Tres son multitud: Sinner y Alcaraz van por el título en Wimbledon, pero Djokovic todavía no se rinde

Escuchar

Los jóvenes acechan al último bastión de un ciclo inolvidable. Acaso Londres, un torneo simbólico por donde se lo mire, sea el escenario más propicio para consolidar un cambio de guardia en ciernes. La gira de seis semanas del circuito sobre el verde césped tiene su epicentro en Wimbledon, al sur de Londres, donde el All England recibe desde este lunes a los mejores del mundo del tenis. La magia de siempre sobrevuela los pasillos del court central y una página en la historia está en blanco, a la espera de los vencedores que surgirán dentro de dos semanas.

Conquistar Wimbledon es un privilegio singular, reservado a muy pocos. Desde 2003, alcanzan los dedos de una mano para contarlos: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray y Carlos Alcaraz. Para el joven de El Palmar, el recuerdo es fresco: hace doce meses, se abrazó a la gloria al desbancar a Djokovic. Una actuación formidable del español le impidió al serbio completar el Grand Slam calendario, esa hazaña que nadie logra en más de medio siglo: Rod Laver fue en 1969 el último en ganar los cuatro grandes en un año. Tampoco habrá un campeón unánime este año, después de que Jannik Sinner festejó en Australia y Alcaraz lo hizo en Roland Garros.

Novak Djokovic, durante uno de los entrenamientos en el All England Lawn Tennis & Croquet Club GLYN KIRK - AFP

Los dos ganadores de majors en 2024 son de la nueva generación. ¿Seguirá esa tendencia? ¿O le queda algún as a Novak Djokovic para jugar sobre el tapete verde? El serbio está en Londres con el peso de sus siete coronas en el All England, aunque todavía convaleciente, después del desgarro de menisco que sufrió en París durante su triunfo en cinco sets sobre Francisco Cerúndolo, y que lo obligó a alejarse de París sin presentar batalla en los cuartos de final de Roland Garros. No dudó el balcánico en someterse de inmediato a una cirugía reparadora y la rodilla derecha parece responder en buena forma. Y no tiene pensado ajustar su juego para proteger esa parte de su cuerpo. “No me veo conteniéndome. No me veo calculando o siendo un poco más precavido con mis movimientos. No creo que eso suceda. Realmente voy con todo. Así he jugado toda mi carrera”, contó Djokovic en la conferencia de prensa antes del torneo. Es una apuesta de riesgo: a la vuelta de la esquina están los Juegos Olímpicos, un objetivo que falta en la poblada vitrina del actual número 2 del ranking.

Novak Djokovic, pensativo, con el aparatoso vendaje preventivo que luce para proteger la rodilla derecha Kirsty Wigglesworth - AP

Hasta aquí, el serbio ha estado lejos de repetir lo conseguido en un 2023 de ensueño. Con 37 años, en esta temporada aún no consiguió llegar a ninguna final. Pero Wimbledon, se sabe, es un lugar especial para Nole, ese torneo que ambicionó ganar desde siempre, y que obtuvo por primera vez en 2011, hace ya 13 años. “Tengo un increíble deseo de jugar, de competir. Pensar en perderme Wimbledon no se sintió bien. No quise lidiar con eso”, aceptó. Apuró la marcha y cuatro semanas después de la lesión se siente optimista: “Todos los días que he pasado aquí –entrenando- me dan señales positivas y me alientan a pensar que lo puedo hacer. No vine para disputar un par de rondas y demostrarme a mí y otros que puedo competir con uno o dos encuentros. Realmente quiero ir por el título”. De lograrlo, elevará a 25 su propio récord de títulos de Grand Slam. Como número 2 del mundo, Djokovic lidera la parte baja de la llave, y se estrenará frente al checo Vit Kopriva (123º), ingresado desde la clasificación.

Todo listo para empezar The Championships a partir de este lunes GLYN KIRK - AFP

Por la parte alta del cuadro, podría haber una semifinal imperdible entre Alcaraz y Sinner. Hace unas semanas, el español pasó al frente (5-4) en el historial entre ambos al vencer en un partidazo de cinco sets en la antesala de la final de Roland Garros. El italiano, subido al número 1 del ranking, dio muestras de su evolución en pasto al ganar hace unos días en Halle, uno de los torneos más importantes en esta superficie. En los últimos dos años, su ascenso en Wimbledon encontró el mismo freno: Djokovic, con el que perdió en los cuartos en 2022 y en las semifinales en 2023.

Ahora, Sinner, confía en que haber obtenido su primer título sobre hierba le haya servido para ir a la conquista de Wimbledon. “Estoy contento por cómo jugué la semana pasada. Estoy tratando de encontrar una buena forma aquí. Siento que, especialmente en pasto, cuando tienes confianza en ti mismo, te puede ayudar. El año pasado llegué a semifinales aquí, así que sé que puedo jugar un buen tenis en esta superficie. Obviamente, cada año es un poco diferente”, comentó. Su estreno será el lunes, ante el experimentado alemán Yannick Hanfmann (95º). En la segunda rueda podría tocarle un escollo más incómodo: su compatriota Matteo Berrettini, subcampeón de Wimbledon en 2021.

