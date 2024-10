El retiro de Rafael Nadal: los diez grandes momentos de una carrera cinematográfica

Escuchar

La carrera de Rafael Nadal, que este jueves anunció su retiro del tenis y generó repercusiones a lo largo y a lo ancho del planeta, tan exitosa como accidentada por sus dificultades físicas, está marcada a fuego por los más diversos e impactantes momentos. Profesional desde 2001, el mallorquín ganó su primer partido en el ATP Tour en 2002, alcanzó la cima del ranking en 2008 y conquistó 92 títulos, 22 de ellos de Grand Slams, además de la Copa Davis y la medalla dorada olímpica en singles y dobles.

A continuación, diez grandes momentos de su carrera:

1-El primer título ATP

El 15 de agosto de 2004. Esa fue la fecha en la que Nadal logró su primer título ATP Tour. Fue sobre el polvo de ladrillo de Sopot (Polonia). Entonces, el español tenía 18 años, 2 meses y 11 días, y era 71° del ranking mundial. En la final derrotó a un argentino, al misionero José Acasuso, por 6-3 y 6-4, en 1h36m.

“Me sorprendió y no tanto. Yo ya lo había visto un par de años antes, en 2002, cuando jugó en Mallorca y ganó a Ramón Delgado. Ahí ya parecía que venía un jugadorazo, ya se hablaba”, recordó Acasuso en la web de la ATP. En Sopot, Nadal fue derribando a Victor Hanescu (primera ronda), Arnaud di Pasquale (segunda ronda), Franco Squillari (cuartos de final) y Felix Mantilla (semifinal) sin ceder un set.

“Más que su nivel de tenis me sorprendió su cabeza, su espíritu de lucha. Ya se le veía muy decidido y con mucha hambre de gloria”, añadió Chucho Acasuso.

2-El nacimiento de la rivalidad

Roger Federer vs. Rafael Nadal es considerada como la rivalidad más icónica de la historia de tenis. Rafa y Roger se enfrentaron 40 veces, en las que el mallorquín se impuso en 24. El último duelo entre ambos fue en las semifinales de Wimbledon 2019: triunfó el jugador nacido en Basilea por 7-6 (7-3), 1-6, 6-3 y 6-4 (luego, en la final, Federer caería con Djokovic, desperdiciando dos match points). Pero... ¿cuándo fue el primer partido entre ambos? Fue, precisamente, el 28 de marzo de 2004, por la tercera ronda del torneo (Masters Series) de Miami, todavía en la sede del Crandon Park Tennis Center de Key Biscayne. ¿Quién ganó? El español, por un doble 6-3, en 1h10m.

Federer y Nadal, tras el primer duelo entre ambos, en Miami 2004 Captura de video

Si bien ya se hablaba de aquel chaval zurdo de España, el resultado sacudió el circuito. Federer, de 22 años, era el número 1 y llegó a Miami con registros excepcionales en la temporada: había ganado el Abierto de Australia (fue su segundo Grand Slam), Dubai e Indian Wells. Nadal, de 17 años, todavía no había obtenido títulos (el primero fue en Sopot, en agosto de ese año) y era el número 34 del ranking. Sin embargo, aquel adolescente se plantó ante el suizo con voracidad y con una autoridad impactante.

“Estaba preocupado por si me ganaba 6-1 y 6-1 o 6-1 y 6-2, pero tenía ganas de jugar este partido ante el número uno del mundo, salí a la cancha con actitud positiva, no con la actitud de intentar ganar un game. Estoy contento porque he jugado uno de los mejores partidos de mi carrera”, explicó Nadal tras un duelo que no fue observado masivamente por TV en España, ya que era de madrugada en ese país. En rueda de prensa, Rafa sonrió: “Son las cuatro de la madrugada en España y todo el mundo está durmiendo. Mañana los periódicos no tendrán la noticia, pero sí, quizás esté en Internet y también en el teletexto… Entonces, empezaré a recibir llamadas”.

3-Copa Davis 2004

“El partido contra (Andy) Roddick en la final de la Copa Davis de 2004 es uno de los que marcaron mi carrera y nunca lo olvidaré”, reconoció Nadal. ¿A qué momento se refiere? Al éxito frente al estadounidense en la final por la Ensaladera, en diciembre de ese año. Rafa, con 18 años, era 51° del ranking; su rival era el número 2 del mundo. Luego de que Moya abriera la serie venciendo a Mardy Fish, Rafa derrotó a Roddick por 6-7 (6-8), 6-2, 7-6 (8-6) y 6-2. España terminaría imponiéndose por 3-2 y conquistando la Copa Davis. Allí empezaría, realmente, a nacer la fiera de Manacor.

