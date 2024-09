US Open 2024 hoy: partidos y cómo está el cuadro

Escuchar

Este domingo continúa el US Open 2024, el cuarto y último Grand Slam de la temporada, con los primeros partidos de octavos de final de los torneos femenino y masculino. Cada jornada en Flushing Meadows, Estados Unidos, comienza a las 12 (hora argentina) y los duelos se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2 y ESPN 3. Ambos canales se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en la plataforma digital Disney+ también se pueden ver los encuentros.

En ambos campeonatos hay cuatro cruces previstos. En el de varones el ruso Andrey Rublev (6°) se mide con el búlgaro Grigor Dimitrov (9°) desde las 13 (hora argentina) en el estadio Arthur Ashe. En ese mismo escenario, pero desde las 20, el estadounidense Francés Tiafoe (20°) choca con el australiano Alexei Popyrin (28°). En el Louis Armstrong, desde no antes de las 14 juegan el noruego Casper Ruud (8°) vs. el norteamericano Taylor Fritz (12°) y, a continuación, el local Brandon Nakashima vs. el alemán Alexander Zverev (4°).

En el torneo ya no están Carlos Alcaraz y Novak Djokovic. El español perdió en la segunda ronda con el neerlandés Botic van de Zandschulp por 6-1, 7-5 y 6-4 mientras que el balcánico fue superado en la tercera etapa por el Popyrin por 6-4, 6-4, 2-6 y 6-4. Tampoco hay argentinos en la pelea por el título a raíz de que los nueve que estaban en el cuadro principal fueron eliminados. Quien más lejos llegaron fueron Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña a la tercera fase y se despidieron a manos del Zverev y Fritz

El cuadro masculino del US Open 2024

La parte alta del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro masculino del US Open 2024 US Open

En el campeonato de mujeres el duelo estelar es el de la norteamericana Coco Gauff (3ª), defensora del título, vs. su compatriota Emma Navarro. El partido inicia no antes de las 15.30 (hora argentina) en el estadio Arthur Ashe. Allí mismo, desde no antes de las 22, la china Qinwen Zheng (7ª) juega ante la croata Donna Vekic (24ª). En el recinto Louis Armstrong la española Paula Badosa (6ª) juega ante la china Yafan Wang desde las 12 mientras que no antes de las 20.30 arranca el duelo entre la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª) y la belga Elise Mertens (33ª).

En el cuadro principal del campeonato femenino ya no hay tenistas argentinas porque Nadia Podoroska perdió con Diana Shnaider por 6-0 y 6-1; la joven marplatense Solana Sierra cedió ante la alemana Tatjana Maria por 6-2 y 6-3; y Lourdes Carlé batalló frente a la la ucraniana Elina Svitolina (27ª) pero cayó por 3-6, 6-3 y 6-4.

El cuadro femenino del US Open 2024

La parte alta del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

La parte baja del cuadro femenino del US Open 2024 US Open

