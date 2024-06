Roland Garros: el precio de la victoria de Djokovic sobre Cerúndolo, el ascenso de Sinner y el posible final de una era

Escuchar

Demasiado elevado fue el precio que pagó Novak Djokovic por su victoria en los octavos de final sobre Francisco Cerúndolo en cinco sets. Más de cuatro horas y media terminaron por dañar aún más su rodilla derecha, y lo que era una molestia se convirtió en una lesión que lo obligó a bajarse de Roland Garros, sin la posibilidad de defender el título obtenido hace doce meses. Su salida, además, detonó un cambio en la cima del ranking mundial: desde el lunes próximo, Jannik Sinner será el 29º jugador que alcanza el número 1, y el primer italiano en lograrlo desde la puesta en marcha de la clasificación del ATP Tour, hace 51 años.

Djokovic, es cierto, había mostrado algunos signos de dolor durante el partido. Pero, de la manera en la que terminó el encuentro, nada hacía pensar que en realidad el problema se había agravado. Después de hacerse unos estudios, anunció su baja: “Jugué con el corazón y lo di todo y, por desgracia, debido a una rotura del menisco medial de mi rodilla derecha, mi equipo y yo tuvimos que tomar una decisión difícil después de un cuidadoso análisis y consulta”. El serbio debía enfrentarse con el noruego Casper Ruud, 7º del ranking, que avanzó entonces sin jugar a las semifinales, donde espera al ganador del duelo del miércoles entre el alemán Alexander Zverev y el australiano Alex de Miñaur.

Se abre, así, otro panorama. Lo primero: Roland Garros verá el domingo próximo un nuevo campeón, el primero desde que el propio Djokovic festejó por primera vez en París en 2016. Y el lunes, habrá un cambio de mando en el ranking. La lesión en la rodilla también le pondrá fin al reinado de 429 semanas –récord absoluto- de Nole en el circuito masculino. Ahora mismo, no hay certezas sobre cuánto tiempo estará el serbio fuera del circuito, si podrá acudir a Wimbledon, otro de sus torneos preferidos, o incluso si esta lesión podría llegar a comprometer su futuro. Sí está claro que dista de ser la mejor temporada de Djokovic: así como el año pasado arrasó con siete títulos, incluidos tres grandes, en 2024 no llegó siquiera a una final. En el ranking, son puntos que no se defienden y, lógicamente, le hacen perder terreno.

Quedan en acción cinco nombres para ir en busca de la corona. A los mencionados (Ruud –finalista en 2022 y 2023-, Zverev y De Miñaur) se suman dos pesos pesados: Sinner, que eliminó en cuartos a Grigor Dimitrov por 6-2, 6-4 y 7-6 (7-3), y Carlos Alcaraz, vencedor del griego Stefanos Tsitsipas por 6-3, 7-6 (7-3) y 6-4, en un enorme partido del murciano, cada vez más afianzado. El italiano y el español prometen para el viernes una semifinal de altísimo voltaje, con mucho en juego: uno de los dos será finalista por primera vez en París, y además sumará muchos y valiosos puntos. En estas instancias de los Grand Slams es donde, muchas veces, se deciden también los primeros puestos del ranking.

Sinner ya hizo buena parte de los deberes con un primer semestre de ensueño: campeón en Australia y en Miami, y semifinales en Indian Wells y Montecarlo, además de estar ya entre los cuatro mejores en el Bois de Boulogne. En el Race a Turín (el ranking desde enero, con la mira en las finales de fin de año), el italiano manda con comodidad, con casi 2000 puntos de ventaja sobre Zverev y Daniil Medvedev. Llegar a semifinales en París es un logro valioso, sobre todo si se tiene en cuenta, que el italiano llegó con lo justo en la parte física, por una dolencia en la cadera que lo había dejado fuera del Masters 1000 de Roma.

Carlos Alcaraz le ganó con claridad a Stefanos Tsitsipas y afrontará una semifinal de ensueño contra Sinner EMMANUEL DUNAND - AFP

Sinner se enteró de su ascenso apenas concluyó su partido contra Dimitrov, cuando Fabrice Santoro, recordado extenista francés y hoy entrevistador en el court central, le comunicó la baja de Djokovic. Sorprendido, el italiano comentó: “¿Qué puedo decir? Es el sueño de cualquier jugador convertirse en el número 1 del mundo. Por otra parte, ver que Novak ha tenido que retirarse aquí es una mala noticia, le deseo una pronta recuperación”.

Sinner ya había hecho historia como el tenista de mejor ranking de la historia de Italia cuando superó a Adriano Panatta, exnúmero 4 del escalafón. No hubo mucho más: el italiano ya piensa en lo que viene. “Estoy muy contento, pero dentro de dos días tengo un partido muy importante y estoy centrado en eso”, explicó, en referencia al choque contra Alcaraz. El historial entre ambos es muy parejo: 4-4, incluidos dos duelos en Grand Slams, con una victoria para el español en el US Open 2022, y otra para el italiano en Wimbledon, en esa misma temporada. “Es el partido que muchos quieren ver. Estoy seguro de que él mostrará su mejor tenis. Yo igual, así que veremos quién ganará. Hemos jugado grandes partidos y siempre me obliga a hacerlo en mi máximo nivel”, advirtió Alcaraz sobre su choque contra el italiano. “Será todo un desafío, pero me gustan este tipo de retos”, completó el español. El murciano tratará de dar un paso más: el año pasado, Djokovic frenó su envión en una recordada semifinal.

Sinner, Alcaraz, y una posible pulseada por el primer puesto COREY SIPKIN - AFP

Habrá que esperar para saber si Djokovic estará en condiciones de regresar y luchar por el primer puesto que ostentó tanto tiempo. El serbio, de 37 años, ya sabe que tendrá a dos rivales nacidos en el siglo XXI en esa batalla, porque además de Sinner, de 23 años, también está Alcaraz, nacido en 2003, con 21 recién cumplidos, y que ya ha pasado también por la cima del ranking. Este Roland Garros 2024 será el primero en veinte años sin Djokovic, Nadal o Federer en las semifinales. Por varias razones, es posible que esta temporada empiece a marcar el final de un ciclo inolvidable y el inicio de una nueva era.