Novak Djokovic llega a Roland Garros con “bajas expectativas y altas esperanzas”

Novak Djokovic aún no ganó un título esta temporada. Ni siquiera ha alcanzado una final. Su calendario de torneos fue más liviano de lo habitual y su récord es de apenas 14-6 previo al Abierto de Francia que empezó este domingo. Así sintetizó su panorama con miras a Roland Garros: “Bajas expectativas y altas esperanzas”.

¿Cuán bajas son esas expectativas? Bueno, estamos hablando de Novak Djokovic, el dueño de 24 títulos de Grand Slam, incluyendo su tercero en Paris hace un año, y el jugador con más semanas en la cima del ranking en la historia. Su definición de esa frase difiere mucho con respecto a muchos otros.

“Cuesta hablar de ello. Es muy subjetivo. Me da hasta algo de pena hablar de mis expectativas. Todo lo que no sea el título no es satisfactorio. Siempre fue así”, señaló el serbio. “Podría sonar arrogante para mucha gente, pero creo que tengo una carrera que lo respalda”.

Y así es. Es por eso que Djokovic, quien cumplió 37 años el miércoles pasado, entiende mejor que nadie que lo ocurrido este año no significa que no sea capaz de dar un vuelco cuando sea el momento de la verdad. Sus rivales, como Casper Ruud, se mostraron de acuerdo con ese análisis.

“Para mí, aunque Novak no tuvo el mejor año como típicamente suele tener, o el mismo nivel, creo que sigue siendo el favorito”, dijo Ruud, dos veces subcampeón del torneo. “Es el primer preclasificado, con 24 Slams en su carrera, así que si hay alguien que pueda reencontrar su mejor forma, casi que seguro es él”.

Nole debutará este martes a las 7 de la Argentina (horario estimado) ante el francés Pierre-Hugues Herbert. Viene de perder en las semifinales en el Abierto de Ginebra, un ATP 250 que normalmente ganaría en la víspera de un major. Mencionó tras esa derrota que padeció molestias estomacales. Y previamente tuvo una derrota en la segunda ronda en el Abierto de Italia, con el extraño episodio de la botella de agua de un espectador que le golpeó la cabeza, algo que estuvo precedido por una derrota ante Ruud en las semifinales del Masters de Montecarlo.

Sumando la derrota ante Jannik Sinner en las semifinales del Abierto de Australia a inicios de año, se trata de apenas la segunda vez desde que Djokovic ganó su primer título ATP en 2006, que llega a Francia sin haber alcanzado una final en algún torneo previo.

“La verdad es que me afecta, que los cinco meses que llevo este año no han sido buenos con mi tenis”, admitió. “Por eso trato de enfocarme en el presente para alcanzar mi mejor nivel para poder llegar lejos en el torneo”.

LA NACION