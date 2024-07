El cambio de guardia en la cima del tenis y la última frontera de Djokovic: todo lo que dejó la final de Wimbledon

Escuchar

Un vistazo a las últimas consagraciones indica que Novak Djokovic, el último bastión del Big 3 que gobernó el tenis masculino por casi dos décadas, celebró en uno de los últimos cinco Grand Slams (US Open 2023). Carlos Alcaraz conquistó tres (Wimbledon 2023 y 2024, y el reciente Roland Garros), y Jannik Sinner estrenó su casillero en el Australian Open. Para encontrar un panorama semejante en las grandes citas sin el dominio hegemónico del serbio, Rafael Nadal o Roger Federer, hay que viajar más de 20 almanaques hacia atrás, cuando el imperio empezaba a amanecer, y el nombre de Federer se mezclaba con Andre Agassi, Andy Roddick, Gastón Gaudio y Juan Carlos Ferrero, hoy coach del flamante bicampeón en el All England. El inexorable cambio de guardia, porque el reloj es el único imbatible, se hace más palpable y concreto.

La final entre dos reyes del césped enseñó la potencia y la frescura del murciano por sobre la sapiencia del séptuple campeón, arrollado por el prodigio juvenil en sets corridos. Alcaraz se cargó una marca notable: desde ayer, es apenas el sexto jugador que conquistó Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada, un logro conocido como el Channel Slam, por los torneos ubicados a un lado y otro del Canal de la Mancha. Es un logro muy difícil, por el fuerte cambio de superficie, del lento polvo de ladrillo al pasto, que incluye además cambios en los golpes, los efectos y en los desplazamientos del jugador.

El momento de la consagración: Carlos Alcaraz grita mientras Djokovic se lamenta Alberto Pezzali - AP

¿Quiénes son los otros que lo consiguieron? Todos históricos: Rod Laver, Björn Borg (tres veces), Nadal (dos), Federer y Djokovic. “Todavía no me considero un campeón, pero estoy construyendo mi camino”, expresó el murciano con humildad. Ha conseguido muchísimo con apenas 21 años, pero siente que todavía puede alcanzar muchísimo más. Su horizonte es todavía muy lejano: “No importa si gané cuatro Grand Slams con 21 años. Al final de mi carrera, quiero sentarme en la misma mesa que los grandes. Ese es mi objetivo”.

En el ranking no hubo mayores cambios, porque Djokovic y Alcaraz, al repetirse los resultados del año pasado en Wimbledon, mantuvieron los puntos correspondientes. Sigue arriba el italiano Jannik Sinner, seguido por Nole y Alcaraz. El serbio es uno de los tres jugadores de mayor edad del Top 100, con 37 años, a la par de Gaël Monfils (30º) y Fabio Fognini (76º). El circuito ha rotado, y entre los 100 mejores hay 16 jugadores mayores de 30 años y 17 Sub-23, y dentro de este último grupo, además de Alcaraz, aparecen Sinner (1º), Ben Shelton (14º), Lorenzo Musetti (16º, semifinalista en el All England) y Holger Rune (17º), todos instalados dentro del Top 20.

El resumen de la final

Si se toman en cuenta sólo los resultados desde enero pasado –la Carrera hacia el Masters de Turín-, Djokovic retrocede hasta el sexto escalón, mientras que Sinner sólo aventaja a Alcaraz por 250 puntos. En favor del italiano juega su gran arranque de 2024, ya que salió victorioso del Australian Open, Rotterdam, Miami y Halle. Si no sucede nada raro, uno de ellos será el número 1 del mundo al final de esta temporada.

“Es bueno para el tenis tener nuevas caras que ganan las cosas importantes y luchen por los grandes torneos”, afirmó Alcaraz. “Estoy muy contento de tenerlo ahí [a Sinner]. Como ya dije muchas veces, tenemos una rivalidad muy buena. Creo que es algo genial para el deporte, para el tenis y creo que también para los jugadores”.

