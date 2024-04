Rafael Nadal dijo que no está al 100 por ciento y que hoy no podría jugar en Roland Garros

Escuchar

“Para mí jugar en Madrid es siempre muy bonito. Estoy con ganas de jugar una vez más aquí. La semana ha sido, en algún aspecto, buena y, en algún otro, no tan buena. No estoy preparado para jugar al cien por cien, pero estoy preparado para salir a jugar mañana. Y eso es importante, jugar por última vez aquí en Madrid significa mucho. Porque sí, creo que sí será la última vez que juegue en Madrid”. De esta manera, con honestidad brutal, Rafael Nadal enfrentó los micrófonos de la prensa y mostró sus sentimientos de cara al debut en el Masters 1000 de la capital española, tan cercano y simbólico de su exitosa carrera. El mallorquín, de 37 años, y que desde hace un buen tiempo sufre el castigo de las lesiones, jugará ante el juvenil estadounidense Darwin Blanch, de 16 años.

Nadal, ganador en cinco ocasiones del Mutua Madrid Open, se refirió a su estado físico y a Roland Garros, su principal objetivo para esta temporada, la última de su carrera según ya ha dejado en claro en varias oportunidades. “No sé lo que va a pasar en las próximas tres semanas. Voy a estar peleando y haciendo todo para intentar jugar París. Si se puede, se puede. Y si no, no. No voy a jugar París tal y como estoy hoy. Esa es la realidad. Saldré a jugar allí si me siento capacitado para salir a jugar bien. No se acaba el mundo con Roland Garros, aunque ha sido el torneo más importante de mi carrera. Hay unos Juegos, en diferentes formatos, y no voy a hacer más de lo que pueda o tenga ilusión por hacer”, se sinceró el multiganador de Grand Slams.