Roland Garros: Diego Schwartzman llegó a los 50 triunfos en Grand Slams y eligió sus mejores partidos

PARIS – Pasó el primer examen para Diego Schwartzman en Roland Garros. En un torneo que se presenta complejo, porque le tocó un espacio repleto de grandes nombres en el cuadro principal, el argentino de mejor ranking del momento superó al ruso Andrey Kuznetsov, 227° del mundo e ingresado desde la clasificación, por 6-3, 1-6, 6-4 y 6-2. Aun sin brillar, vale siempre el hecho de haber ganado; quedará pendiente la mejoría para la próxima rueda, en la que se enfrentará con el español Jaume Munar, 91° del mundo.

Se trató del triunfo 50º de Schwartzman en torneos de Grand Slam. Un número redondito, que el Peque evaluó: “Hay momentos en los que me comentan de esas estadísticas, y no dejan de llamarme la atención. Porque, por más que tengo confianza en lo que hago, y sé que si juego bien puedo ganar muchos partidos, son cosas que nos ponen orgullosos del trabajo que venimos haciendo, de ver adónde estoy llegando. Ojalá pueda seguir subiendo en esas estadísticas. Y las sigo porque me dan una pauta de que uno está haciendo bien las cosas a través de los años”.

Consultado por LA NACION, Schwartzman recordó sus mejores partidos en las grandes citas: “Elijo el que le gané a Zverev en los octavos del US Open 2019, a Thiem aquí, en los cuartos de 2020, que me permitió entrar en el Top 10; a Kevin Anderson, en la segunda de Roland Garros 2018, es muy buena porque es un partido que no sé hoy cómo lo gané… A Cilic (en el US Open 2017), es otra victoria muy buena. Y no quiero dejar afuera un partidazo que jugué con Berrettini en Wimbledon (en 2019), que no gané, pero que fue muy importante para mí y para mi carrera, porque fue la primera vez que me sentí jugando bien en pasto”.

Lo mejor del partido

En una cancha 6 repleta, el Peque jugó “de local”, aclamado por el público francés que le prodigó varios “Allez, Diego” de aliento. Arrancó muy bien, hasta que una lluvia intensa y breve interrumpió el partido. Después del parate pareció volver desconcentrado, y el segundo set se le escapó en una ráfaga. Le costó retomar el control del juego, pero en el final del tercero tomó un break vital y encarriló lo que quedaba, para festejar luego de 2 horas y 41 minutos de combate.

Analítico como siempre, Schwartzman consideró: “Fue un partido un poco difícil, algo raro. No me sentí del todo cómodo, la cancha estaba lenta, se complicó con la llovizna, y él tiene un juego directo, de pocas pelotas, que me hicieron sentirme incómodo por momentos. Estuve algo fastidioso cuando las cosas no salían, pero lo bueno es que era a cinco sets, así que pude encontrar luego un buen nivel y sacarlo adelante”. En el momento de calificar su actuación, eligió ponerse un 6. “Porque hay que ganar y, más allá de las sensaciones, este es un deporte mano a mano en el que hay que prevalecer. Es importante ganar sin sentirse cómodo, pero es mejor ganar sintiéndose bien. Hoy lo saqué adelante, aunque las condiciones no me favorecían del todo. Tengo mucho margen para mejorar. Pasé de ronda y estoy contento por tener la chance de hacer las cosas mejor en los próximos días”.

Schwartzman llegó a los 50 triunfos en Grand Slams con su victoria del domingo sobre el ruso Andrey Kuznetsov Adam Pretty - Getty Images Europe

Roland Garros llega, además, en un momento del año que marca el final de una primera mitad de la temporada. Hasta aquí, Schwartzman considera que lo hecho ha sido positivo. “Los números que tengo son muy buenos. Estoy mejor en el Race (13º en la carrera al Masters) que en mi ranking (16º). Es cuestión de seguir ganando partidos como lo hice hasta Barcelona. Luego tuve un partido malo con Giron (en Roma) y en Madrid, con Dimitrov, él estuvo iluminado. También perdí partidos que tenía en la mano, contra Tsitsipas (en Montecarlo, estuvo 4-0 en el tercer set) y con Kokkinakis (en Miami), pero creo que las cosas están prolijas este año, tengo que seguir así. La confianza está bien. Vengo de unos días en Mallorca [estuvo entrenándose en la academia de Nadal], sintiendo la pelota. Acá no se trata de recuperar, sino de mejorar dentro de la cancha”, evaluó.

En todo caso, Schwartzman tomó una decisión: no mirar más los cuadros de los torneos para ver qué hay por delante. Eso, para no “jugar” mentalmente un partido antes del que tiene en lo inmediato; una derivación del “paso a paso”. Entonces, sólo piensa en el próximo objetivo: el español Munar. ¿Qué sería un buen Roland Garros en este contexto? “Ojalá llegue a la segunda semana. Es algo que pude lograr muchas veces en los últimos años y que te da mucha confianza, y genera respeto en los rivales. Llegar lo más lejos posible acá sería algo muy importante para mí”.

El revés de Schwartzman; en Roland Garros, el argentino buscará llegar a la segunda semana de acción Adam Pretty - Getty Images Europe

Luego, se refirió a la decisión que la ATP tomó de quitar los puntos en Wimbledon, como represalia a la determinación del Grand Slam británico de no permitir el ingreso de jugadores rusos y bielorrusos. “Cualquier decisión de ese tipo iba a ser difícil. Va a afectar a algunos, otros estarán más contentos; otra decisión hubiera afectado a otros. Es difícil entonces dejar a todos contentos, pero es la realidad que tenemos. Luego, los que quedamos en el medio somos los jugadores, que no tomamos las decisiones. Quedan varias semanas, pero tengo fe que se llegue a buen puerto y haya un Wimbledon normal”, expresó. De lo que suceda con el tercer Grand Slam británico pueden surgir cambios: un All England convertido en una exhibición podría hacer lugar a un replanteo, y que la gira europea de canchas lentas que se juega después del tour en pasto, pase a tener una importancia mayor a lo habitual.