"Nos vemos en 2020": Kim Clijsters anunció su regreso al tenis a los 36 años

Kim Clijsters, la tenista de 36 años, anunció su regreso Fuente: LA NACION

La belga Kim Clijsters, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, anunció su regreso al tenis a los 36 años. Lo hizo a través de un video que difundió por las redes sociales, en donde mira en primer plano y se muestran escenas familiares y tenísticas, además de su esfuerzo en los entrenamientos: "¿Qué quiero hacer de mi vida? En los últimos siete años me dediqué a ser madre full time, pero amo jugar al tenis", arranca el clip de 51 segundos de duración. Y se cierra con una promesa: "Nos vemos en 2020".

Además, en el sitio del WTA Tour, confesó: "Realmente no siento que quiera probar algo. Creo que para mí es el desafío". Y agregó: "Todavía me encanta jugar tenis. Siempre que estoy en un Grand Slam jugando el torneo de las Leyendas, si alguien me pregunta '¿Querés pegar algunas pelotas?', soy la la primera en querer hacerlo, seré la primera en acompañarte en la práctica".

La ganadora de tres US Open y un Abierto de Australia concluyó: "El amor por el deporte obviamente sigue ahí. Pero la pregunta sigue siendo: ¿soy capaz de llevarlo a un nivel en el que me gustaría que estuviera y donde quiero que esté antes de que quiera jugar a un nivel alto?. No siento que necesite demostrar nada, pero quiero desafiarme a mí misma y volver a ser fuerte. Esta es mi maratón. En este punto digo que está bien, que lo intentemos".

Kim Clijsters, cuando ganó el Abierto de Australia en 2011 Fuente: LA NACION

Esta es la segunda vez en la ilustre carrera de la belga que volverá a la gira después de una pausa prolongada. Clijsters se convirtió en profesional en 1997 y alcanzó el número 1 en 2003. Dos años después de ganar su primer título en el US Open 2005, sorprendió al mundo cuando anunció su retiro a la edad de 23 años debido a lesiones y para formar una familia.

Regresó al circuito dos años después. Mientras tanto, dio a luz a su hija Jada en febrero de 2008 y jugó sus primeros torneos en agosto de 2009 en el Western & Southern Open y Rogers Cup, una vuelta que le devolvió inmediatamente dos victorias ante rivales top 10.

Luego, en el tercer torneo desde su regreso se adjudicó el US Open 2009, torneo al que accedió a través de un wild card. En el camino hacia aquel título derrotó a Venus Williams, Li Na, Serena Williams y Caroline Wozniacki para capturar su segundo título grande de su carrera y convertirse en la primera madre en ganar un título importante desde Evonne Goolagong Cawley en 1980.

Clijsters agregó cinco títulos más en 2010, incluida la exitosa defensa del US Open. Y en un tercer regreso, se adjudicó el Abierto de Australia 2011 y subió al número 1 unas semanas más tarde, volviendo al primer puesto por primera vez desde 2006.

Clijsters dejó su raqueta para siempre, o eso creía, después del Abierto de Estados Unidos de 2012. En total, acumuló 41 títulos de singles en su carrera y ocupó el puesto número 1 por un total de 20 semanas. Después de retirarse, regresó a Bélgica con su esposo Brian, le dio a Jada dos hermanos menores, continuó su trabajo en su academia de tenis y se unió a Eurosport como comentarista.