El saludo frío entre Rafael Nadal y Andy Roddick tras el éxito del español en la final de la Copa Davis 2004, en Sevilla Clive Brunskill - Getty Images Europe

4-El primero de 14 trofeos

Nunca nadie dominó la superficie de polvo de ladrillo como Rafa Nadal. Y, naturalmente, el Matador construyó gran parte de su imperio en el tenis en Roland Garros, major que conquistó en catorce oportunidades. La primera coronación de Rafa en el Bois de Boulogne fue en 2005. Con 19 años recién cumplidos -dos días antes de la final-, el zurdo de Manacor derrotó en la definición al argentino Mariano Puerta por 6-7 (6-8), 6-3, 6-1 y 7-5, y recibió la Copa de los Mosqueteros de manos de Zinedine Zidane.

Nadal con la Copa de los Mosqueteros; Zinedine Zidane y Puerta, con la bandeja de finalista

El mallorquín no disputó Roland Garros 2004 (ganado por Gastón Gaudio ante Guillermo Coria), por una lesión en el escafoides del pie izquierdo. Pero al torneo francés de 2005 llegó con paso arrollador, tras ganar los torneos de Costa do Sauipe, Acapulco y la trilogía Montecarlo-Barcelona-Roma, incluida la épica batalla de 5h14m contra el Mago Coria en el Foro Itálico.

En la ruta hacia la definición en París 2005, Nadal venció sucesivamente a Lars Burgsmüller, Xavier Malisse, Richard Gasquet, Sebastien Grosjean, David Ferrer y Federer; sólo el suizo y Grosjean le habían conseguido arrebatar un set. Puerta, preclasificado número 37, se adueñó del primer set pero luego Nadal resolvió el partido con autoridad. Al poco tiempo se conocería el doping del argentino, el más escandaloso de la historia del deporte argentino después del de Diego Maradona en el Mundial de Estados Unidos 1994.

5-¿El mejor partido de la historia?

Para muchos es considerado uno de los mejores partidos de la historia del tenis, o incluso el mejor. Fue la final de Wimbledon en 2008, en la que Nadal derrotó a Federer por 6-4, 6-4, 6-7 (5-7), 6-7 (8-10) y 9-7, en un duelo que fue interrumpido dos veces por la lluvia, lo que sumado a lo equilibrada que fue la batalla hizo del partido una pulseada casi interminable, que se extendió durante casi cinco horas, hasta un final casi en penumbras; de hecho la premiación casi concluyó con la noche cerrada.

Fue la tercera de las tres finales que ambos jugaron entre sí en Wimbledon y la única ganada por el español. En las dos primeras, en 2006 y 2007, Federer había derrotado a Nadal en el duelo decisivo en el All England Lawn Tennis & Croquet Club.

6-Oro olímpico en Pekín

Nadal logró la primera medalla de oro para el tenis de su país en la historia de los Juegos Olímpicos, al derrotar en la final de Pekín 2008 al chileno Fernando González por 6-3, 7-6 (7-2) y 6-3. A las pocas horas, además, alcanzó el número 1 del mundo por primera vez.

El título olímpico no tiene nada que ver con un Grand Slam, pero en Nadal despertó sentimientos que tampoco se pueden comparar. “Quiero disfrutar de este momento. Ha sido uno de mis grandes sueños. Agradezco a todo mi equipo y a todos los atletas españoles de la Villa Olímpica por todo su apoyo. Ha sido una satisfacción enorme ganar esta medalla para mi país y la gente que me apoya”, dijo, emocionado, Rafa.

En Río de Janeiro 2016 volvió a ganar una medalla dorada olímpica, pero esa vez lo hizo en la prueba de dobles masculino, en pareja con su amigo Marc López.

7-Campeón en Melbourne

Fue en el inicio del 2009 cuando Rafael Nadal puso fin a la maldición de la superficie dura en el tenis español. Ganó el Abierto de Australia, su primer Grand Slam sobre cemento, venciendo a Federer en cinco sets, por 7-5, 3-6, 7-6 (7-3), 3-6 y 6-2, después de cuatro horas y 23 minutos. El español acumulaba éxitos en polvo de ladrillo, en Roland Garros, y en Wimbledon, en césped. Pero sus intentos en cemento en un evento grande no tenían éxito... Se trató del día, además, que Federer lloró.

