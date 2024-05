Roland Garros: Iga Swiatek escapó del “vendaval” Osaka en un partidazo y continúa la defensa del título

Escuchar

Campeona en tres de las últimas cuatro participaciones en Roland Garros, Iga Swiatek era y es la gran favorita a continuar su reinado en el Bois de Boulogne. Sin embargo, la número 1 del mundo trastabilló en su camino y a nada estuvo de despedirse en la segunda rueda. La polaco protagonizó un partido de altísimo vuelo con otra ex líder del ranking, la japonesa Naomi Osaka, a la que superó por 7-6 (7-1), 1-6 y 7-5 en casi tres horas y después de salvar un match-point, para una batalla que despertó ovaciones en el Philippe Chatrier.

Bastante tuvo que luchar Swiatek para salir adelante. Salvó un set-point en el primer parcial, cuando estaba 4-5 y 30-40 con su saque, y en el tercer set estuvo 2-5, antes de comenzar una remontada de cinco games consecutivos, que incluyó un match-point salvado con el saque de Osaka, que estuvo 5-4 y ventaja en el tercer parcial.

El esfuerzo de Iga Swiatek para devolver uno e los tiros de Naomi Osaka Jean-Francois Badias - AP

“Honestamente, en ese momento no creía que tuviera la posibilidad de ganar. Pero no cambiaba en la idea de jugar lo mejor posible, de dar todo lo que tenía. Estuve muy enfocada en ese momento (en el 2-5 del tercer set) y en el final del partido. En los primeros dos sets no me sentía concentrada a pleno, sí cuando estaba abajo en la cuenta, con una presión más grande, pude recuperarme, nunca me di por vencida y eso hizo la diferencia”, expresó Swiatek.

En la cuenta de un partido intenso de principio a fin, y cambiante en la cuenta, Osaka tuvo más quiebres conseguidos, y totalizó 54 winners contra 37 de la número 1 del mundo; más pareja fue la cuenta de los errores no forzados, con 38 de la japonesa y 32 de Swiatek. La diferencia, claramente, estuvo en esos puntos decisivos, en los que la jugadora de Polonia estuvo más firme. Osaka estuvo en partido hasta el penúltimo game, cuando cedió su saque con una doble falta.

Osaka, ex número 1 del ranking y actualmente 134ª en la clasificación semanal, mostró una importante mejoría en su nivel, después de un largo parate, entre problemas de salud mental, primero, y para ser madre a mediados de 2023. La japonesa, de 26 años, estuvo muy cerca de dar uno de los grandes impactos del certamen, y dejó claro que, si consigue mantener la constancia en su juego, regresará a las etapas decisivas de los grandes torneos.

El choque entre Swiatek y Osaka, con cuatro títulos de Grand Slam cada una, era sin dudas el choque estelar de la segunda ronda y no decepcionó por su emoción e intensidad, en un cotejo disputado a techo desplegado. Campeona en París en 2020, 2022 y 2023, la polaca firmó una remontada casi épica para sacar pasaje a la tercera ronda, donde se enfrentará a la checa Marie Bouzkova (42ª) o a la croata Jana Fett (135ª). Osaka regresaba a Roland Garros después de dos años después, con la mochila de que nunca, en sus siete participaciones en el torneo ha conseguido ir más allá de una tercera ronda.

Osaka aplaude uno de los puntos de Swiatek; la japonesa estuvo cerca de dar uno de los grandes impactos de Roland Garros BERTRAND GUAY - AFP

“Posiblemente es el mejor partido que he jugado en mucho tiempo. Fue increíble, la atmósfera y porque creo que el público disfrutó un gran espectáculo. Me puse a llorar después del partido, pero después me di cuenta de que, hace un año, yo estaba mirando a Iga cómo ganaba este torneo mientras yo estaba embarazada, y entonces era un sueño volver a estar en forma para jugar contra ella, y creo que lo hice bien”, remarcó Osaka.

“Siento que soy mejor jugadora que antes, porque he trabajado en muchas cosas, pero al mismo tiempo es difícil, porque los resultados todavía no llegan. Estoy mejorando en cada torneo, tratando de darme fuerzas. La última vez que jugué contra Iga -en Miami- me dejó un set en cero, así que hoy que creo que lo hice mejor. Está claro por qué ella es la número 1 del mundo, en cómo jugó tan bien los puntos bajo presión. Se siente mal haber perdido, pero creo que aprenderé mucho de este partido”, agregó la japonesa.

La derecha de Swiatek en acción Jean-Francois Badias - AP

Swiatek, que tiene una muy buena relación con Osaka, saludó el regreso de la japonesa: “Jugó de manera estupenda. Me sorprendió un poco porque usualmente no se veía su mejor tenis en polvo de ladrillo, pero sus tiros fueron limpios, pesados, hoy. Me parece fantástico su regreso, por todo lo que ha tenido que pasar y porque es mamá, y supongo que es difícil volver después de la maternidad”. La número 1 pasó un examen mucho más difícil de lo esperado.

La cuarta jornada en París

En otro día pasado por agua, la actividad en Roland Garros estuvo prácticamente limitada a lo que se pudo jugar en los estadios techados, el Philippe Chatrier y la Suzanne Lenglen. Si el clima lo permite, este jueves jugarán tres argentinos: Sebastián Báez vs. Sebastian Ofner (Austria), Francisco Cerúndolo vs. Filip Misolic (Austria) y Tomás Etcheverry vs. Arthur Rinderknech (Francia).

Estos fueron los resultados:

Jannik Sinner (Italia, 2°) a Richard Gasquet (Francia) 6-4, 6-2 y 6-4

Carlos Alcaraz (España, 3°) a Jesper De Jong (Países Bajos) 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2

Andrey Rublev (Rusia, 6°) a Pedro Martínez (España) 6-3, 6-4 y 6-3

Stefanos Tsitsipas (Gracia, 9°) a Daniel Altmaier (Alemania) 6-3, 6-2, 6-7 (2-7) y 6-4

Coco Gauff (EE.UU., 3ª) a Tamara Zidansek (Eslovenia) 6-3 y 6-4

Ons Jabeur (Túnez, 8ª) a Camila Osorio (Colombia) 6-3, 1-6 y 6-3

Sofia Kenin (EE.UU.) a Caroline Garcia (Francia, 21ª) 6-3 y 6-3

LA NACION