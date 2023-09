escuchar

Novak Djokovic es otra vez campeón de US Open. Y de Grand Slam. Y cada vez sorprende menos. Parece imbatible aún con 36 años. Se mantiene en plenitud y está más vigente que nunca. El serbio derrotó por 6-3, 7-6 (5) y 6-3 a Daniil Medvedev en la definición de este domingo y, de esta manera, consiguió su cuarto Grand Slam estadounidense y el 24° en general. Ningún tenista ganó tanto como él. Ni en hombres ni en mujeres, rama en la que Margaret Court se consagró la misma cantidad de veces (Serena Williams quedó atrás con 23 coronaciones y Rafael Nadal, por debajo con 22).

En su discurso como campeón, Djokovic le rindió homenaje a Kobe Bryant, el astro del básquetbol fallecido en un accidente de aviación en enero de 2020, y que lucía el 24 en su camiseta de Los Angeles Lakers. Ese número, el 24, es el mismo que hoy alcanzó el serbio en títulos de Grand Slam. Por eso, poco después de consagrarse campeón, mostró una remera que decía “Mamba for ever” (”Mamba para siempre”, en español. “Era un momento importante, y pensé hace unos días qué podía hacer si ganaba este torneo. No se lo dije a nadie. Kobe era una persona cercana y siempre hablábamos de la mentalidad ganadora, y cuando tuve problemas con mis lesiones, él siempre me dio su apoyo. Me dolió mucho cuando supe de su muerte. Por eso, el 24 es un numero especial”, dijo el flamante campeón del US Open 2023.

Novak recuperará este lunes su condición de N° 1 del mundo (desplazará al español Carlos Alcaraz). Atraviesa un año fantástico. Disputó las finales de los cuatro grandes torneos y ganó tres: Australian Open, Roland Garros y este domingo US Open. En contrapartida, solamente perdió en Wimbledon ante Alcaraz. Previo a él, los otros dos tenistas que jugaron las cuatro finales de Grand Slam en un mismo año en la Era Abierta fueron el australiano Rod Laver en 1969 (las ganó todas) y el suizo Roger Federer tres veces, en 2006, 2007 (en ambas temporada ganó tres) y 2009 (se quedó con dos). Djokovic también jugó las definiciones de los cuatro majors en 2015 y 2021, y en ambas ocasiones, al igual que en este 2023, se quedó con tres trofeos.

Todos los títulos de Grand Slam del Big Three

Novak Djokovic (24)

Australian Open : 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023).

: 10 títulos (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). Roland Garros : tres (2016, 2021 y 2023).

: tres (2016, 2021 y 2023). Wimbledon : siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022).

: siete (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022). US Open: cuatro (2011, 2015, 2018 y 2023).

Rafael Nadal (22)

Australian Open : dos títulos (2009 y 2022).

: dos títulos (2009 y 2022). Roland Garros : 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022).

: 14 (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2022). Wimbledon : dos (2008 y 2010).

: dos (2008 y 2010). US Open: cuatro (2010, 2013, 2017 y 2019).

Roger Federer (20)

Australian Open : seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018).

: seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018). Roland Garros : uno (2009).

: uno (2009). Wimbledon : ocho (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017).

: ocho (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 y 2017). US Open: cinco (2004, 2005, 2006, 2007 y 2008).

Federer, Djokovic y Nadal, la gran rivalidad del tenis moderno; son los máximos ganadores de la Era Abierta Archivo