Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, las victorias argentinas del día en Roland Garros

Terminó el segundo día de acción en Roland Garros, con un balance de dos triunfos y dos derrotas. El saldo positivo llegó de la mano de Sebastián Báez (20° del ranking) y Francisco Cerúndolo (27°); como contraparte, se despidieron Pedro Cachin (108°) y Julia Riera (115ª).

En la cancha 9, Báez debió batallar por casi cuatro horas para eliminar al brasileño Gustavo Heide (174°), ingresado desde la clasificación, con parciales de 4-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-3. Todo, dentro de un duelo cambiante, en el que el argentino totalizó 48 tiros ganadores y 47 errores no forzados; Heide estuvo a la par en winners (45), pero acumulo 73 desaciertos que le marcaron la puerta de salida. Un triunfo más trabajado que lucido el del jugador surgido en Billinghurst.

En la segunda rueda, Báez irá contra el austríaco Sebastian Ofner (45°), en el primer duelo entre ambos. Es la segunda vez que el bonaerense llega a la segunda ronda en Roland Garros, después de 2022, aunque en otros Grand Slams sí le fue mejor, ya que consiguió trepar hasta la tercera ronda en el US Open del año pasado y en el Australian Open de esta temporada.

“Ganar partidos como el que gané hoy te da una inyección de confianza, importa también en lo anímico. En definitiva, en los Grand Slams, es lo que más predomina porque si llegas a un quinto set a veces lo tenístico pasa ahí a un segundo plano”, evaluó Báez.

Menos problemas tuvo Cerúndolo, que resolvió por la vía rápida su cotejo ante el alemán Yannick Hanfmann (85º), al que se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4, en una hora y 58 minutos de juego. El jugador porteño marcó el dominio desde el comienzo, se sostuvo con su servicio (gano el 73% de sus primeros servicios), sólo sufrió un quiebre, y tomó cinco veces el saque de su rival. Más consistente, sumo 27 tiros ganadores y 28 errores no forzados, contra 17 winners y 29 equivocaciones del germano.

“Contento, fue un buen partido de principio a fin. Jugué bien, como lo había hecho en Madrid o en Roma. Saqué bien, sólo tuve un mal game en el primer set, y no tuve más problemas, esa fue una de las claves del partido. Me empecé a sentir con mejores sensaciones al final del primer set, con más confianza en mis tiros”, le dijo Cerúndolo a ESPN.

“Mi juego se caracteriza por ser agresivo, por tener el dominio del punto, por buscar siempre el dominio. Tengo muchos días buenos que me permiten ganar buenos partidos y otros que son bastante malos y me generan unas derrotas que no me gustan. He intentando mejorarlo, y hoy fue de los buenos”, amplió el 27° del ranking, que se enfrentará en segunda con el austríaco Filip Misolic (243°), que después de pasar la qualy derrotó al finés Otto Virtanen por 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-2. Para Cerúndolo, la misión aquí será igualar al menos los octavos de final que alcanzó el año pasado.

Puño en alto para Fran Cerúndolo

En cambio, Pedro Cachin poco pudo hacer frente al estadounidense Tommy Paul (14°), que lo derrotó por 6-2, 6-3 y 6-1, en poco menos de dos horas de juego. El de Bell Ville sólo sumó 2 triunfos y acumula 14 caídas en lo que va de la temporada.

Por la rama femenina, fue debut y despedida para Julia Riera. La jugadora de Pergamino, que se estrenaba en el cuadro principal de un Grand Slam, fue claramente por la rumana Irina Camelia Begu (127°), una adversaria mucho más experimentada, que se impuso por 6-2 y 6-2 en 70 minutos de acción.

Este martes, será el turno de la presentación para Tomás Martín Etcheverry (29°), que luego de llegar a la final de Lyon irá contra el local Arthur Cazaux (77°). Además, Mariano Navone (31°) se enfrentará con el español Pablo Carreño Busta (1049°); Federico Coria (71°) tendrá un duro examen contra Taylor Fritz (12°), y Román Burruchaga (144°), tras pasar la qualy, jugará contra el alemán Jan-Lennard Struff (41°). Por el certamen femenino, María Lourdes Carlé (82ª) se medirá con la belga Elise Mertens (27ª), y Nadia Podoroska (59ª) tendrá como rival a la bielorrusa Victoria Azarenka (21ª).