Jannik Sinner busca conquistar Wimbledon por primera vez GLYN KIRK - AFP

El grupo de candidatos centrales se completa con Carlos Alcaraz, el defensor del título. Como el año pasado, el sorteo ha deparado que Djokovic y Alcaraz solo puedan enfrentarse en la final. El año pasado logró adaptar muy rápido su juego al césped, en dos torneos, y ganó Queen’s y en el All England. Esta vez llega con un adiós temprano en la segunda rueda del certamen londinense. “Tras mi derrota en Queen’s, desde el día siguiente comencé a trabajar en mis desplazamientos, mis golpes, para sentirme más cómodo en la hierba. Hice muy buenos entrenamientos con grandes jugadores, puedo decir que estoy preparado”, comentó el murciano. Su estreno será ante el estonio Mark Lajal (269°).

En cuanto a la vieja guardia, hay una ausencia concreta: Rafael Nadal, con 38 años, decidió saltarse Wimbledon para enfocarse en los Juegos Olímpicos de París, que comenzarán dentro de cuatro semanas. No le sobra físico al zurdo de Manacor, que obviamente ha decidido ser muy selectivo con los torneos en su última temporada, y por eso apuntará con todo a su regreso a París, que incluirá el dobles junto a Alcaraz.

¿Sobre nieve? No. Carlos Alcaraz y su cuerpo técnico caminan sobre los cobertores de cancha del All England John Walton - PA

Y hay otro grande en duda: Andy Murray. El hombre que terminó con los 77 años de sequía inglesa en el All England, con su título en 2013 (repitió tres temporadas después), fue operado hace una semana por un quiste que afectaba la movilidad de su pierna derecha. Si logra recuperarse, se presentará el martes contra el checo Tomas Machac. Además, recibió una invitación, junto a su hermano Jamie, para participar también en el dobles que inicia más tarde en la semana. “Han sido 10 días complicados”, admitió el escocés, que jugó un set de práctica el domingo. “Salió muy bien, pero aún no tengo la sensación de estar al 100 por ciento en mi pierna”, agregó. Este lunes volverá a exigirse, y allí decidirá si está en condiciones de jugar en un torneo que lo espera para rendirle pleitesía.

Un panorama distinto

En la rama femenina, y a diferencia de los hombres, todo luce muy abierto. Los últimos siete Wimbledon han visto a seis campeonas distintas, incluida Marketa Vondrousova, que el año pasado se convirtió en la primera ganadora sin ser preclasificada, desde el puesto 42º del ranking. Iga Swiatek, la número 1 del mundo, es la candidata natural, pero sus resultados en césped están por ahora por debajo de los que logra en las otras superficies. Ha jugado muy poco en el tapiz verde y su mejor actuación en Wimbledon fueron los cuartos de final hace un año. “En cualquier torneo es difícil considerarme como una sorpresa. Pero seguro tengo que concentrarme aquí para aprender a jugar el mejor tenis posible, sin pensar en mi ranking”, explicó la polaca.

Coco Gauff e Iga Swiatek, finalista y campeona, respectivamente, en la final de Roland Garros; ambas vuelven a partir como favoritas en el pasto londinense Thibault Camus - AP

No sería para nada llamativo si la vencedora es Coco Gauff, la 2ª del ranking, que alcanzó los octavos de final cuando tenía 15 años, con una recordada victoria sobre Venus Williams. “Estoy muy tranquila. El año pasado no tuve un gran resultado –cayó en primera ronda-, así que no puedo hacerlo peor... Solo lo puedo hacer igual o mejor”, señaló la campeona del último US Open. Ese título en Nueva York pareció ser un desahogo para Gauff, que de allí en más mostró más confianza en su juego. “Creo que he crecido mucho, pero sé que todavía no estoy ni cerca de lo que puedo alcanzar”, se anima la estadounidense, de apenas 20 años.

La participación argentina

Habrá diez jugadores de nuestro país este año en Wimbledon. Este es el programa para cada uno de ellos:

Lunes:

Sebastián Báez (18°) vs. Brandon Nakashima (65°)

Mariano Navone (32°) vs Lorenzo Sonego (54°)

Nadia Podoroska (65ª) vs. Dayana Yastremska (27ª)

Martes:

Julia Riera (106ª) vs. Marie Bouzkova (40ª)

María Lourdes Carlé (87ª) vs. Katie Volynets (69ª)

Francisco Comesaña (122°) vs. Andrey Rublev (6°)

Federico Coria (72°) vs. Adam Walton (101°)

Facundo Díaz Acosta (67°) vs. Cameron Norrie (42°)

Francisco Cerúndolo (30°) vs. Roman Safiullin (44°)

Tomás Martín Etcheverry (31°) vs. Luca Nardi (75°)