Este año volaré a Australia el 19 de diciembre. No pasamos las fiestas de final de año en familia, somos el único deporte profesional donde hacemos eso. Incluso la Bundesliga de fútbol, en mi país, tiene pausa para la Navidad y el Año Nuevo”, subrayó. Zverev, que le ganó su sexto partido a Alcaraz sobre un total de 11 partidos, se enfrentará este sábado con el estadounidense Taylor Fritz en busca de la final en Turín.

Este jueves, el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi, había lamentado que el descanso entre temporadas fuera demasiado corto, apuntando sobre todo al nuevo formato de la Copa Davis, que termina a finales de noviembre con una etapa decisiva en la que se enfrentan ocho naciones. El propio Zverev, después de este Masters ATP en Turín, tiene pensado volar a Málaga para jugar esa Davis, donde Alemania empezará el miércoles contra Canadá en cuartos de final.

Alcaraz y el valor de Rafa

Trataba Alcaraz de bajar los decibeles luego de su eliminación en Turín. Ya durante el partido con Zverev había reventado una raqueta contra el piso al irse a un descanso, pero lo hizo con clase: eligió una zona más mullida por su bolso, por lo que evitó que el implemento se destruyera como ocurre habitualmente en esos casos. En medio de la derrota, el español se refirió al próximo compromiso en Málaga por la rueda decisiva de la Copa Davis. Sobre las presiones que tendría España en su condición de local y con el agregado que significa el adiós de Rafael Nadal, que se retirará del tenis en esta competencia. Y se encendió con la pregunta “¿Es más importante la Davis o la despedida de Nadal?”

“Es mucho más importante la despedida de Rafa que la Davis. Copa Davis hay todos los años, pero la despedida de una leyenda del deporte como él solo hay una”, sentenció sin titubear el N° 3 del ranking. Nadal forma parte de la lista de seleccionados para representar a España pese a que su nivel está muy alejado del de sus mejores días y de figurar en el puesto 155° de la clasificación mundial. Ello ha generado un debate sobre si el mallorquín debe estar en los partidos individuales o es preferible contar con otro jugador con mejor ranking actualmente.

”A mí me hace mucha ilusión estar al lado de Rafa en su despedida. Es un torneo súper importante para él, donde despegó su carrera con aquella victoria ante Andy Roddick”, apuntó Alcaraz, que jugó con Nadal en el torneo de dobles masculinos de los Juegos Olímpicos de París, sin poder colgarse entonces una medalla como pareja. Alcaraz hacía así una alusión a la Copa Davis de 2004, en la que España se impuso en la final a Estados Unidos en Sevilla, con un Nadal de 18 años que encarriló aquel triunfo con una recordada victoria sobre Andy Roddick, entonces N° 2 mundial.

¡TENIS TOTAL ENTRE ALCARAZ Y ZVEREV! 😍🤯 pic.twitter.com/HbZ4uKX7x6 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) November 15, 2024

”Probablemente éste vaya a ser el torneo más especial que voy a jugar en mi carrera por las circunstancias. La Copa Davis es un torneo que siempre quise ganar y representar a España es una de las cosas más grandes”, insistió. ”Voy a intentar aportar y ayudar al equipo de la manera que pueda. Por mí, por España y por Rafa. Es el jugador que más se merece acabar su increíble carrera con un título” , prometió. El ‘Final 8′ de la Copa Davis se disputa en Málaga del 19 al 24 de noviembre. Los españoles debutarán el martes ante Países Bajos, en cuartos de final.

El regreso de un talento irascible

Lejos de Turín y de la Copa Davis de Málaga, un talento del tenis proyecta su regreso para 2025 . Se trata del australiano Nick Kyrgios , que apenas ha disputado un partido en más de dos años como consecuencia de lesiones. Con 29 años, muchos ya lo daban por retirado por sus problemas de muñeca y de rodilla. Su cuerpo ha sido un tormento desde los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos 2022. Ello fue después de que disputó la final de Wimbledon y que perdió en cuatro sets ante Novak Djokovic, en un momento top de su carrera. Ahora, quiere volver en Brisbane, a partir del 29 de diciembre.

Kyrgios, en su mejor momento: julio de 2022, cuando jugó la final de Wimbledon con Novak Djokovic. Perdió en cuatro sets, pero dio espectáculo y "se amigó" con Nole Adam Davy - PA Wire

Kyrgios se retiró del Abierto de Australia 2023 debido a una lesión en la rodilla que requirió cirugía y posteriormente decidió no participar en el Abierto de Francia de ese mismo año por un problema en el pie. El australiano, que suma siete títulos de ATP, se rompió un ligamento de muñeca y que también necesitó cirugía. Regresó brevemente a la gira en el torneo de césped de Stuttgart en junio 2023. Llegó a ser 13 del mundo y actualmente se encuentra fuera de la clasificación, pero dijo que estaba emocionado de reanudar su carrera frente a los aficionados de su país.

“Honestamente, este es probablemente el mejor momento que he tenido en dos años” , dijo este viernes en entrevista por televisión en Melbourne. “Jugué ese increíble año 2022. Luego, en las finales de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, fue cuando comencé a sentir algunos problemas en mi muñeca. Tuve esa reconstrucción de muñeca y ahora me siento increíble. Me siento en forma y saludable, y estoy emocionado por mi regreso al tenis. Ha sido un largo viaje de recuperación para estar donde estoy hoy”.

En enero de este año, lesionado, Kyrgios trabajó para la TV australiana y entrevistó a Novak Djokovic, uno de sus grandes rivales. Ahora, está listo para volver a la acción Daniel Pockett - Getty Images AsiaPac

Kyrgios declaró sus intenciones de disputar en el Abierto de Australia en 2025 y tiene planeado competir en el evento de exhibición de la Liga Mundial de Tenis en Abu Dhabi entre el 19 y 22 de diciembre. Este evento de equipos mixtos atrae jugadores como Iga Swiatek, Casper Ruud, Aryna Sabalenka, Taylor Fritz y Daniil Medvedev.

Fuente: AFP y AP

LA NACION