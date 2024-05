Roland Garros suspendió el homenaje que tenía preparado para Rafael Nadal luego de que el español dejara la puerta abierta para el futuro

Escuchar

El mundo del tenis se enfoca en Roland Garros imaginando que será la última vez en el Bois de Boulogne de Rafael Nadal , el 14 veces campeón. Sin embargo, en las últimas horas, el español sorprendió dejando una puerta abierta. “Hay grandes opciones de que sea mi último Roland Garros. No puedo decirlo al 100%, nadie sabe qué puede pasar. He atravesado un largo proceso de recuperación. Ahora voy mejor que hace un mes. Así que no quiero cerrar la puerta al 100%”, expresó el Matador.

Esa declaración hizo modificar los planes de los organizadores del Grand Slam francés, que le tenían preparado un homenaje a Nadal. Amelie Mauresmo , número 1 del mundo en 2004 y directora del Abierto de Francia, confirmó que se alteró lo que tenían pensado luego de que Nadal jugara su último partido. “Como pueden imaginar, teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos para que haga nada. Es su decisión si quiere tener una ceremonia adecuada o un adiós y una despedida adecuada. Así que no lo haremos este año”, contó la extenista.

Nadal llegó el lunes pasado a París y desde entonces no dejó de entrenarse para debutar en Roland Garros ALAIN JOCARD - AFP

Por la primera ronda de Roland Garros, Nadal se medirá este lunes frente al número 4 del mundo, el alemán Alexander Zverev, flamante campeón del Masters 1000 de Roma. El encuentro, en el estadio central Philippe Chatrier, está programado para el tercer turno (la acción comienza desde las 7 de la Argentina), tras dos partidos del cuadro individual femenino: la estadounidense Sachia Vickery (124°) vs. la tunecina Ons Jabeur (9°) y la polaca Iga Swiatek (1°) vs. la francesa Leolia Jeanjean (158°).

Aunque la posibilidad de que pierda es real, sobre todo teniendo en cuenta el poderío actual de su rival, Nadal avisó que prefiere no tener homenajes. Fue en 2005 cuando el imperio de Nadal sobre el polvo de ladrillo parisino comenzó, venciendo a Mariano Puerta en la final (luego, el argentino daría positivo en un control antidopaje). Desde entonces, sólo cinco veces el mallorquín no pudo festejar: en 2009 (Roger Federer), en 2015 (Stan Wawrinka), en 2016, 2021 y 2023 (Novak Djokovic), con la salvedad de que el año pasado no pudo intervenir. Al borde de los 38 años -los cumplirá el próximo 3 de junio-, Nadal regresa al Bois de Boulogne con incertidumbre, ilusión y expectativa.

Mauresmo, durante el sorteo de los cuadros, junto con la excampeona de atletismo francesa Marie-José Perec y Gilles Moretton, director de la Federación Francesa de Tenis Thibault Camus - AP

¿Puede ir Rafa en busca de la 15ª corona? Ese es el objetivo de máxima en este Roland Garros 2024. En otras temporadas, era una meta que lograba convertir en algo rutinario, casi lógico, cuando obligaba a los rivales a jugar por el segundo puesto. Ahora, es una incógnita. Nadal llegó el lunes pasado a París y, tan pronto como dejó las valijas, entró en el court central a entrenarse. En estos días practicó con Sebastian Korda, Holger Rune, Mariano Navone, Stan Wawrinka y Daniil Medvedev, en una exigencia de menor a mayor. “No puedo predecir qué tipo de emoción voy a tener acá. Sólo quiero disfrutar cada día”, apuntó el zurdo de Manacor, uno de los mayores competidores de la historia.

Rafael Nadal entrenándose en el Philippe Chatrier EMMANUEL DUNAND - AFP

John McEnroe, leyenda estadounidense, presente en Roland Garros como comentarista de la cadena Eurosport, se refirió a la figura de Nadal, según consignó el diario español Marca: “Rafa tiene que hacer lo que le de la gana. A él le encanta competir y si pierde con Zverev no quiere decir que se pierdan todos sus récords en Roland Garros. Puede que le haya llegado el momento de ser padre y a todos les ha llegado el momento. Quizás me equivoque y sea capaz de hacer algo especial aquí. Es un interrogante saber cómo se recuperará su cuerpo con el paso de las rondas. Si gana por un lado será una sorpresa y por otro no. Si hace diez años me preguntan cuántas veces iba a llevarse el trofeo hubiera dicho cuatro o cinco. Gente como él, Novak o Roger son Superman”.

LA NACION