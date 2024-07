Wimbledon: Emma Navarro, la joven tenista estadounidense que está en la cuarta ronda y ya es multimillonaria

Escuchar

En la parte superior derecha de la indumentaria de Eva Navarro, la tenista estadounidense de 23 años que venció a la japonesa Naomi Osaka en la primera ronda de Wimbledon, hay un logo en letras azules. “CapitalOne”, se lee. Podría ser cualquier sponsor que haya decidido apostar por la carrera de esta neoyorquina afincada en Charleston, Carolina del Sur, que ocupa el puesto 17 en el ranking de la WTA. Pero no. En realidad, se trata de una de las empresas de su padre, Ben, multimillonario estadounidense. Su fortuna, que Emma heredará, está calculada en 1500 millones de dólares, más que el patrimonio de Roger Federer (550 millones), Novak Djokovic (240 millones) y Rafael Nadal (220 millones) ... juntos .

Este viernes, Navarro accedió a la cuarta ronda del Grand Slam sobre césped tras vencer a la rusa Diana Shneider por 2-6, 6-3 y 6-4. Y sumará unos cuantos dólares a su cuenta bancaria, que ya sobrepasó el millón durante esta temporada y acaricia los dos millones durante toda su carrera. Y es que en realidad se trata de una tenista casi por casualidad. Como ella misma contó a la página de la WTA, hizo un secundario común y recién después se dedicó al tenis a tiempo completo, porque la desafiaban “el individualismo y la posibilidad de resolver problemas en la cancha” .

El multimillonario Ben Navarro asiste a uno de sus partidos de su hija Emma en el torneo de Wimbledon HENRY NICHOLLS / AFP - AFP

Su padre, Ben, suele acompañarla en los partidos y estuvo en el court del All England el día del debut de Emma, contra Osaka. Casado con Kelly, hizo su imperio gracias a numerosos negocios financieros, pero sobre todo como dueño de Sherman Financial Group, la casa matriz de Credit One Bank, el sponsor de su hija Emma. De todas maneras, ni la billetera ni el apellido le aseguraron a la tenista el acceso a los principales torneos del circuito. Fue campeona en los torneos universitarios y recién después, hace tres años, recibió una invitación para el US Open. “Los resultados y la clasificación en el WTA no es algo que llegue fácilmente... Aunque parece que llegué de la noche a la mañana, he trabajado mucho a lo largo de los años”, contó Emma en el Charleston Mag. Y agregó: “Tan pronto como tuve la edad y la fuerza suficientes para sostener una raqueta, estaba en la cancha de tenis con mi padre y hermanos”.

Emma -y los Navarro- llevan el deporte en la sangre: su abuelo paterno fue un jugador de fútbol americano que compitió en la Ivy League y luego se hizo entrenador. Trabajó en dos prestigiosas universidades como Princeton y Columbia. Su padre, Ben, siempre fue un entusiasta del tenis: primero compró la empresa Charleston Tennis LLC, en 2018. Se trata de la compañía que organiza el torneo 100% femenino más antiguo del circuito. Y que, además, lo hace en la ciudad de los Navarro. Cuatro años más tarde, en 2022, el padre de Emma abrió aún más su billetera para invertir en el deporte blanco: pagó casi 300 millones de dólares para quedarse con el Western and Southern Open , que se disputa en Mason, Ohio, en el mes de agosto.

La estadounidense Emma Navarro, luego de vencer a la rusa Diana Shnaider y clasificarse a la cuarta ronda de Wimbledon AP Photo/Mosa'ab Elshamy - AP

“Como aficionado, padre y empresario, el tenis ha aportado mucho a nuestra familia. El tenis ha brindado un lugar para que nuestros hijos aprendan una ética de trabajo, desarrollen amistad a través de la lucha compartida y aprendan a manejar la decepción, la derrota y, a veces, incluso la injusticia ”, dijo Ben Navarro sobre el tenis, el deporte que eligió su hija Emma.

Jessica Pegula, la otra hija multimillonaria del circuito femenino

El estadounidense Terrence Pegula (71 años) es un hombre de negocios, que construyó una fortuna con el petróleo y el gas, respaldos financieros que, además, lo ayudaron a crear un imperio deportivo que incluye la propiedad de los equipos Buffalo Sabres (Liga Nacional de Hockey; NHL) y Buffalo Bills (Fútbol Americano; NFL). Para adueñarse de esta última franquicia, en 2014, desembolsó US$ 1400 millones, superando la ambición de poderosos grupos liderados, por ejemplo, por Donald Trump o Jon Bon Jovi. Terry tiene cinco hijos de dos matrimonios distintos. Y una de sus “herederas” es Jessica Pegula, que más allá de tener todas las facilidades económicas a su disposición está construyendo su propio camino en el tenis profesional .

La estadounidense Jessica Pegula, heredera de un imperio como Emma Navarro, es la número cinco del ranking mundial femenino Fernando Llano - AP

La jugadora nacida hace 28 años en Búfalo, Nueva York, hizo un culto de la perseverancia y la resiliencia. Tuvo que superar una importante cirugía de rodilla y de cadera al final de su adolescencia y a principios de los 20 que requirió una extensa rehabilitación antes de tratar de ingresar en la elite profesional de las raquetas.

“Jessie fácilmente podría haber tirado la toalla por su familia y su situación, y el hecho de que siguiera regresando fue especial. Mucha gente habría dicho: ‘Al diablo con esto, ya terminé’, especialmente en su posición”, narró, en The New York Times, Michael Joyce, quien la entrenó durante seis años. Sin embargo, Pegula siguió luchando. Hoy es la número cinco del ranking mundial.

LA NACION