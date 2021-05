Roland Garros: Naomi Osaka anunció su salida del abierto francés y explicó que sufre “períodos de depresión”

Aunque sólo jugó un partido, Naomi Osaka dejó una huella particular en este Roland Garros. La número 2 del mundo anunció este lunes su baja del abierto francés, en medio de la fuerte polémica que protagonizó por su negativa a participar en las conferencias de prensa, que son obligatorias para cada jugador solicitado por los medios, y alegó que sufre “períodos de depresión”.

El día después de su victoria sobre la rumana Patricia Maria Tig por la primera rueda, la tenista japonesa subió a su usuario de Twitter un comunicado en el que expresa: ”Hola a todos, esta es una situación que nunca hubiera imaginado o intentado imaginar hace unos días. Lo mejor para el torneo, para las otras jugadoras y para mi bienestar, es que me retire (de Roland Garros ) para que cada uno pueda volver a concentrarse en el tenis”.

“Nunca fue mi intención distraer a nadie, acepto que mi momento no fue el ideal y que el mensaje podría haber sido más preciso. Lo más importante es que nunca quise trivializar la salud mental o referirme a tomarlo a la ligera. La verdad es que he sufrido largos períodos de depresión desde el US Open 2018, y llevo bastante tiempo luchando con eso. Cualquiera que me conoce sabe que soy introvertida, y todos los que me han visto en los torneos han visto que suelo llevar grandes auriculares que me ayudan a calmar mi ansiedad social”, remarcó Osaka.

La japonesa Naomi Osaka tras su triunfo ante la rumana Patricia Maria Tig MARTIN BUREAU - AFP

Y luego señaló: “En cuanto a la prensa de tenis, siempre han sido amables conmigo (y quiero disculparme con todos aquellos periodistas que se han sentido heridos), no soy una persona que se exprese con facilidad, y he sentido mucha ansiedad antes de tener que sentarme frente a la prensa de todo el mundo. Me pongo muy nerviosa y siento que es muy estresante tener que comprometerme y dar las mejores respuestas que puedo. En París me he sentido vulnerable y ansiosa, y pensé que lo mejor para mí era tratar de evitar las conferencias de prensa. Lo anuncié antes del torneo y lo pedí de manera privada a los organizadores. Voy a tomarme un tiempo fuera de las canchas ahora, pero cuando sea el momento, quiero hablar con el Tour y revisar situaciones que sean mejores para los jugadores, la prensa y los seguidores”.

Antes del torneo, Osaka anunció a través de las redes su decisión de no acudir a las conferencias de prensa en el Abierto francés. Los organizadores del certamen le impusieron una multa de 15.000 dólares, una cifra similar a la que cualquier jugador debe abonar por no presentarse ante los medios en un Grand Slam, pero que es un monto insignificante para una figura que recibe millones de dólares de parte de sus sponsors particulares. Pero lo más grave era que la organización de los cuatro Grand Slams la advirtió con aplicar el reglamento y que podría ser descalificada del torneo si insistía en sostener su postura.

Naomi Osaka durante le partido con Patricia Maria Tig en Roland Garros MARTIN BUREAU - AFP

En ese primer comunicado, la japonesa dijo que no aceptaría requisitorias periodísticas para “cuidar su salud mental”. Incluso se anticipó al posible castigo y les mandó un mensaje a los organizadores. “Espero que el considerable monto con el que seré multada sea destinado a una entidad benéfica de salud mental”, dijo.

En su primera carta, sobre las razones para negarse a la charla con los periodistas, explicó: “A menudo tuve la sensación de que la gente no tiene la menor consideración por la salud mental de los deportistas y eso me choca cada vez que estoy en una conferencia de prensa en la que participo”.

Osaka sólo respondió un par de preguntas al animador del torneo en el court central luego de su victoria del domingo sobre Tig. “Espero que con el transcurrir de los partidos esté mejor sobre polvo de ladrillo; trabajo para ello. Es una cancha preciosa, sólo jugué dos partidos aquí”, declaró escuetamente antes de abandonar el estadio Philippe-Chatrier. Luego, como había advertido, no acudió a la rueda de prensa. Y este lunes decidió ponerle fin a su presencia en el segundo Grand Slam del año.