Alcaraz recibe el trofeo de manos de Kate, la Princesa de Gales Aaron Chown - PA Images - PA Images

Djokovic no ha podido retener dos de sus grandes escenarios: Australia (10 títulos) y Wimbledon (7 coronas). El césped londinense era (es) un territorio vital para Djokovic, que hizo cuanto pudo por reconquistarlo. Lo que hizo en este torneo es más que notable: llegó con lo justo en lo físico, apenas días después de ser operado en la rodilla derecha por un desgarro de menisco. Aun a marcha forzada, se abrió paso hasta la final, aunque Alcaraz no mostró contemplación en el duelo por el título. “Tengo que estar muy orgulloso. Siento un poco de decepción porque el partido acaba de terminar, pero cuando reflexione sobre estas últimas cuatro semanas, y por todo lo que he pasado con mi equipo y familia, seguramente estaré muy satisfecho”, aceptó el balcánico durante la premiación.

Para el retiro todavía falta. “Este no ha sido mi último Wimbledon, espero jugar no sé hasta cuando, si sigo manteniendo el nivel”, advirtió. Sin embargo, en lo numérico, la situación no es buena. Desde la obtención de su primer título, en Amersfoort 2006, es la primera vez que Djokovic llega a esta etapa de la temporada sin un solo trofeo. Por otra parte, le queda un intento en Fushing Meadows para evitar una sequía poco frecuente: en los últimos 13 años, sólo en 2017 no ganó ningún Grand Slam.

El saludo en la red y el reconocimiento de Djokovic para Alcaraz BEN STANSALL - AFP

El serbio tiene por delante una última frontera. El oro olímpico es el único trofeo ausente en su vitrina de leyenda. Consiguió la medalla de bronce hace 16 años, en Pekín; Nadal, en plena forma en aquel agosto chino, le impidió llegar a la final. Juan Martín del Potro le negó el bronce en Londres 2012 y lo hizo retirarse entre lágrimas en la primera ronda en Río 2016, y en Tokio, hace tres años, perdió sus últimos dos partidos, ante el campeón Zverev y el español Carreño Busta, para irse fuera del podio.

“Tengo la intención de estar en los Juegos y conseguir una medalla para mi país. Espero poder encontrar mi mejor tenis, porque adoro los Olímpicos. Llegar a esta final me da un empujón de confianza, pero no me veo al nivel del mejor jugador del mundo ahora mismo. Voy a tener que jugar mucho mejor para vencer a estos jóvenes en estos grandes torneos y en los Juegos. Durante mi carrera he aprendido ante la adversidad, a levantarme más fuerte y aprender. Es lo que voy a hacer”, reflexionó el legendario Nole.

El revés de Alcaraz, en acción en una final en la que el español rindió en gran nivel Mosa'ab Elshamy - AP

París lo espera para su quinta y, seguramente, última participación olímpica. Será en un Roland Garros inusual: todo se resolverá en una semana, con partidos al mejor de tres sets, y algunas ausencias. Es un torneo de pronóstico difícil, y a Djokovic le queda la luz de la experiencia para ir en busca de otra porción de gloria.

Así está el ranking mundial después de Wimbledon:

Jannik Sinner 9570 puntos

Novak Djokovic 8460

Carlos Alcaraz 8130

Alexander Zverev 7015

Daniil Medvedev 6525

Alex de Miñaur 4185

Hubert Hurkacz 4105

Andre Rublev 4070

Casper Ruud 4030

Grigor Dimitrov 3770

Los argentinos

19. Sebastián Báez 2020

32. Tomás Martín Etcheverry 1295

33. Francisco Cerúndolo 1280

36. Mariano Navone 1242

69. Federico Coria 776

77. Facundo Díaz Acosta 743

96. Camilo Ugo Carabelli 645

100. Francisco Comesaña 612