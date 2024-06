Qué recursos tiene Francisco Cerúndolo para buscar el gran golpe en Roland Garros y vencer a Novak Djokovic

Escuchar

Francisco Cerúndolo es, muchas veces, un tenista ilógico, explosivo y, por momentos, indescifrable. De hecho, sus inicios no fueron convencionales para un jugador que ya sabe lo que es ser top 20 mundial (en junio del año pasado) y aspira al top ten. A diferencia de su hermano, Juan Manuel (campeón del Córdoba Open 2021), que hizo la etapa junior (9° en 2018) y el camino lógico, el desarrollo de la carrera de Fran fue con menos expectativas. Nunca estuvo entre los mejores tres de su categoría (nació en 1998) e, incluso, llegó a probar suerte en el tenis universitario de los Estados Unidos cuando su crecimiento en el profesionalismo no era como pretendía. El porteño es temperamental y, sus enojos en el court, a veces parecen estorbarlo. Así y todo, es un peligro para cualquier rival, incluso para Novak Djokovic , a quien enfrentará este lunes.

Tercer turno del court central, el Philippe-Chatrier, no antes de las 11 de la Argentina. Eso indica el programa de Roland Garros de este lunes, para el cruce entre el número 1 del mundo y el porteño, actual 27° del ranking y 23er preclasificado en París, por los octavos de final. “Ojalá que me toque Nole. No sé cuántas veces más tendré la posibilidad de enfrentarlo”, se apuró a comentar el porteño Cerúndolo no bien venció, el sábado por la noche, al estadounidense Tommy Paul, en cuatro sets. Varias horas después, ya de madrugada en la capital francesa, Nole derrotó a Lorenzo Musetti y quedó confirmado el primer enfrentamiento entre el serbio (de 37 años) y el argentino (de 25).

El desahogo de Francisco Cerúndolo durante la victoria ante Tommy Paul en París Thibault Camus - AP

¿Cerúndolo tiene posibilidades de derrotar a Djokovic , el 24 veces campeón de Grand Slams y defensor del título en el Bois de Boulogne? Tiene, claro que sí. Ostenta recursos para derrumbar a los mejores: una derecha poderosa como pocas en el tour, un drop-shot exquisito, buenos servicios y una capacidad atlética a la altura de la súper elite. Al argentino le agradan los grandes desafíos; le gusta el reto que representa plantarse en los mejores estadios del circuito, como hizo en la recordada primera ronda de Wimbledon 2022, frente a Rafael Nadal. El español se impuso en cuatro sets, pero llenó de elogios a Fran.

Claro que todas las virtudes que ostenta Cerúndolo deberá tratar de utilizarlas y distribuirlas con sapiencia, sin apurarse ni dejarse ganar por la ansiedad. Djokovic, el escapista, tiene la virtud de hallar su mejor versión en las circunstancias más incómodas. Por eso, la batalla que se le presenta al argentino también es estratégica más que explosiva. Algo errático en los últimos meses, el balcánico tiene una vieja manera de enmarañar a su presa: dando la impresión de que puede ser dominado en el punto, retrasarse y, cuando menos se espera, salir con un contragolpe magistral, mayormente desde el lado del revés (uno de los mejores de la historia de este deporte). Nole sabe jugar y aprovechar la velocidad de la pelota del rival, por eso será valioso que el porteño atraviese situaciones “neutras” dentro del punto y acelerar recién cuando vea la mejor opción. Apurarse siempre no será una buena elección para Cerúndolo.

Novak Djokovic, en su triunfo ante Lorenzo Musetti, que terminó de madrugada en París: busca su 25° título de Grand Slam EMMANUEL DUNAND - AFP

El equipo de Fran Cerúndolo, liderado por el entrenador Kevin Konfederak en Roland Garros (también está el preparador físico Mariano Gaute en París), más los aportes estadísticos/estratégicos de Marcelo Albamonte en Buenos Aires, entienden que será una alternativa inteligente cargar los impactos sobre la derecha de Nole, ya que el revés es el golpe con el que Novak construye gran parte de su juego (cuando lo abren por allí suele responder con ángulos extraordinarios). Más vulnerable o no, Djokovic es una leyenda que emocionalmente maneja los partidos como nadie: por eso, para el argentino será clave no amedrentarse ni desmoralizarse en caso de tener un comienzo negativo. Los partidos de los Grand Slams, al mejor de cinco sets y de largo aliento, permiten recuperaciones dentro de un mismo desafío, por más complicados que parezcan (sobran los ejemplos de ello).

Un ace, cinco dobles faltas, un 73% de primeros servicios, el 66% de puntos ganados con el primer saque (51 de 77) y cinco quiebres en contra (de diez chances) fueron algunos números de Cerúndolo ante Paul, en la tercera ronda. Frente a Djokovic, el saque también será un rubro muy valioso. Para Cerúndolo sería importante desequilibrar al serbio con saques fuertes y abiertos, pero si Nole empieza a leer las direcciones de las ejecuciones (es uno de los mejores restadores de todos los tiempos), una opción será bajar la velocidad y sacarle con pimienta al cuerpo. El feeling que Fran pueda lograr con su saque será fundamental.

Francisco Cerúndolo tiene recursos para soñar con vencer a Djokovic Thibault Camus - AP

Francisco no actuó ante Nole “por los puntos”, pero sí compartió entrenamientos en distintos certámenes. Djokovic siempre fue una de las referencias de Fran. Cuando el argentino jugó el ATP de Belgrado en 2021, que era propiedad de la familia de Nole, éste lo sorprendió con su atención. “Se me acercó Djokovic a saludarme, yo estaba 110, 120 en el ranking (115°, más precisamente). Me saludó, se presentó y me empezó a felicitar, no sólo por la final de Buenos Aires de ese año, también me felicitó por haber ganado tres Challengers, por mi momento, no sé qué... Sabía todo”, recordó Cerúndolo, según atptour.com. Nole también se refirió a su rival: “Es un buen chico, trabajador, junto a su hermano hace unos años ingresaron en el tour. Él es argentino, sabe jugar bien sobre polvo de ladrillo, así que yo espero poder estar descansado y preparado porque me va a hacer correr”.

Por segundo año consecutivo, el mayor de los hermanos Cerúndolo es en uno de los mejores 16 de Roland Garros. Buscará alcanzar los cuartos de final de un major por primera vez . Ya sabe lo que es medirse ante top 10: entre febrero de 2021, cuando se enfrentó con Diego Schwartzman en la final del ATP de Buenos Aires (el Peque era 9°) y el desafío de abril pasado por los 8vos de final de Madrid ante Alexander Zverev (el alemán era 5°), sumó 17 encuentros frente a las mejores diez raquetas, con ocho triunfos. Nunca se enfrentó ante número 1 y 2; sí contra un 3 y le ganó (vs. Casper Ruud, en los 8vos de final de Barcelona 2023). Este lunes, en París, buscará dar el gran golpe ante el más ganador de la historia. “Será una experiencia inolvidable”, aventuró Cerúndolo.