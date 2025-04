El expreparador físico de Sinner, “demonizado” por haber comprado la sustancia prohibida, le apuntó al fisioterapeuta

Jannik Sinner, el tenista italiano que lidera ranking mundial, quedó manchado por haber dado positivo en dos controles antidopaje por clostebol (un esteroide anabólico prohibido). Con una apelación de por medio, en principio fue perdonado en tiempo récord -supuestamente- por no tener “negligencia”. Pero, si ya era cuestionable el trato complaciente que recibió, el pacto de suspensión de tres meses (informado en febrero pasado) con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA; había recurrido al Tribunal Arbitral del Deporte buscando una mayor sanción) generó más confusión.

Desde el primer momento, Sinner argumentó que la sustancia prohibida ingresó en su cuerpo en forma “accidental” a través de las manos de su fisioterapeuta (Giacomo Naldi), que se había colocado un producto en aerosol (de venta libre en Italia) para curar un corte en un dedo meñique, trama que no todos creyeron. Lo cierto es que el tenista despidió a Naldi y, también, a su preparador físico, Umberto Ferrara, que aparentemente había comprado la crema cicatrizante, Trofodermin, en una farmacia de Bolonia. Ante esta situación, tanto Naldi como Ferrara quedaron salpicados por el caso.

Ferrara habló públicamente por primera vez tras el caso y señaló al antiguo fisioterapeuta de Sinner. “No le di nada a Naldi; le sugerí que lo usara porque tenía un corte en el dedo que no cicatrizaba y le dificultaba el trabajo. Le expliqué con mucha claridad la naturaleza del producto y la necesidad de que no entrara en contacto con Jannik bajo ningún concepto . De hecho, solo permití su uso en mi baño personal. Naldi no negó haber sido informado, pero dijo que no lo recordaba”, contó Ferrara en el diario italiano La Gazzetta dello Sport. Y agregó: “Me he sentido demonizado” .

Sobre el spray que lo incrimina, Ferrara contó: “Lo utilizo desde hace años porque me fue indicado por un médico especialista para tratar una patología crónica (...) Era perfectamente consciente de la prohibición y siempre lo mantuve guardado con la mayor prudencia, en mi neceser de higiene personal. ¿Por qué lo llevé a los Estados Unidos? [el doping se produjo en Indian Wells]. Porque lo podría haber necesitado para mi patología y tenerlo disponible, estando en el extranjero”.

“Incredulidad y asombro”, es lo que le generó la noticia a Ferrara. Y añadió: “Al oír hablar del clostebol, la conexión con Trofodermin fue inmediata. En pocas horas reconstruimos los pasos que llevaron a la contaminación de Jannik y presenté pruebas de la compra del spray en una farmacia de Bolonia”.

El preparador físico asegura que no tenía “en absoluto” idea de que Naldi hubiese tratado a Sinner sin guantes o sin haberse lavado las manos tras haber usado el spray. “Mirando atrás, es fácil decir que no volvería a hacer lo mismo. Sin duda, no me fiaría del comportamiento de los otros”, subrayó Ferrara, que actualmente forma parte del equipo de Matteo Berrettini, 27° del mundo.

Desde el 9 de febrero pasado y hasta el 4 de mayo, Sinner purga una suspensión de tres meses. Su regreso a la competición oficial está previsto para el Masters 1000 de Roma (7-18 de mayo).

La semana próxima, el Monte-Carlo Country Club estará ocupado con el Masters 1000, el primer torneo fuerte de la temporada de polvo de ladrillo en Europa, previa a Roland Garros. Hasta el 13 de abril, día de la final, Sinner tendrá que permanecer alejado del club pero, una vez desalojadas las tribunas tubulares y las instalaciones para el público en general, a partir del 15 de abril, podrá volver a entrenarse en el club a un paso del lugar donde reside, utilizando todas sus instalaciones.

Tras el escándalo del doping no sancionado, Sinner incorporó a su equipo al fisioterapeuta argentino Ulises Badio y al preparador físico italiano Marco Panichi

En septiembre pasado Sinner comenzó una nueva etapa formando un equipo distinto. Se mantuvieron como entrenadores el italiano Simone Vagnozzi y el australiano Darren Cahill, pero incorporó a dos exintegrantes del equipo de Novak Djokovic. Al argentino Ulises Badio como fisioterapeuta y al italiano Marco Panichi como preparador físico.

Después del Masters 1000 de Roma y antes de Roland Garros, Sinner tiene previsto competir en el ATP 500 de Hamburgo, desde el 18 de mayo.