El 1° de febrero de 2009 se produjo una de las imágenes más recordadas de los Nadal-Federer, las lágrimas del suizo tras perder la final. “Dios, esto me está matando”, balbuceó el tenista de Basilea en su mensaje durante la ceremonia de entrega de trofeos, y al lado del legendario australiano Rod Laver, antes de ponerse a llorar. Nadal, entre la sorpresa y la conmoción por ver a su rival en ese estado, le dedicó palabras de elogio durante su mensaje como nuevo rey en el Rod Laver Arena: “Eres un gran campeón”.

8-Completó el Grand Slam

El US Open fue el último Grand Slam que se sumó en la lista de Nadal. A pesar de la confianza acumulada gracias a su victoria ante Federer en semifinales, el serbio Novak Djokovic (por entonces número 3) no pudo frenar al español en la definición, que se impuso por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-2.

Con 24 años, Nadal volvió a escribir una página destacada en la historia del tenis al convertirse en el séptimo jugador capaz de ganar los cuatro torneos de Grand Slam, el más joven de la Era Abierta.

Nadal y el clásico mordisco al trofeo, esta vez al del US Open 2010 TIMOTHY A. CLARY - AFP

Con el triunfo en Nueva York, Nadal acumularía 42 títulos y un total de nueve Grand Slam, con cinco Roland Garros (2005-06-07-08-10), dos Wimbledon (2008-10), un Abierto de Australia (2009) y un US Open (2010), claro. El mallorquín se convirtió, además, en el tercer español en ganar el US Open tras Manuel Santana (1965) y Manuel Orantes (1975).

9-El último Roland Garros

El sorteo del cuadro de Roland Garros deparó un camino dramático, con un enfrentamiento entre Djokovic y Nadal en los cuartos de final, aunque todos los aficionados lo consideraban la ‘final anticipada’. Nadal admitió que no era “favorito” por primera vez en París y además llegaba al duelo tras una dura batalla de más de cuatro horas ante el canadiense Felix Auger-Aliassime. En horario nocturno, el que menos favorece al tenis de Nadal (ya que el juego se hace más lento), el español jugó uno de sus mejores partidos que se le recuerdan en la Philippe Chatrier y venció a Nole, por entonces N° 1, por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (7-4), con remontada incluida en el último set.

Nadal alzando el trofeo del Abierto de Francia 2022, su último título

A los 36 años, continuó reescribiendo los libros de historia. Dio otro paso hacia la eternidad del deporte conquistando su 14º título de Roland Garros y 22° Grand Slam, al derrumbar en la final al noruego Casper Ruud, el 8° del mundo, por 6-3, 6-3 y 6-0, en 2h18m.

“Es difícil describir lo que siento, es algo complejo llegar acá con dolores, a los 36 años, en forma competitiva. No puedo estar más cómodo que con ustedes. No sé lo que va a venir, pero voy a seguir luchando, quiero seguir intentándolo”, declaró Rafa luego del partido, reconociendo que las dificultades físicas no le darían mucha más tregua. En definitiva, además, el del Abierto de Francia 2022 terminaría siendo su último título obtenido (este año, en julio, alcanzó la final del ATP de Bastad, pero cayó con el portugués Nuno Borges).

10-Reconocimiento olímpico

En esa suerte de viaje de despedidas que había emprendido hacía un tiempo, para Nadal se terminó otra etapa novelesca en París, durante los Juegos Olímpicos. Deportivamente, compitió en singles y dobles. En individuales cayó en la segunda ronda ante Djokovic (6-1 y 6-4). En dobles, el abrazo con el murciano Carlitos Alcaraz tras la derrota frente a los estadounidenses Austin Krajicek y Rajeev Ram por 6-2 y 6-4, por los cuartos de final de París 2024, marcó el final.

La despedida de Nadal en los Juegos Olímpicos de París 2024 CARL DE SOUZA - AFP

Claro que haber participado en el relevo de la antorcha junto con Nadia Comaneci, Carl Lewis y Serena Williams, a orillas del Sena, significó el mejor de los desenlaces para el Matador, un atleta que cruzó todos los límites y que se convirtió en una leyenda inspiradora.

El ciclo olímpico de Nadal comenzó hace dos décadas, en Atenas 2004, jugando dobles con Carlos Moya, luego su coach desde que el tío Toni Nadal decidió abrirse a otras aventuras. Se colgó dos medallas doradas del cuello, una en singles y otra en dobles. “Es muy emocionante que, en el lugar que más me importa (Roland Garros), haya sentido apoyo y un cariño incondicional que recibo cada vez que salgo a la cancha. Es una emoción interna difícil de explicar”, soltó Nadal en París, tras haber jugado por última vez en el court que lo posicionó como figura.