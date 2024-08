US Open: Caroline Garcia, la extop 10 que se cansó de recibir insultos a través de las redes sociales y pidió que no se promocionen las apuestas

Escuchar

“Deberías considerar suicidarte”. “Espero que tu madre muera pronto”. “Eres una gran mierda”. “Espero, de todo corazón, que te pase algo grave”. “Te odio”.

Estos son, apenas, algunos de los mensajes que la popular tenista francesa Caroline Garcia, actual número 30 del ranking mundial, 4° en 2018 y ganadora de once títulos, recibió en las últimas horas luego de perder frente a la mexicana Renata Zarazúa (92°) por 6-1 y 6-4, en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada.

Caroline Garcia cayó en la primera ronda del US Open y recibió insultos por ello Pamela Smith - AP

Garcia se cansó del ciberacoso y decidió publicar varias de las frases que recibe a través de las redes sociales. Semifinalista del US Open en 2022, la jugadora nacida en Saint-Germain-en-Laye aseveró que las “apuestas poco saludables” son una de las principales razones por las que los jugadores reciben este tipo de ataques.

“Estos son algunos de los mensajes que he recibido últimamente después de perder algunos partidos. Solo algunos de ellos. Hay cientos. Y ahora, teniendo 30 años, aunque todavía duelen, porque al final del día, solo soy una chica normal trabajando muy duro y haciendo lo mejor posible, tengo herramientas y he hecho un trabajo para protegerme de este odio. Pero aún así, esto no está bien”, comenzó el posteo de Garcia, que tiene un amplio y rico historial en el circuito.

La mexicana Renata Zarazúa dio la sorpresa y venció a la francesa Caroline Garcia en el US Open LUKE HALES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Realmente me preocupa cuando pienso en jugadores más jóvenes que vienen, que tienen que pasar por esto. Personas que todavía no se han desarrollado completamente como humanos y que realmente podrían verse afectadas por este odio. Tal vez puedas pensar que no nos hace daño. Pero lo hace. Somos humanos. Y a veces, cuando recibimos estos mensajes ya estamos emocionalmente destruidos después de una dura derrota. Y pueden ser dañinos. Muchos antes que yo han planteado el tema. Y aún así, no se ha hecho ningún progreso”, añadió Garcia.

La tenista se manifestó totalmente en contra de que el mundo del tenis promocione a las casas de apuestas. Vale recordar que el tenis, precisamente, es uno de los deportes que mayor cantidad de sancionados tiene por los partidos arreglados (amañados) y las apuestas. “Las plataformas de redes sociales no lo impiden, a pesar de que la IA (Inteligencia Artificial) está en una posición muy avanzada -continuó Garcia-. Torneos y el deporte siguen asociándose con compañías de apuestas, que siguen atrayendo gente nueva a apuestas poco saludables. Los días en que las marcas de cigarrillos patrocinan deportes se han ido hace tiempo. Sin embargo, aquí estamos promoviendo las compañías de apuestas, que destruyen activamente la vida de algunas personas. No estoy diciendo que deberían ser prohibidos, ya que la gente es libre de hacer lo que quieran con su dinero. Pero tal vez no deberíamos promoverlas. Además, si alguien decidiera decirme estas cosas en público, podría tener problemas legales. Entonces, ¿por qué en línea somos libres de hacer cualquier cosa? ¿No deberíamos reconsiderar el anonimato en línea?”.

El posteo de Garcia

El posteo de la tenista francesa no pasó inadvertido para sus compañeras/os del tour y generó reacciones de apoyo. “Gracias por esta voz”, publicó la número 1 del mundo, la polaca Iga Swiatek, replicando la publicación de Garcia. “Este comportamiento es repugnante. ¡Ánimo, Caro!”, le escribió, en la red social X (antes, Twitter), el australiano Nick Kyrgios. “Sucede todo el tiempo. No sé por qué no hay una aplicación segura que pueda ayudar. Estas personas simplemente no tienen ni idea de la vida... Eres increíble y muy inteligente, pero sí da miedo para la generación más joven”, le comentó la jugadora húngara Timea Babos, 55° de dobles y ex líder del ranking en la especialidad.

La estadounidense Jessica Pegula, número 6 del mundo, expresó que “las constantes amenazas de muerte y amenazas familiares son normales ahora, gane o pierda”. Además, la defensora del título en el Abierto de los Estados Unidos, Coco Gauff, contó que había momentos en los que se pasaba treinta minutos bloqueando cuentas abusivas en sus redes sociales: “Si ya estás luchando con tus propios problemas mentales y además tienes gente cavando más profundo, es duro”.

El apoyo de Swiatek

Thank you for this voice. 🙏🏼 https://t.co/4A2lE4KWho — Iga Świątek (@iga_swiatek) August 28, 2024

Garcia concluyó su posteo con un pedido: “Sé que los que escriben estos terribles mensajes no cambiarán por esto. Pero tal vez tú, la próxima vez que veas una publicación de un atleta, cantante o cualquier otra persona, que haya fallado o perdido, recordarás que ella o él también es un ser humano, haciendo todo lo posible en la vida. Sé amable. Dar amor. Disfruta la vida”.

La victoria de Zarazúa ante Garcia

