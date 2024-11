Novak Djokovic anunció a Andy Murray como su nuevo entrenador

Fueron durante varios años encarnizados rivales que se turnaron en la tarea de que hubiera un tercero en discordia en la supremacía de Roger Federer y Rafael Nadal. El tiempo convirtió a Novak Djokovic en ese personaje y el mundo del tenis vio cómo Andy Murray, por culpa de las lesiones, fue quedando en el camino. De toda aquella historia, solo sobrevive en actividad el serbio. Federer, Murray y recientemente Nadal fueron anunciando sus respectivos retiros. En este panorama, Nole, de 37 años, diagrama lo que será la recta final de su carrera mientras la lucha hoy se concentra contra las nuevas generaciones, lideradas por el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Es por eso que Djokovic pateó el tablero y sorprendió al mundo de las raquetas con el anuncio de este sábado: Andy Murray, su viejo oponente, será quien guíe sus próximos pasos. El británico, que tiene 37 años igual que Nole, será su nuevo entrenador. Lo anunció el propio serbio con un video difundido a través de sus redes sociales titulado “De todas formas, nunca le gustó el retiro”, y con su voz, que en off dice: “Bienvenido a bordo”. Cabe recordar que el serbio estará el 1° de diciembre en Buenos Aires para jugar una exhibición con Juan Martín del Potro en Parque Roca.

He never liked retirement anyway. 🙌 pic.twitter.com/Ga4UlV2kQW — Novak Djokovic (@DjokerNole) November 23, 2024

Djokovic y Murray son tenistas de la misma generación, ambos nacidos en 1987. Sin embargo fue el serbio quien primero dio el salto al profesionalismo, en 2003; al británico le llevó dos años más llegar al circuito. Desde entonces fueron grandes rivales. Se enfrentaron en 36 oportunidades, y la paternidad del balcánico es elocuente: se impuso en 25 partidos. La primera vez que se cruzaron en un court del ATP Tour fue en el Masters 1000 de Madrid de 2006, con triunfo de Nole en tres sets. Recién en el quinto enfrentamiento, en Masters 1000 de Canadá de 2008, Murray pudo cantar victoria.

Justamente la última ocasión en la que el historial marca un enfrentamiento fue en el sitio de la primera vez: Madrid. Sin embargo, en la práctica, no ocurrió. Fue en 2022, y Murray, que venía de años luchando con las lesiones, no se presentó a jugar por una dolencia. Nole se anotó otro triunfo para la estadística, pero esta vez por walk over.

Póker de ases, en la Laver Cup de 2022: Murray, Djokovic, Federer y Nadal GLYN KIRK - AFP

Djokovic es el máximo ganador de Grand Slams (con 24). Campeón de la Copa Davis, de siete torneos de Maestros y de los nueve Masters 1000 que se hacen alrededor del mundo (suma 40 de esa categoría de certámenes). Con 99 títulos en total (el domingo pasado, en Shanghai, se le negó el número cien) y el récord de mayor cantidad de semanas en el N° 1 (428). Este año no ganó majors, pero en agosto, en París, se emocionó profundamente al cerrar el círculo tildando su única cuenta pendiente: la medalla dorada olímpica en singles, al imponerse en una batalla épica ante el español Carlos Alcaraz. Hace rato que ganó el debate sobre quién es el GOAT del tenis, acrónimo en inglés de “Greatest Of All Time”, en español “El mejor de todos los tiempos”.

Murray, en tanto, anunció su retiro hace unos pocos meses. Fue luego de perder en los cuartos de final del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de París. Tras la derrota en el dobles (junto con su compañero Daniel Evans ante la pareja estadounidense Taylor Fritz-Tommy Paul), el nacido en Dunblane, Escocia, dijo adiós.

El 2016 fue su mejor año. Andy conquistó Wimbledon, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el Masters y el número 1 del ranking mundial, posición en la que terminó la temporada. La alcanzó a los 29 años, convirtiéndose no solamente en el primer británico en ocuparla, sino también en el segundo tenista en cuanto a edad en llegar a la cúspide (el australiano John Newcombe la había abordado a los 30, en 1974). No fue precoz Murray, pero se hizo tiempo para poblar de grandes cifras su carrera.

Un gran rival de Djokovic que a partir de hoy será su mejor aliado.

LA NACION