Resonancia magnética y revelación: Novak Djokovic ganó el Australian Open desgarrado, según el director del torneo Craig Tiley

Novak Djokovic reescribió los libros de historia más notables del tenis al ganar su 22° trofeo de singles de Grand Slam. El domingo pasado, al derrotar en la final del Abierto de Australia al griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-6 (7-5), en 2h56m, el serbio sumó diez títulos en el Melbourne Park, igualó el récord que sólo tenía Rafael Nadal en cantidad totales de majors y recuperó el número 1 del ranking. Durante las dos semanas del torneo se debatió y se habló mucho sobre la molestia que Nole presentaba en la pierna izquierda (jugó casi todos los partidos con un vendaje): algunos desacreditaban dicha posibilidad argumentando que era imposible que luego jugara como lo hacía, sin obstáculos. Sin embargo, algunas horas más tarde se conoció un detalle muy fuerte.

El último domingo, Novak Djokovic besando el trofeo Norman Brookes Challenge Cup tras vencer a Stefanos Tsitsipas en la final del Australian Open WILLIAM WEST - AFP

El director del Abierto de Australia, Craig Tiley , reveló que Djokovic ganó el torneo pese a sufrir un desgarro de tres centímetros en la parte trasera del muslo izquierdo. El dirigente afirmó haber visto los estudios médicos que se realizó el balcánico en Melbourne. “He visto que tenía un desgarro de tres centímetros en su muslo (...) Hubo mucha especulación sobre si la lesión era verdad o no, pero vi los resultados y los médicos dirán la verdad”, reveló Tiley, en la cadena australiana de radio SEN Sportsday.

“Es difícil creer que alguien pueda hacer lo que hace (Djokovic) con este tipo de lesión, pero él es extraordinario”, apuntó Tiley, que el año pasado fue una de las personas que quedó en el centro de las polémicas tras la deportación de Nole del país luego de haber ingresado sin cumplir con la reglamentación sanitaria (no estaba vacunado contra el coronavirus).

Djokovic junto al director del Abierto de Australia, Craig Tiley

Después de derrotar al australiano Alex de Miñaur en los 8vos de final, Djokovic brindó una conferencia de prensa picante, en la que contó que ya no sentía ninguna molestia en la perna izquierda, repartió ironías para todos los que dudaban de su lesión y hasta apuntó, sin nombrarlo, a alguien del circuito que... podría ser Rafael Nadal. “Que sigan dudando los que quieran hacerlo. Cuando otros se lesionan son las víctimas, pero si se trata de mí, entonces estoy fingiendo”, sentenció Djokovic.

Nole también se refirió a lo que le sucedió en la edición 2021 de Australia, en la que sufrió una lesión en el músculo abdominal y, así y todo, obtuvo el título en Melbourne, venciendo al ruso Daniil Medvedev en la final: “Me parece interesante... No necesito probar nada a nadie. Pero tengo la resonancia magnética de este año y la del abdominal. Estarán en mi documental si tengo ganas de enseñarlas. Estoy acostumbrado a estas cosas y, sin duda, me dan más fuerza”.

El actual líder del ranking también se refirió a su obstáculo físico en los isquiotibiales de la pierna izquierda luego de derrotar al ruso Andrey Rublev en los cuartos de final de Australia. Lo hizo dentro del court, durante la clásica entrevista de 3-4 preguntas con el extenista estadounidense Jim Courier: “He estado conectado a máquinas más que a cualquier otra cosa, incluso más que a mi cama. Está funcionando. Extraño el tenis en mis días libres, pero tengo que ser inteligente”.

Novak Djokovic y una de las veces que fue atendido por el médico en el Australian Open: aquí, ante Grigor Dimitrov, en la tercera ronda Quinn Rooney - Getty Images AsiaPac

Tras la victoria del domingo ante Tsitsipas en la final, el coach de Nole, el croata Goran Ivanisevic, dijo que su pupilo pudo haberse despedido del certamen aussie en la tercera ronda, frente a Grigor Dimitrov: “Ese día Novak no podía ni moverse y él se empeñó en buscar tiros ganadores al segundo o tercer golpe de cada punto. Temía mucho ese partido porque Grigor siempre es un rival peligroso, pero se equivocó y echó una mano. A partir de ahí, el nivel de Djokovic fue espectacular”. Djokovic se impuso ante el búlgaro por 7-6 (9-7), 6-3 y 6-4.

Djokovic, que podrá jugar el US Open en agosto/septiembre tras levantarse en los Estados Unidos la obligatoriedad de estar vacunado contra el Covid-19 para entrar en ese país desde el 11 de mayo, reconoció que jugaba con un extra de motivación por la lesión. “Está concentrado en todo lo que hace, en cada minuto del día, en lo que come, lo que bebe, lo que hace y cómo lo hace. Ha pasado por mucho y no creo que nadie gane diez veces el torneo de Australia”, concluyó Tiley.

